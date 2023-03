"Cuando la música es lo que prima y se vibra de verdad con ella, las etiquetas se desmoronan"

El Murcia Jazz Festival vuelve a apostar este año por artistas y bandas de la Región. Lo hace por medio de una serie de conciertos de todo signo que arranca este domingo en Cabezo de Torres de la mano de Oh Bro!, grupo que se dedica al rock de raíces, a la americana music, y que está capitaneado por tres músicos sobresalientes: Miguel Bañón (Los Marañones), Carlos Vudú (Carlos Vudú y el Clan Jukebox) y Pito Hervás (Vencejo), a quienes se suman la violinista de Túa, Irene Cano, y el percusionista Raúl García.

Oh Bro! recoge la herencia de los supergrupos de finales de los sesenta (piensa en Crosby, Stills, Nash & Young, The Band o Travelling Willburys), son como un ‘supertrío’ que empezó como una folk cover band y que ha acabado grabando un disco debut con temas propios titulado Move into the country. El sonido básico de la banda se asienta en un toque clásico y puro de guitarras, así como en las armonías vocales. La época de Woodstock es palpable en su repertorio de soft y folk rock: de Dylan a los Stones, pasando por los Beatles, Travelling Wilburys, John Denver y Buffalo Springfield, con algún trazo psicodélico y textos de amor, paz y libertad. Una celebración campestre entre balas de paja. Yippie ya yeah!

Existe cierta historia sobre el nombre de la banda: empezasteis llamándoos Oh, Brother!, y luego lo acortasteis. ¿Cuál es el motivo?

Carlos Vudú: Nos llamamos así por O brother, where art thou?, una película de los hermanos Cohen que es como la Odisea de Homero, pero en plan americano. Luego, como queríamos conectar con la muchachada, lo dejamos en ‘bro’, que es un término que usan mucho. Pero creo que no hemos engañado a nadie...

Pito Hervás: En realidad, el cambio del nombre fue para señalar la evolución de la banda cuando empezamos a componer juntos. La cosa surgió con la simple pretensión de versionar canciones con instrumentación bluegrass, pero llegó un momento en el que el cuerpo nos pedía darle un giro más creativo al proyecto, con lo que empezamos a escribir y a defender nuestros temas en formato quinteto y con un sonido algo más eléctrico.

¿Cómo se formó el grupo?

Miguel Bañón: El grupo lo formaron inicialmente Carlos y Pito junto a Pedro Teruel. Pero, con la salida de Pedro, los dos incautos restantes me llamaron para entrar, y llegué yo para complicarlo todo.

P. H.: La banda nació tras mi regreso de Francia, donde estuve viviendo bastantes años. Al regresar y coincidir con Carlos y Pedro, recordamos el respeto musical que nos profesábamos cuando compartíamos escena años atrás con otros proyectos, y naturalmente surgieron las ganas de montar algo juntos. Pedro abandonó el barco cinco años después, y Miguel se sumó, lo cual nos ilusionó muchísimo a Carlos y a mí, puesto que llegaba la oportunidad de tocar con otro hermano musical, «el gran hermano que todo lo ve», y al cual admirábamos desde críos.

¿Os fijáis claramente en lo americano o hay más en la paleta? ¿Hay una línea determinada?

C. V.: Aunque somos grandes fans de las bandas británicas, en este caso nos decantamos claramente por los sonidos que vienen del otro lado del charco. Pero no nos marcamos líneas rojas.

P. H.: Es que la paleta hace ya mucho tiempo que es universal. De hecho, las bandas británicas que tanto nos gustan surgieron por influencia americana. Los británicos, gracias a su mayor apertura geográfica, tuvieron acceso a esos discos, supieron reconocerse en ellos y admirar las músicas de raíz americanas, ponerlas en valor y aportar a su evolución naturalmente. Con la globalización del inglés como lengua, la música que hacemos es bastante universal, y se podría considerar ya como música clásica recién compuesta. Lo de ‘clásica’ no sería ni por género ni por cronología, sino porque lo de hacer música bajo esos estándares de instrumentalización técnica o autoexigencia interpretativa ya empieza a ser algo del pasado, por desgracia.

¿Cómo nace la pasión por la americana music? ¿Todos dicen I love you, todos quieren ser Wilco?

M. B.: Mucho antes de que existiera Wilco, en los años sesenta, surgieron muchos grupos que unían la música de raíces americanas con las vertientes del rock and roll y la música popular. He sido seguidor de muchos de ellos, incluso cuando en este país la música country era vista como algo casposo.

¿Qué une a tres músicos como vosotros? ¿Tenéis espíritu de banda? ¿Qué aporta cada uno?

P. H.: Nos unen muchísimas cosas. Todos estamos en esto por la pasta y la fama, por ejemplo [Risas]. Hablando en serio, todas esas preguntas creemos que se responden escuchando nuestra música. Por eso y para eso la hacemos, para pasárnoslo bien juntos y ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta y sabemos hacer.

¿Cómo os decidisteis a componer temas propios? Hay que quitar ya la etiqueta de ‘folk cover band’ de Internet...

C. V.: Internet no se olvida de nada... [Ríe]. Llevábamos un tiempo dándole vueltas a esta idea y la pandemia nos hizo tirarnos a la piscina y aprovechar el tiempo muerto.

Destaca el tratamiento de las armonías vocales. ¿De dónde os viene? ¿Era un propósito irrenunciable?

M. B.: Personalmente, me considero un obseso de la construcción de armonías. Además, era algo interesante de explotar particularmente en un grupo como el nuestro, con tres cantantes solventes, donde no hay un solo frontman; de hecho, nos vamos turnando todo el rato con las voces solistas e incluso con la instrumentación. Como suelo decir, es una manera de doblar instrumentos en una banda con los mismos sueldos.

El disco empieza con un «Hello» y termina con un «Goodbye», y los micros de las voces alejados. Por momentos parece que el disco tuviera una línea argumental.

M. B.: Tanto la intro como la despedida son pequeñas cuñas grabadas con un solo micro para todas las voces e instrumentos, con esa inmediatez deliberada que tanto nos gusta y que solemos poner en práctica cada vez que tenemos ocasión. En este caso, letra y música son una muestra del buen rollo festivo y desenfadado marca Oh Bro! Tanto Pito, como Carlos, como yo, componemos nuestras propias músicas y textos en el disco, sin embargo, y aunque no está pactado explícitamente, hay temas recurrentes y comunes a lo largo de este.

¿Por qué lo habéis titulado Move into the country?

M. B.: Es una canción del disco y, además, da pie a un juego de palabras que está entre una filosofía de vida y un estilo musical: «Vamos pal campo, vamos al country». Solemos disfrutar de estos juegos... Hicimos una camiseta con el lema ‘Country más mejor’ y solemos decir tonterías como «Yo no me banjo» (de confesa dudosa higiene). En el caso de Move into the country es como más circunspecto y sugerente, pero sin exagerar.

P. H.: ¡Me ‘dobro’ de risa! Ángel, ¿tú ‘te mandolinas’ como cualquiera?

No sé / no contesto. ¿Algún conato de cantar en español?

C. V.: Para cantar en castellano ya tenemos cada uno sus propios proyectos, así que no lo tenemos en mente de momento.

«It doesn’t care what’s right or wrong». ¿Cuál es el recado de esta canción?

M. B.: ¿El fin justifica los medios? La canción habla de cruzar una línea poco ética y solidaria, que por desgracia se salta alegremente y con frecuencia en este país.

¿Qué os inspira a la hora de hacer vuestras canciones?

C. V.: El olor a heno y las cristalinas aguas del Missouri.

M. B.: Ohio fuera de allí.

Habéis tocado con Jaime Urrutia y Hombres G, en un ciclo al aire libre, en un aula de naturaleza, en Las Claras, en el Cartagena Folk… ¿Sois muy adaptables? Ahora vais a tocar en un festival de jazz. ¿Os sentís ‘okupas’?

P. H.: La música es lo que nos lleva a donde vamos. ¡Adaptables a tope! Trío, cuarteto o quinteto, ¡desenchufados absolutamente o rockeando con batería! Cuando la música es lo que prima y se vibra de verdad con y para ella, las etiquetas se desmoronan. Un escenario es casa para nosotros, porque es uno de los sitios donde somos felices.

¿Qué diferencia hay entre vuestro estudio y vuestro directo?

M. B.: El trabajo de estudio nos ayudó a definir aspectos conceptuales para el directo. Al mismo tiempo, el directo ha ido añadiendo vida propia a las canciones. Cada uno tiene sus alicientes y ventajas, aunque hay un punto en el que ambos convergen: en los conciertos hay un estadio de constante movimiento, un diálogo emocional con el público; digamos que en la grabación escribes la novela con tiempo para consideraciones de diverso tipo, pero en el escenario no te limitas a leerla tal cual.

Vuestra música y vuestra imagen tienen un marcado carácter cinematográfico. ¿A qué película creéis que podríais poner la banda sonora?

C. V.: De primeras me viene The straight story y Rústicos en Dinerolandia.

M. B.: No quiero menospreciar la labor de otros. A una que no la tenga, principalmente.