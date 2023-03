Aprovechando su histórica visita a Murcia, Steve Harris, bajista y líder de Iron Maiden, ofrecerá en Murcia un concierto con su otra banda, British Lion. Será el día 19 de julio, horas antes de que la 'Dama de Hierro' salte al escenario del Estadio Enrique Roca (al día siguiente, 20), y en la sala Garaje Beat Club. Se trata, por tanto, de una oportunidad única de disfrutar en las distancias cortas del legendario músico de Leytonstone, así como de calentar la previa de uno de los conciertos más grandes celebrados en la Región en los últimos años.

Además, la de GBC será la única fecha de British Lion en España. La banda, que estará acompañada en Murcia por Airforce -proyecto de metal clásico encabezado por Doug Sampson, batería de Iron Maiden entre 1977 y 1979-, anunció este martes las fechas de su próxima y exclusiva gira, que arrancará el 27 de mayo en Eslovenía y pasará por Finlandia, Noruega, Suecia, Polonia, Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Italia y España. De hecho, solo ofrecerán más de un show en su país, dos, y en territorio teutón, tres.

De estilo más cercano al hard rock de los setenta que al heavy metal de la NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal), British Lion cuenta con dos discos en su haber: uno homónimo, de 2012, y The Burning, lanzado en 2020.

Entradas ya a la venta

Las entradas para el concierto -que cae en miércoles y arrancará a las 20.30 horas- ya están a la venta en la web oficial del grupo, www.britishlionuk.com, por 25 euros más gastos de distribución. Además, todavía quedan tickets para el show de Iron Maiden del día siguiente en www.madnesslive.es, tanto en grada (desde 65 euros) como en pista (90 euros).