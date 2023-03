ML ove. Tour 2023 es el nombre de la gira conjunta del sevillano ToteKing y el malagueño Easy-S, dos de los mayores representantes de la escena rap española. El dúo estará mañana a partir de las 22.15 horas en la Sala Rem de Murcia. ToteKing, cuyo primer libro, Búnker, fue la revelación literaria del confinamiento, ha demostrado ser uno de los raperos más versátiles del género (juega con el rap rock, lo latino o el trap).

El dúo ha lanzado un EP transgeneracional, producido por J.Moods, Spinheli y Martello Sousa, que rompe esquemas: Move, cargado de sonidos vanguardistas al fundir la acidez sónica de Easy y los incontestables punchlines de Tote en cinco temas con sendos colores dominantes: rojo, verde, negro, amarillo y blanco. Algo así como Colores de J Balvin, pero en rap.

En cuanto a ritmos, los hay más clásicos (Cordón de oro), electrónicos (See u soon) o hardcore (Jumanji). Brindis (2019) ya generó gran expectación por lo que Easy y Tote harían en una colaboración más prolongada. Move es un EP transfronterizo entre generaciones que rompe con los esquemas convencionales del rap en español actual. El EP terrizó algunas semanas más tarde de confirmarse la unión, presentando un total de cinco cortes en los que si algo no falta son barras, descaro y actitud.