Toda una estrella en la vecina Francia por sus grabaciones de swing para big band. La vocalista neoyorquina Robin McKelle desplegará su pasión por el blues, el sonido Memphis, el soul y el jazz en su concierto en el Murcia Jazz Festival. Asemejada a Ella Fitzgerald, Nina Simone o Gladys Knight, su catálogo incluye el jazz de los 40, Motown y Stax de los 60 o el espíritu soul flower. Robin McKelle, que ha sido corista de Herbie Hancock, Wayne Shorter o Jon Secada, decidió lanzarse en solitario con un disco que recrea clásicos del cancionero americano de los años 30 y 40. Tras ello, han solicitado su voz Terence Blanchard, David Bowie, Gregory Porter o Bobby McFerrin. Mckelle estudió en la Universidad de Miami, y se graduó en Berklee College of Music en Boston. Después de algunas giras, volvió a esa prestigiosa escuela, pero como docente.

Un premio en la categoría de jazz vocal del Concurso Thelonius Monk forma parte también de su brillante trayectoria, pero la consagró su álbum Heart of Memphis (2014), aunque desde hacía tiempo quería publicar discos con composiciones propias; así nacieron The looking glass (2016) y Melodic canvas (2017), más cercano al jazz. Ahora acaba de grabar un nuevo álbum en Nueva York con un increíble trío (Kenny Barron al piano, Peter Washington al bajo y Kenny Washington a la batería): Impressions of Ella, a base de clásicos y piezas menos conocidas que interpretó Ella Fitzgerald.