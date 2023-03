La Fundación SGAE ha anunciado este martes los nominados para la vigésimo sexta edición de los Premios Max, los galardones más importantes de las Artes Escénicas españolas, los Goya del teatro, los musicales y la danza. Y entre los finalistas, una murciana centra los focos de una de las categorías reina: Mejor Actriz. Se trata de Marta Nieto, reconocida con el Forqué y el premio a la mejor interpretación femenina de la categoría ‘Horizontes’ del Festival de Cine de Venecia por Madre (2019), entre otras distinciones. Sin embargo, y como es lógico, esta vez sus opciones le llegan con una obra teatral y compartidas con su compañera Marina Salas.

Y es que Nieto comparte con la intérprete catalana la difícil labor de interpretar a Lydia Cacho en La infamia, una obra que adapta el libro Memorias de una infamia (2007), escrito por la propia periodista y activista mexicana. En él –y, consecuentemente, en este montaje, dirigido por José Martret– la reputada reportera regresa a sus orígenes, repasa su incansable trayectoria en defensa de los derechos humanos y revive uno de los episodios más desagradables que le ha tocado vivir en su etapa tanto profesional como personal.

En concreto, La infamia –de la mano de Nieto y Salas, que se han ido alternando durante la gira– recrea el secuestro sufrido por la arrojada periodista en 2005, poco después de publicar Los demonios del Edén, un amplio estudio que denunciaba una red internacional de pedofilia y explotación sexual de niños y niñas, de cuatro a catorce años, organizada desde Cancún por el empresario hotelero Jean Succar Kuri y conectada con poderosos empresarios y políticos mexicanos y extranjeros. La obra, que ha podido verse en San Javier y, hace unos meses, en el Romea, presenta como un monólogo el viaje en coche de más de 24 horas al que Cacho tuvo que enfrentarse cuando fue raptada, y con en el que se cruzó el país sufriendo continuas torturas y amenazas de muerte.

Otras nominaciones

La infamia, de Producciones Come y Calla y el Teatro Español, aspira además al premio a Mejor Espectáculo de Teatro, con el que igualmente sueñan los responsable de Atsasu (La Dramática Errante), Crim i càstig (Teatre Lliure), La voluntad de creer (Buxman Producciones y el Teatro Español) y Zona inundable (Teatre Nacional de Catalunya). Por su parte, Nieto y Salas, que de ganar recibirían premio ex aequo –la nominación es para ambas, en conjunto, no son dos citaciones independientes–, tienen como rivales a Ane Pikaza, por su papel en Yerma, y a Pepa Pedroche, por Los santos inocentes.

No obstante, el espectáculo mejor colocado para triunfar en la gala del próximo 17 de abril –que se celebrará en el Gran Teatro Falla de Cádiz– es El bosque, una pieza de danza dirigida por el bailarín y coreógrafo Mario Bermúdez que cuenta con cuatro nominaciones: Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Composición Musical (José Pablo Polo), Mejor Intérprete Femenina de Danza (Catherine Coury) y Mejor Intérprete Masculino de Danza (para el propio Mario Bermúdez). Con tres citaciones está otro montaje del género: Runa, de Lali Ayguadé, que opta también al premio a mejor bailarín (Lisard Tranis) y bailarina (ella misma), además de a Mejor Coreografía. Completan las obras con tres nominaciones Cucaracha con paisaje de fondo, de Javier Ballesteros, y del clásico Yerma, a cargo de María Goiricelaya.