«Los amantes de la cerveza artesanal están de enhorabuena». Así anunciaron este lunes sus organizadores la primera edición de Beer in the River, una feria-festival que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en la Plaza Teniente Flomesta y que no solo permitirá a los asistentes degustar diferentes variedades de cerveza a cargo de pequeñas marcas, sino también disfrutar de una cuidada selección de bandas que actuarán en el ‘Jardín Chino’ del paseo del río Segura con el objetivo de amenizar la cata.

Será la primera vez que se celebre en Murcia un evento de este tipo, que nace al amparo de la Junta Municipal Distrito Centro Este. No obstante, la responsabilidad recae sobre cuatro locales «imprescindibles» para los fans de la cerveza artesana en Murcia, como son El Colmado, La Porchá, Shooters LAb y La Isla Beer Club, todos ellos radicados en el histórico barrio de Santa Eulalia. En este sentido, el presidente del distrito, Lorenzo Tomás Gabarrón, afirma que «fueron ellos –estos cuatro establecimiento– los que se pusieron en contacto con nosotros con el objetivo de organizar un evento que no existía en la ciudad y que consideramos que ha llegado para quedarse y que conseguirá dinamizar el entorno de la Plaza Teniente Flomesta, con lo que eso supone para los comercios de la zona». Tres marcas de la Región y cinco de ámbito nacional mostrarán sus variedades en el Jardín Chino El concreto, Beer in the River contará en esta primera edición con tres cerveceras artesanas de la Región de Murcia: Yakka, Cátedra y El Cantero, así como otras cinco de carácter nacional: Althaia, Domus, La Quince, Cosa Nostra y DouGall's, además de la web especializada BeerSapiens, que aportará a la feria una muestra de su segurente catálogo. Y, para acompañar estas «magnificas» cervezas, una oferta gastronómica que incluirá productos de Axo Sushi, Cucu Gastgrobar y The Foodbab. En palabras de Juan, Álex, Tito y Moisés, que se encuentran al frente de los negocios organizadores, «esta feria es un sueño para todos los que somos amantes de la cerveza artesana». Los cuatro han dedicado «años de esfuerzo» a «promocionar y apoyar» a estas pequeñas marcas, en especial, las locales, y Beer in the River supone un hito destacado en su particular campaña: «Murcia y sus cerveceros artesanos se merecen una feria a la altura de las que se realizan en las demás capitales de España, y estamos seguros de que esta primera edición de la feria va a ser la semilla de un gran evento cervecero anual que se convertirá en imprescindible». Programación musical En lo referente a la programación musical, la cita contará con diferentes actuaciones y sesiones de DJ's bajo la producción de La Rua Social Club. Se desconocen los horarios y el reparto de los artistas y bandas entre los tres días que dura el festival –que tendrá lugar de 12.00 a 00.00 horas–, pero los nombres ya han sido anunciados. En el cartel destacan los jóvenes Mala Cotton, ganadores del CreaMurcia 2019 en la categoría Otras Tendencias, pero a ellos se unirán Broda, Cruda Colectivo, Coitocircuito, Mabdel DJset, Quetglas, Agus Ramallo, Family Matters y Delaroda.