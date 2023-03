Volando tras el objetivo

En el contexto de los actos culturales en torno al 8 de marzo me ha sorprendido Enraizadas, una interesante exposición de fotografía situada en la Biblioteca Regional de Murcia. La autora, Mayca Montero Gil, presenta, con aparente sencillez pero con indudable magia, unas interesantes, oníricas y hermosas composiciones en las que sitúa a mujeres (entre ellas la propia artista), en diálogo con paisajes, rincones y enclaves patrimoniales de nuestra Comunidad Autónoma: el faro de Navidad de Cartagena, las minas de Mazarrón, las Fuentes del Marqués en Caravaca, el Monte Arabí en Yecla, las salinas de San Pedro del Pinatar, el barranco de Gebas en Alhama de Murcia, etc.

Me empecé a interesar en esta fotógrafa cuando en 2021 recibió el primer premio del I Concurso Fotográfico sobre Violencia de Género de la Universidad de Murcia, el primero de varios que logró en otros certámenes nacionales sobre el tema. Me interesaba su mirada sobre la mujer, la lectura simbólica de sus imágenes y el dominio poético de la cámara, así que, como no podía ser menos, quedo con ella en su exitosa exposición recién inaugurada. Pizpireta, con talle de bailarina y con un bonito sombrero, me regala una cariñosa sonrisa y una agradable conversación que se prolonga después en una cafetería cercana.

Me agradece, sorprendida, que haya pensado en ella para esta sección y le cuento mi afición por estos encuentros con gentes interesantes de la cultura y el arte, tan interesantes como ella, independientemente de la amplitud de su trayectoria. Mayca es de Murcia, la menor y única chica de una familia numerosa entre la que hay, por ejemplo, un reconocido pintor o un reputado profesor de historia: «Desde niña yo quería estudiar Historia del Arte -dice-, pero temía las asignaturas comunes, no artísticas, de entonces, y finalmente estudié Turismo, pero siempre he querido crear, contar cosas y expresar lo que bullía por mi cabeza, así que pronto empecé a querer aprender fotografía».

Mayca me cuenta cosas de su infancia y adolescencia, que desde pequeña le gustaba pintar, que perdió a su madre hace diez años, que le gusta la danza y que va a clases de yoga dos veces a la semana «un yoga más mental, que me ayuda muchísimo porque soy muy nerviosa» y me habla de cómo ha vivido en su familia numerosa: «por un lado te hace más independiente, pero también da una unidad y una importancia especial a la familia». Me habla de sus cámaras fotográficas hasta que se compró su primera Sony, que un día se le cayó a las salinas y no hubo manera de salvarla de la corrosión. «Fue en 2015 cuando empecé en serio con la fotografía, asistiendo a cursos. En 2018 hice Fotografía Creativa en la Universidad, después estudié varios cursos con Javier Espinosa, que me ha contagiado de su pasión fotográfica y su otra manera de mirar el mundo y otros de retoque con Fátima Rúiz, llevo un tiempo profundizando en la fotografía de proyectos, y ahora, además de estos temas de la mujer, quiero hacer cosas totalmente distintas, me gusta mucho cambiar, y hacer cosas sobre la vejez, me gusta mucho la cultura de nuestros mayores desde el punto de vista de la transmisión de la sabiduría, que se valora más en otras culturas. Llega un momento en que te das cuenta de que todo es relativo, no hay nada inmutable, todo cambia según en qué cultura te sitúes».

«Me interesan las técnicas mixtas y experimentar, soy un culo inquieto y una mente que no descansa, llevo un tiempo trabajando en el coloreado pictórico de fotografías en blanco y negro y nada me satisface más que seguir aprendiendo, ir de exposiciones, estoy alucinada con la última de Lidó Rico y la anterior de Mu-tantes. Estoy encantada con las propuestas del nuevo Centro Cultural de La Cárcel Vieja, aunque he de reconocer que el otro día eché de menos que hubiera allí más personal de vigilancia, vi muchos niños correteando y, aunque es bueno que el público interactúe con las obras, estaba sufriendo por si alguna sufría algún desperfecto…» y me cuenta que no conduce, que siempre va en bicicleta, en trasporte público o con su pareja pero, eso sí, siempre con su cámara. Está contenta por el éxito que está teniendo esta exposición y porque ha sido finalista en el Premio Universidad en la sección de Fotografía: «Mi obra se titula Vanitas, tiene cierto aire como de pintura barroca, calavera incluida, una reflexión sobre el paso inexorable del tiempo que, sin embargo, malgastamos con las redes sociales y otras cosas insustanciales», y me cuenta su proceso creativo y su trabajo con modelos o consigo misma, con los autorretratos: «Soy la mujer orquesta, controlo todo el proceso, busco las localizaciones, el vestuario, hago de maquilladora y peluquera… y para autofotografiarme uso un mando a distancia con la cámara en el trípode…».

Me gusta la vitalidad sonriente de esta chica, pero me apostilla: «tengo una visión pesimista del mundo, veo que vamos desenfrenados y sin control, me preocupa mucho el cambio climático, la infelicidad, la soledad pese a tanta gente alrededor y tanto acceso a pantallas y a la información. La salud mental es un problema acuciante y el aumento de suicidios, incluso en niños y adolescentes, nos debería hacer parar en seco y ponernos manos a la obra. Hay que hacer algo, esto no es normal, ¿qué está sucediendo en la sociedad? Algo estamos haciendo mal o dejando de hacer». Me cuenta su experiencia en voluntariado social, impartiendo clases de apoyo a niños desfavorecidos y con problemas, su colaboración en el Centro Social de La Fama…

También hablamos de edición de imágenes, de retoque, de sus encuadres equilibrados, dinámicos, su mirada poética y simbólica. Terminamos hablando de cine: le gusta mucho la variedad y cantidad de películas que hay en Filmin, le gustan mucho sus documentales sobre importantes artistas y está encantada porque ha descubierto que con la aplicación de la Biblioteca Regional puedes tener acceso a todo el catálogo de esta plataforma.

El tiempo se nos va, Mayca es funcionaria administrativa de la Universidad y tiene que ir al trabajo, se va revoloteando como una mariposa y me deja su buen rollo y entusiasmo contagioso.