Apenas lleva una edición y el Rock Imperium de Cartagena no deja de crecer (en todos los sentidos). Porque no solo en lo musical presenta un cartel que será referencia internacional este verano –con Kiss y Deep Purple como cabezas de cartel–, también han ampliado sus días –han pasado de dos a tres, 23, 24 y 25 de junio– y el recinto del parque de El Batel prevé duplicar su capacidad. Pero es que, además, en este 2023 volverán a repetir alianza con el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, el Sombra, donde proyectarán el telefilme Kiss meets the Phantom of the Park (Gordon Hessler, 1978), y, en su afán por traspasar disciplinas, también contarán con un cómic propio.

Kiss encabezarán la segunda edición del Rock Imperium Festival de Cartagena Así lo ha anunciado este viernes la promotora al cargo, Madness Live!, que ha ‘fichado’ al dibujante aguileño Dani Acuña –autor también del cartel del Sombra– para dar forma «al más épico y musculoso de todos los cómics de fantasía rockera de la historia». Además, y como no podía ser de otra forma, esta historieta –guionizada por Antonio G. Caballer, colaborador habitual del ilustrador murciano– estará ambientada en una «apocalíptica» Cartagena, y, más concretamente, «en el año 3209 d.D.», con la ciudad «sitiada y dividida por un malévolo hechicero, el infame Sorcisto». 🔥 ROCK IMPERIUM FESTIVAL ATERRIZA EN EL MUNDO DEL CÓMIC 🔥



El próximo martes 21 de marzo fiesta presentación con Daniel Acuña y Antonio G. Caballer en Sala de Catas @estrellalevante Toda la información en nuestra página web: https://t.co/W0AEUb8J4d pic.twitter.com/uQdkVdm1p7 — Rock Imperium Festival (@RockImperiumFes) 3 de marzo de 2023 De momento, sus responsables no han querido desvelar mucho más –ni siquiera se ha hecho público el título del cómic–, pero ya hay fecha para su presentación. Será el martes 21 de marzo en la Sala de Catas de Estrella de Levante, en Murcia; acto en el que, además de sus autores, intervendrá la banda local 91 Suite, que el año pasado formó parte del cartel del Rock Imperium y que, en esta ocasión, deleitarán a los presentes con una selección de sus mejores temas en formato acústico. ‘Road Imperium’ Además, el Rock Imperium ha anunciado también una pequeña gira de presentación para esta segunda edición del festival que pasará por Madrid y Barcelona, además de por la propia Cartagena. Serán fiestas temáticas en la que, «además de espada, brujería y mucho rock and roll, habrá espectaculares sorteos que incluirán abonos y hasta una edición de tirada limitada del cómic firmada sus autores». La primera, en la Sala Rockville de la capital, tendrá lugar el 12 de mayo; al día siguiente, 13, el Espacio Alviento de la ciudad portuaria acogerá el inicio de la cuenta atrás, mientras que el festival llegará a la mítica sala Razzmatazz el 14 de mayo. Las tres fechas estarán protagonizadas por los propios 91 Suite y Scarecrow Avenue.