Lleva puesto un camisón azul y una bata rosa por encima. Tal vez se haya despertado en mitad de la noche, algo desorientada, y haya acabado en esta cocina que no es sino ese espacio mental en el que se dan cita sus recuerdos desordenados, su memoria confusa. Explica que la otra mañana, al lavarse los dientes, se le partió en la mano el mango del cepillo, se quebró, hizo crac, y se quedó perpleja, mirándose en el espejo con la boca llena de espuma. Ella cree que ese quiebre en su rutina diaria, uno más, alude a un estado de las cosas, aunque aún no sabe cuál es. Y mira al público y dice: «No se asusten, voy a ir despacio, para que no se pierdan. Yo los acompaño. De la mano los iré llevando, como llevaba a mi hijo en los primeros años. No me suelten, por favor». Y ese hijo, que de niño tenía los pies planos y estaba tan lleno de miedos que no podía atravesar el pasillo sin luz es el actor Eduard Fernández, que ocupa esa cocina, con el cuerpo y la voz de su madre, Ana María, fallecida en 2020, enferma de Alzheimer, en esta obra llamada Todas las canciones de amor, dirigida por Andrés Lima y que este sábado llega al Teatro Romea de Murcia en una de las grandes citas de la temporada escénica en la Región.

Y es que Eduard Fernández llevaba cinco años sin pisar un escenario. Además, nunca había hecho un monólogo y nunca había trabajado a las órdenes de Andrés Lima, pero fue a él a quien llamó, antes de que su madre muriera, para decirle que quería que trabajaran juntos. Después, el actor viajó a Buenos Aires, vio en una sala El mar de noche, una obra del argentino Santiago Loza que le dejó impactado, y compró un libro suyo en el que estaba incluido el monólogo Todas las canciones de amor. Y llegó la pandemia y su madre murió en Barcelona y él, que estaba en Madrid, no pudo despedirse de ella. El actor le dijo entonces a Lima que quería despedirse de su madre con aquel texto de Loza y quería que él lo dirigiera. El dramaturgo viajó a Madrid para incorporar a su monólogo retazos de la biografía del actor, aquello de los pies planos o su miedo a la oscuridad, y Fernández mandó hacer una especie de camafeo de plata con las iniciales de su madre grabadas, metió dentro sus cenizas y, con esa medallita en el bolsillo de su bata de tonalidad rosa, construyó el cuerpo y la voz de Ana María, su madre, una mujer cuya realidad «ha sido tomada por el asombro». «Yo me acuerdo mucho de cómo hablaba ella», explica el actor en una entrevista realizada junto al Parque del Oeste de Madrid, días antes de que la obra llegara a los Teatros del Canal de Madrid. «Es algo sutil, se trata de tener presente cómo hablaba ella, y son mis agudos, pero no solo eso, es el timbre y una cierta distancia que ella tenía con las cosas. Y eso, sin haberlo vivido, puede ser artificioso», cuenta el actor, «pero yo siempre he intentado hacer las cosas de manera normal, solo intento hacerlo bien, y si lo tienes amarrado, te atreves y te dirigen bien, es bonito». «En este momento, Eduardo estará pensando en mí», dice Ana María en escena, y esa frase, como otras muchas a lo largo de la obra, revela un juego de espejos en el que se producen varios diálogos al mismo tiempo: el que Eduard Fernández mantiene con su madre desde que decide convertirla en un personaje teatral, y ese otro en el que esa madre habla de su hijo en escena, del niño que fue el actor que la interpreta. Sobre las paredes de esa cocina veremos a niños jugando en una playa de Castelldefels, imágenes en Super 8 grabadas por su padre cuando eran críos que cimentan ese espacio emocional en el que se coloca Eduard Fernández: «De entrada pienso en mi madre, pienso en mí cuando era niño y, a partir de ahí, no me cuelgo, porque podría colgarme en una emoción que a veces está muy clara, pero en mi casa hemos sido muy honestos en ese sentido, hemos hablado de la muerte con naturalidad y, sin embargo, cuando había un beso en televisión nos turnábamos los hermanos para ver quién tapaba los dos rombos». Lima y Fernández huyen de la pornografía emocional y llevan a escena un texto delicado, cargado de una cotidianeidad narrativa a la que dotan de acción y salpican con canciones que les gustaban a sus madres y también a ellos, canciones de amor como Nosotros, de Los Panchos, que invaden el patio de butacas para ser escuchadas con calma mientras Ana María conversa o baila con la imagen de su hijo. Y esa obra, en un tiempo tan bronco y hostil como el que vivimos, se convierte en un canto a la fragilidad: «Sí, sí, total», dice Fernández, «y también a la mía, la fragilidad de su hijo, que soy yo, cuando dice que yo no podía estar solito, que éramos uña y carne, con todo lo bueno y lo malo que tienen esas relaciones de tanta cercanía con la madre». El actor ha compaginado la gira de esta obra con las últimas sesiones de rodaje de Mano de hierro, una serie para Netflix dirigida por Lluís Quílez, y, en octubre, con una nueva película de la que solo avanza que «tiene un buen guion, buenos personajes y directores». Así que está contento, por todo, pero tiene una espinita clavado. Esta gira, que arrancó el 12 de febrero, tiene bolos por toda España, pero no llegará a su ciudad, Barcelona. «En Cataluña solo voy un día al Prat de Llobregat». ¿Por qué? «No tengo la respuesta. Es una obra en castellano, con un actor catalán, cuidado. Yo no pude despedirme de mi madre porque estaba en Madrid y ella en Barcelona y ahora, que hago esta obra para poder despedirme de ella, me sabe muy mal que no me hayan dado la oportunidad de hacerlo en casa». «Lo último que me dijo el obispo Pere Casaldàliga, al que interpreté, fue: tienes que ser radical. Y mi radicalidad es esta: hacer lo que quiero, hacer este monólogo, aunque no sea político ni de izquierdas», explica Fernández. Curiosamente, hace unas semanas, el director de escena Mario Gas se lamentaba de que el teatro esté «perdiendo energía para enfrentarse al poder», una idea que conecta con el hecho de que ese poder esté usando la cultura como arma arrojadiza en sus propias batallas políticas: «Creo que los políticos nos usan y, a la vez, precisamente esos que están siendo usados lo utilizan a su favor, para tener poder. Creo que la cultura está preocupada por qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué hay que decir. Estamos un poco domesticados. A mí me gusta estar al margen y, claro, cuando estás ahí, hay bolos que no te salen».