‘Dentro de la mirada. Dibujos y acuarelas’. Así se titula la exposición de la artista murciana Ana Luengo Michel, quien hoy comienza a exponer en el centro cultural de Puente Tocinos hasta el 31 de marzo. El horario es de diez de la mañana a una y media de la tarde y de cinco a ocho y media de la tarde. La entrada es libre.

En esta muestra, Luengo se centra en los rostros de personas, pero también de algún animal como el gato. Asimismo, se ven obras que nacen de un reto que inventó con una amiga. «Este desafío consiste en que cada una busca una palabra aleatoria y la unimos para formar un dibujo».

Un ejemplo de uno de los dibujos que ha hecho a través de este desafío es la unión de las palabras miopía y amar. En ese contexto muestra una mujer que padece de esta anomalía, y que tiene como compañera de viaje una mascota. A partir de aquí muestra su estilo propio, que se basa en la armonía, la belleza y la forma particular que posee para plasmar las cosas que suceden. Todo, con la finalidad de mostrar distintas miradas.

Ana Luengo Michel ya montó una muestra el año pasado en otra localidad murciana, en concreto en La Alberca. Ahora, para la que ya se celebra en Puente Tocinos, la artista dice a La Opinión que siente que se trata de una gran oportunidad para seguir creciendo. Por lo tanto, durante esta semana y media que va a estar vigente su segunda gran experiencia como dibujante espera que «vaya mucha gente a verla, que disfrute, y despierte las ganas de dibujar tanto en adultos como en niños». «Considero que el punto más llamativo es que es bonita, y si cuentas con unos minutos libres para ver algo que te distraiga, es una buena oportunidad», asegura la autora de esta muestra.

Pasión e inspiración

Algunos familiares de Luengo Michel siempre han sido amantes de la fotografía y del dibujo. Es por esto que la autora de 49 años comenzó a pintar desde que era pequeña y poco a poco comenzó a enamorarse más de este arte. Aun así, la fotografía ha estado un pasito por delante durante gran parte de su vida. Quizá, sea debido a que su tío contaba con un laboratorio donde se ganaba la vida, y a Ana Luengo Michel siempre le despertaba la curiosidad. Gracias a ello, suele capturar lugares que le transmiten un aura atractiva. Esto no quita que siga practicando su otra gran pasión, el dibujo. Y esto es una realidad porque, a pesar de no contar con apenas tiempo, acaba sacando un hueco. «Últimamente me pongo durante el descanso que tengo en mi trabajo, donde no me puedo traer todo el material del que dispongo, por lo que si no lo acabo en el momento, lo perfecciono cuando llego a casa. A veces, hasta me levanto antes durante los fines de semana para dedicarle un ratito», comenta al respecto.

Tras esta exposición, y de cara al mes de mayo, Ana Luengo Michel tiene previsto cerrar una exposición en El Palmar centrada en la mujer.