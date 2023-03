La actriz Lola Herrera encabeza, junto con Ana Labordeta y Lola Baldrich, Adictos, una obra distópica que invita a reflexionar sobre los males de la sociedad actual –como la dependencia tecnológica– y que, tras pasar la semana pasada por varios escenarios de la Región, mañana llega al Teatro Capitol de Cieza. En esta obra, escrita por Daniel Dicenta y Juanma Gómez y dirigda por Magüi Mira, se presenta una democracia en apuros, en la que la ciencia y sus avances se utilizan de manera interesada por el poder. Es en este contexto en el que la científica Estela Anderson (Herrera), la doctora Soler (Baldrich) y la periodista Eva Landau (Labordeta), emprenden un camino que pondrá de relieve los males de nuestro tiempo.

No obstante, con este trabajo Herrera ha afirmado que no buscan moralizar, pero sí «cuestionar» a una sociedad que, dice, está «completamente loca» y que ofrece «muchísimas cosas» que, sin embargo, suponen «un precio carísimo». Y a eso se refiere precisamente el título de esta obra, tal y como apunta la veterana actriz: «A adicciones que nos crean para, en teoría, vivir mejor, pero luego esto no es del todo así...».

En este sentido, Baldrich señala que, a su parecer, «estamos absolutamente controlados: somos adictos a una maquinaria que se nos ofrece como confort y como garantía de felicidad y, sin embargo, es el enemigo». «Esperamos que saquemos alguna conclusión de este bucear sobre los males de nuestra época», añade la intérprete sobre este trabajo producido por Pentación