El productor y cineasta murciano Nabil Ejey, que ha trabajado con bandas como Vetusta Morla y Califato 3/4, es uno de los protagonistas de la presente edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, el Ibaff, una cita que le trae grandes recuerdos y en la este año participa por partida doble. Por un lado, ha sido una pieza clave en el desarrollo del visual album de Donde quiero estar (2023), el disco debut del canario Quevedo, que se proyecta esta tarde (20.30 horas) en la Filmoteca Regional; por otro, está ofreciendo una masterclass gratuita enfocada en las labores de producción, tanto desde el punto de vista publicitario como en términos de ficción.

Este año participa en el Ibaff en una doble vertiente: como productor de Donde quiero estar y como encargado de impartir una masterclass sobre producción. ¿Cómo afronta este encargo?

De la misma manera que siempre: ¡disfrutando del camino! La verdad es que la producción de la película de Quevedo fue un reto que nos dejó un muy buen sabor de boca, con lo que poder representar a todos mis compañeros en un festival como el Ibaff es muy importante para mí. Además, este fue el primer festival de cine que pisé, allá en 2013, cuando participé como Jurado Popular. Todavía recuerdo de aquella edición algunas películas que me marcaron muchísimo, como El futuro, de Luis López Carrasco. Así que es el sitio perfecto para compartir este proyecto con mi gente, mi familia y con todos aquellos que han estado ahí siempre. Además, es curioso que todo esto conecte muy bien con el ideario del disco y del visual album, cuyo ideario se sostiene sobre la importancia y el peso de los orígenes, de tu ciudad de siempre…

Hábleme del taller, que es gratuito. ¿A quién va dirigido?

A todos los interesados en la realización audiovisual en el entorno publicitario y en el proceso de trabajo con las agencias. También a creadores, realizadores y personas relacionadas con el mundo de la producción e interesados por la creatividad y la narrativa cinematográfica. La idea es poder ahondar en los recursos creativos, habilidades dialécticas y las herramientas para pitchear proyectos y ejecutarlos, y que los asistentes puedan entender mejor los entresijos de la industria audiovisual.

El titulo de la masterclass, de dos días, es ‘La producción creativa, del cine publicitario a la ficción’. En términos de producción, ¿cambia mucho la película de un anuncio a un corto de ficción?

Bueno, es que la idea es justo trabajar las diferencias y similitudes entre la ‘publi’ y la ficción. Piensa que el diseño de producción siempre tiene que adecuarse a las especificaciones creativas y técnicas del proyecto, y, por ejemplo, en la publicidad, la rapidez, la minuciosidad y el cumplimiento de las necesidades de agencia y cliente son clave, especialmente en lo relativo a los tiempos (siempre todo va deprisa, los timing son más apretados y los días de rodaje no son demasiados). Sin embargo, la ficción nos permite tener esa misma minuciosidad, pero con un diseño de producción que engloba a muchísimas más personas, con deadlines más espaciados en el tiempo, con muchos días de rodaje, de postproducción..., pero, sobre todo, con mayor atención a la parte contractual, legal y financiera. Porque la financiación de un proyecto publicitario viene directamente del cliente, pero de una obra cinematográfica, requiere de una estructura y estrategia sólida, que pasa desde las licencias de plataformas - cadenas y/o televisiones, las ventas internacionales, las ayudas públicas, etc. Es aquí donde estoy más enfocado en este momento.

También va a hablar de distribución, de ventanas de explotación... ¿Qué opina usted del boom de las plataformas de streaming?

Han supuesto un avance fundamental en la creación de contenido audiovisual y de entretenimiento para un público específico o de ‘nicho’. De siempre, la televisión nos plantea una programación para una audiencia generalista, con una parrilla de contenidos que busca enganchar a todo tipo de públicos, así que, en este sentido, quizá lo más importante es que han dado al espectador la libertad de elección sobre lo que ‘realmente quiere ver’.

Y para ustedes, para los profesionales’, ¿qué ha supuesto?

Han favorecido la creación de empleo y la aparición de nuevos modelos de negocio. Y lo bueno es que las plataformas apoyan no solo a creadores ya consagrados, sino que también han impulsado a otros que venían de una esfera más independiente y autoral.

En los últimos años ha metido cabeza en el mundo de los videoclips, trabajando con Vetusta Morla, con Califato 3/4, Lola Indigo... ¿Ha cambiado el modo en el que los creativos (del tipo que sean) se enfrentan a estos proyectos? Hace no tanto, los videoclips eran, en su mayoría, actuaciones en playback grabadas...

Totalmente. Pues mira, yo siempre he tenido la música muy presente en mi vida, tanto a la hora de disfrutarla, como a modo de inspiración para poder desarrollar proyectos. El primer videoclip que produje fue la trilogía Matria, de Vetusta Morla. Tuve la suerte de trabajar con Jerónimo Álvarez, director creativo, que supo transmitirnos, tanto a mí como al director, Patrick Knot, la esencia del álbum. Y a partir de ahí, empecé a trabajar con varios sellos (Universal, Altafonte, Warner, etc.). Pues bien, en pocas ocasiones me he encontrado con la figura del director creativo, pero lo cierto es que, cuando existe, la pieza se eleva y el proceso es mucho más orgánico, rápido y acertado, ya que esta figura es un punto de conexión clave entre la producción/dirección y el artista.

¿Tiene algún proyecto pendiente para este 2023? ¿En qué está trabajando?

Actualmente trabajo como productor de contenido (ficción) y publicidad en la productora Antiestático, fundada por Matías Dumont. Trabajar con él mano a mano ha supuesto un antes y un después en mi carrera, y actualmente estamos trabajando activamente desarrollando guiones de series para plataformas, así como levantando y postproduciendo largometrajes, documentales y cortometrajes. Trabajar con diferentes creadores, guionistas o directores enriquece muchísimo y nos ayuda a poder salir un poco de la vorágine del mundo de la publicidad.

Por otro lado, estoy terminando la fase de desarrollo de mi próximo proyecto como director y productor, In extenso, un film que retrata la visión apocalíptica sobre el mundo de la moda, a través de los ojos de una modelo que vuelve a su ciudad natal tras la muerte de su padre.

Al hilo de esto..., una última pregunta, Nabil: ¿dónde se encuentra más cómodo, en la producción o en la dirección?

Lo que realmente me importa es poder tener una relación con lo creativo, así como compartir con otros compañeros del sector esta pasión que nos lleva a contar historias. Aunque es verdad que en estos últimos años he estado mucho más focalizado en el mundo de la distribución y en la producción, tanto ejecutiva, como de campo. También porque la dirección la contemplo, no como ‘dirigir por dirigir’, sino como un recurso para cuando hay historias que me atañen o que me tocan muy de cerca, o artistas musicales que me inspiran y con los que siento que realmente puedo aportar algo más que una visión o mirada.