David Martínez sirvió este jueves un «suculento aperitivo» para los fieles del Jazz San Javier, que volverá al Parque Almansa –y alrededores– del 30 de junio al 24 de julio. Un cóctel con el que abrir boca y que traía consigo el mejor sabor de la música brasileña de la mano de una leyenda como Djavan, aromas de la tradición italiana a cargo de la banda Musica Nuda y de los herederos del genial organista Joey DeFrancesco, y un jugoso bocado de jazz clásico norteamericano cortesía de un mito como el trombonista Steve Turre; además del british touch de Mama’s Gun, el combo Michele Hendricks-Ronald Baker y la degustación de la nueva sensación vocal del género, Samara Joy. «Si esto es el aperitivo, imaginaos los platos fuertes del menú», apuntaba el alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, durante su intervención.

Martínez, concejal de Cultura y director del festival, fue el encargado de presentar cada uno de los nombres de este primer avance de la vigésimo quinta edición del longevo festival durante una calurosa mañana que ponía a los asistentes en situación: el verano se acerca, el Jazz San Javier comienza a asomar en el horizonte y en la localidad ribereña ya tienen todo prácticamente listo para volver a recibir sobre las tablas del ‘Teatro de los Sueños’ a una cuidada selección de bandas y artistas de renombre internacional, como lo son los ya citados. Y es que, después de que en los dos últimos años el entorno del emblemático escenario haya estado condicionado por las obras, este 2023 los asistentes al festival «van a poder disfrutar de toda esa remodelación en todo su esplendor», apuntó Luengo, que anunció la inauguración del Auditorio de Invierno –en el mismo Parque Almansa– para el próximo día 25.

Edición dedicada

En lo referente a la programación, David Martínez señaló que esta edición estará dedicada a tres músicos fallecidos recientemente y que dejaron su huella en Jazz San Javier, como el mencionado Joey DeFranceso, el pianista Ransey Lewis –que fue Premio del Festival– y el saxofonista Wayne Shorter. Curiosamente un saxofonista es también el protagonista de la imagen del cartel, una obra del murciano Estudio Casaú, representado durante la rueda de prensa por su director, Nacho Rodríguez.

En cuanto a la pequeña porción desvelada del pastel –los siete conciertos anteriormente citados–, el director del Jazz San Javier señaló que Djavan será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta edición el 30 de junio. Será un concierto en el que el veterano cantautor presentará su último disco, D (2022), el número veinticinco de una larga y exitosa carrera que inició en 1976 con uno de sus grandes éxitos, Flor de Lys. Desde entonces, el brasileño se ha ganado el derecho a ser considerado internacionalmente como uno de los grandes músicos de su país, junto a colegas y amigos como Milton Nascimento, con el que ha grabado un dueto en este reciente álbum. Además, Djavan ha colaborado con artistas como Steve Wonder, Paco de Lucía, Quincy Jones y Marcus Miller, entre otros muchos que han admirado su estilo (en el que se funden los sonidos de Brasil, África y América).

El otro gran nombre de este avance es, sin duda, Steve Turre, leyenda del trombón y uno de los músicos más innovadores del jazz. Comenzó girando nada menos que con Ray Charles, desde donde se incorporó a los Jazz Messengers de Art Blakey. A partir de ahí, su carrera ha estado ligada a los nombres de músicos de la talla de Dyzzy Gillespie, Tito Puente, Van Morrison, Cucho Valdés y Cassandra Wilson, entre otros muchos; nombres dispares que dan cuenta de la evolución continua de un músico que domina todos los géneros y que saca poesía de las conchas marinas, incorporadas como instrumento en su sexteto, con el que tocará en Jazz San Javier.

También merece una mención destacada la joven vocalista neoyorquina Samara Joy, multipremiada y admirada por la crítica a pesar de su todavía corta carrera (tiene apenas 23 años). No en vano, Joy fue una de las grandes triunfadoras de la última edición de los premios Grammy al ganar en las categorías a Mejor Artista Nueva y Mejor Álbum Vocal de Jazz por Linger awhile (2022), disco que presentará en Murcia. De familia de músicos y criada en el Bronx, ya ha sido comparada con dos de las más grandes cantantes de jazz de todos los tiempos, Sara Vaughan y Ella Fitzgerald.

Además, y como es habitual, el programa del Jazz San Javier deparará grandes encuentros como el que protagonizarán la cantante Michele Hendricks, especialista en el estilo skat y una de las vocalistas estadounidenses más destacadas del género en la actualidad, y Ronald Baker, uno de los grandes trompetistas de las últimas generaciones del jazz, y también cantante. Afincado en París, Baker ha sido comparado con músicos de la talla de Freddie Hubbard, Miles Davis y Chet Baker, entre otros. Hendricks, por su parte, lleva cantando desde los ocho años, cuando lo hizo por primer vez con su padre, el mítico Joe Hendricks, y acaba de recibir el premio Best Jazz Vocal de la Academy of Jazz de Francia por A little bit of Ella (2015), grabado con Tommy Flanagan.

En cuanto al in memoriam de Joey DeFrancesco, magnífico organista –aunque también tocó la trompeta y el saxofón–, estará capitaneado por su guitarrista y amigo Ximo Tébar, con quien formó el trío The Champs junto a Idris Muhammad, también fallecido. Ahora, el valenciano ha fundado The New Champs con el baterista Byron Landham, que tocó con el propio DeFranceso en la décima edición del Jazz San Javier, y el gran maestro del Hammond Pat Bianchi, quien también se encontró en alguna ocasión con el homenajeado. A ellos se unirá en el Parque Almansa el también valenciano Josvi Muñoz, saxo tenor, como músico invitado.

Otro español acartelado –y viejo amigo del festival– es el pianista gaditano Chano Domínguez, máximo exponente de la fusión del jazz y el flamenco tanto dentro como fuera de nuestro país. Sin embargo, esta vez no será él el único protagonista, ya que acompañará sobre el escenario a la banda italiana Musica Nuda en la que será su primera actuación en San Javier. Se trata de una de las formaciones más prestigiosas del género en el país transalpino, especialista en la adaptación al jazz de temas de rock, pop y clásico. El proyecto lo componen dos únicos miembros, Petra Magoni (voz) y Ferrruccio Spinetti (contrabajo), y juntarlos con Chano ha sido cosas del Istituto Italiano di Cultura.

Por último , entre las confirmaciones dadas a conocer este jueves se encuentra el grupo británico Mama’s Gun, con el carismático Andy Platts a la cabeza. El vocalista, además, ya sabe lo que es tocar en el Auditorio Parque Almansa, cuyas tablas pisó el año pasado con su otro grupo, Young Gun Silver Fox. Sin embargo, este verano volverá al Jazz San Javier con su proyecto principal, una prestigiosa banda de soul-pop cuyo nombre deriva del segundo disco de Erika Badu. El sonido de Mama’s Gun recuerda al soul de los setenta, con influencias de grandes nombres del género como Marvin Gaye.

Próximamente, el resto

El alcalde Luengo felicitó a la dirección del festival por el avance dado a conocer en la rueda de prensa y auguró un festival a la altura de los 25 años que cumple el Jazz San Javier, «lo que demuestra su madurez y consolidación». Martínez, por su parte, adelantó que el cartel completo se hará público en los próximas semanas, «si no pasa nada, a mediados de abril», e incluirá espectáculo de calle y «alguna novedad». También será entonces cuando salgan a la venta las entradas.