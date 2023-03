Perro: "Esto para nosotros sigue siendo como cuando empezó, cuatro colegas tocando sin pretensiones"

Los murcianos Perro –indispensables para entender la evolución de nuestra escena independiente en la última década– dicen que en realidad nunca se marcharon («solo son unas vacaciones, no more dramas», apuntaron en un sencillo comunicado); simplemente se lo estaban tomando con calma en tiempos turbulentos, tras diez años sin par (y sin parar), incluida una actuación en el SXSW de Austin. Ahora, casi cuatro años después de su último concierto en Murcia –en el festival Warm Up–, retomada la normalidad, confirman que están de vuelta y que su reaparición el pasado verano en el CanelaParty –repetirán en la edición de 2023– no era algo puntual. Perro regresan a las salas, y la primera fecha es en su ciudad.

Este regreso perruno coincide, además, con el décimo aniversario de dos álbumes que consolidaron el sonido del grupo (indie rock, shoegaze, noise, punk y multitud de recursos noventeros sin perder de vista su escena coetánea): Tiene bacalao, tiene melodía y Singles brasileñas, ambos de 2013. Con ellos se afianzaron en la escena indie sirviendo de lanzadera para otros (pienso en Carolina Durante, que se encontraron las puertas abiertas). Ambos discos serán reeditados en una edición conjunta especial, en vinilo doble. Acompañarán a Perro Los Manises, tremendo e inclasificable dúo ilicitano. El plan, el de siempre: pasarlo bien encima de un escenario. ¿Por qué decidís parar cuando todo iba tan bien? Llegamos a un punto en el que trabajar y tocar de forma continua era demasiada carga, y decidimos tomarnos unas vacaciones, puesto que vimos que no era posible vivir de la música. «Sólo son unas vacaciones, no more dramas», pero habéis tardado casi cuatro años en volver... Es que hubo una pandemia mundial y ‘to’ eso... Regresasteis en el CanelaParty el verano pasado, y vais a repetir este año. ¿Qué tal os fue? ¿Os calentó los ánimos? Totalmente. Aquello fue un chute de adrenalina. Esta parada os ha servido para reflexionar sobre vuestra trayectoria. ¿Hay replanteamientos artísticos en el presente? ¿Seguís los mismos? ¿Por dónde vais a tirar? Seguimos con nuestra filosofía de siempre: «Pásalo bien con los colegas». Esto para nosotros sigue siendo igual que como cuando empezó: cuatro amigos tocando sin pretensiones. ¿Cuál sigue siendo vuestro principal objetivo como banda? Mírate el final del videoclip de Celebrado primo; ya verás qué bien. ¿Sentís algún tipo de envidia al saber del éxito de bandas como Carolina Durante o Cariño, a las que vosotros contribuisteis a abrir paso? Envidia no. Mejor ellos que Melendi. En mayo de 2019 distéis el último concierto en Murcia, en el Warm Up, y desde entonces solo se os pudo ver en el festival Canela Party (a donde volveréis en 2023). ¿Por qué elegisteis este momento para volver? Nunca nos hemos ido. Nos ofrecieron la oportunidad de seguir tocando y tocar con peña de la cual somos fans, así que pitote. ¿Qué creéis que os vais a encontrar en pleno auge de los sonidos urbanos? «¿Poque poquee poqueeemo poque pokemooon?». ¿Habéis descubierto algún grupo para seguir durante todo este tiempo, o seguís con los mismos referentes? Hogar, Veta, Dame área, Prison Affair... ¿Hay nuevas canciones, grabaciones? ¿Algún título para hacernos una idea? No tengo suelto, Digimon, Cecotec... ¿Hay mucho de improvisación en vuestros conciertos? Lo justo para que no se note. Justo cuando parece que nos hemos equivocado, eso es improvisado. Hicisteis un par de bolos en Reino Unido, también estuvisteis en Austin. ¿Estáis mirando lo de salir al extranjero? Qué va, tío. Ojalá... ¿Llegasteis a temer que vuestros seguidores se hubieran olvidado de vosotros? ¡Jamás! ¿A son de qué? ¿Qué ha sido de los miembros de Perro todo este tiempo? ¿Quedabais para ensayar? Desde que dejamos de tocar, quedamos mucho más para todo lo demás (MasterCard). Vuelta en una sala grande. ¿Algún tipo de nervios? ¿Cómo habéis planteado el show? ¿Os siguen pidiendo que toquéis Popera? ¿Estáis que os tocáis encima? Lo único que nos preocupa es que hay un tipo diciendo que vienen unos extraterrestres llamados ‘los campeones’ justo el día antes de tocar, y solo escogerán 8.000 de todo el planeta para salvarse. Por lo demás, de puta madre.