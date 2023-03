Cuando empezaron con FireStar Cómics, en el año ‘82, Santiago Pagán y Salvador Torres eran tan solo unos críos. «Unos críos que ni siquiera sabíamos lo que hacíamos», precisa el segundo, hoy pintor de consagrada trayectoria. «Simplemente éramos unos niños que, como tantos otros, nos dedicábamos a leer todo lo que caía en nuestras manos, todo lo que encontrábamos en el kiosco o incluso por casa», recuerda el cartagenero, que pronto comenzó a sentir la necesidad de contar sus propias historias. Por supuesto, aquel ‘fuego’ no tardó en materializarse en el que sería el primer número de una revista que hoy celebra sus «primeros cuarenta años de vida».

Por supuesto, ni él ni Santiago Pagán son en la actualidad unos chavales. Tampoco los dos socios –también dibujantes y guionistas, como ellos– con los que terminaron de dar forma a la cúpula de FireStar: Fángel Sánchez y Fulgencio ‘Pencho’ Hernández. Pero hay cosas que, por fortuna, no han cambiado. «Hay autores y series de mi infancia que, como es lógico, he dejado de leer (uno, con los años, va refinando sus gustos), pero yo sigo leyendo mucho cómic hoy día: me compro los tomos de Paco Roca, que son una maravilla, y sigo sintiendo la misma devoción que antaño por Moebius, quien sigue siendo una gran fuente de inspiración. Además, sus historias todavía me funcionan como una forma de evasión, igual que cuando tenía quince años», asegura Torres.

Tampoco ha cambiado la capacidad que el cómic tiene de despertar en él (en ellos) «ganas de contar». Y no solo en los responsables de FireStar, sino –asegura Torres– en casi que todo aquel que se adentre en esta disciplina, ya sea como mero lector o como curioso creador. «De hecho, creo que ahí está el gran valor del cómic: en lo que motiva, en lo que genera. Y sin cerrar caminos. Porque las historias pueden ser muy simples o complejizarse hasta límites insospechados», defiende el de la ciudad portuaria ante quienes menosprecian esta disciplina tanto en términos artísticos como literarios. Y, para muestra, un botón: «Me hace mucha gracia que todavía haya gente que lo considere un arte menor cuando una parte importante de la industria del cine depende hoy de los cómics para salir hacia delante».

No obstante, hay cosas que sí que son diferentes a cuando empezaron; algunas, «por suerte». «Para nosotros, que hemos hecho esto –en alusión a la revista– con medios superprecarios, poder trabajar con una tablet y el ordenador nos facilita mucho las cosas (lo que, a su vez, nos ayuda y nos motiva a seguir). Porque, obviamente, FireStar Cómics nunca va a estar marcado por la actualidad técnica, pero hoy día tiene un tono bastante aproximado a lo profesional», asegura. Nada que ver con aquellos primeros número hechos a base de tiralínea y Rotring que imitaban a las publicaciones de la época y que incluso llegaron a ser apoyados por la Concejalía de Juventud de Cartagena y sirvieron a sus responsables la posibilidad de contribuir de manera capital en la celebración de la Semana del Cómic de Murcia Joven en la ciudad portuaria.

Las Hazañas bélicas de Boixcar y la revista Zona 84 –como prácticamente todo lo que procedía de la editorial Toutain– fueron las primeras influencias de los creadores de FireStar, que hicieron su propuesta «a imagen y semejanza» de esta última: como un compilado de historietas de sus diferentes autores (al principio, ellos mismos; más tarde, también, dibujantes internacionales que acabaron haciendo carrera). Después, con la incorporación de ‘Pencho’ Hernández, Marvel se convirtió en la principal influencia de estos creadores, dando lugar a «una versión bizarra de los Vengadores» bautizada como Grandes Superhéroes Cartageneros, mientras que el terror también se coló en las páginas de FireStar al estar sus responsables entre los lectores de otra publicación icónica –esta, de los noventa–, Creepy. «Es que nosotros, sobre todo, somos lectores, y lo que hemos leído que nos ha marcado lo hemos ido volcando en nuestra historietas, aunque fuera de manera inconsciente», asegura Salvador Torres, quien hoy, repasando los veinticinco números publicados hasta la fecha por FireStar, dice que puede trazar con claridad su evolución como consumidor de viñetas y tebeos.

Una niñez fotocopiando historietas propias

Otra cosa que sí ha cambiado es la distancia. Lo que antes eran unos cuantos metros –lo que separaban sus casas, porque esta editorial nunca tuvo espacio físico– hoy son, en algunos casos, miles de kilómetros. «Somos los mismos amigos de la infancia que empezaron fotocopiando sus propias historietas, lo que pasa es que antes quedábamos para conspirar en una plaza, un bar o la casa de alguno de nosotros [...], y hoy seguimos en contacto usando cualquiera de las muchas aplicaciones de mensajería instantánea», apuntan en la editorial de su último número. Porque, como explica nuestro interlocutor, «esto siempre fue, simplemente, una excusa para juntarnos y disfrutar de nuestro amor por los cómics».

Por suerte, y pese a las dificultades que trae consigo la vida adulta, encontraron una forma de «forzarse» a seguir trabajando juntos para mantener viva, no solo la amistad, sino también a FireStar Cómics: practicar una modalidad que se conoce como ‘cómic vivo’ (valga la redundancia). «Básicamente, consiste en que un autor empieza una historia y el siguiente la continúa. Y el siguiente sigue con lo que ha dejado el segundo. Y después le llega al cuarto. Y vuelve al primero. Y así hasta que se decide dar por terminada. Es bastante divertido –tanto de crear como de leer, porque, como es lógico, tiene muchísimos ‘giros’– y nos sirvió para mantener el contacto», apunta Salvador Torres.

El último ejemplo de esta nueva forma de trabajar es Invasión NaZZi, la pieza central de este último número de FireStar, «una ucronía, un mundo alternativo en el que los alemanes ganaron la guerra y en el que los protagonistas descubren que viven una realidad que no se corresponde con la que deberían habitar», explica el cartagenero. «Luego nos dimos cuenta –porque alguien nos lo dijo– de que en alguna cosa podía coincidir con El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, pero ya te digo que enseguida la historia se va por otro lado», señala entre risas Torres, quien considera que esta historia sintetiza a la perfección la historia de la editorial. «Tiene ese componente bélico de Boixcar, que fue con lo que empezamos, pero también hay fantasía y ciencia-ficción, que fue el volantazo que dimos enseguida a raíz de leer cosas de Toutain, Moebius, Métal Hurlant...», señala.

Además, se trata de una historieta especial porque, por primera vez, se puede disfrutar de tres maneras: en formato físico, con la limitadísima edición en papel de este número 25 de FireStar; en formato digital gratuito, en la web www.firestarcomics.com, donde se pueden consultar también las veinticuatro entregas precedentes de esta revista, y en la Galería Gigarpe de Cartagena, en una exposición inaugurada el pasado martes que da comienzo a las celebraciones públicas de este cuarenta cumpleaños, que todo apunta a que van a alargarse... «La idea es hacer el año que viene otra muestra del estilo, pero esta vez con originales de todas las épocas de la revista. Y, quizá, un libro», adelanta Torres, que, en cualquier caso, avanza que posiblemente aparezca, entre tanto, nuevos números de FireStar: «Tenemos ya para dos o tres más. Es cuestión de ir a la imprenta y sacarlos».

Sin embargo, ni él, ni Santi, ni Fángel ni Pencho tienen prisa. Este nunca fue un proyecto con ánimo de lucro, lo que hace todavía más especial su historia. «Somos una rareza. A veces llamamos a gente que ha participado en algún número para ver si tiene algo de material inédito para publicar y alucinan con que sigamos con esto: nos preguntan por qué, si no hay justificación económica», confiesa entre risas. Pero es que, al final –e insiste– «todo esto es por echarse unas cervezas» con sus colegas, y con «todo» se refiere a la revista y la exposición. Porque sí, el martes, estos cuatro ‘Grandes Superhéroes Cartageneros’ del cómic volvieron a juntarse, y quién sabe qué nuevas historias comenzaron a germinar en sus inquietas cabezas..., porque hay cosas que nunca cambian.