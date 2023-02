Sobre la bocina, a escasas horas de que dé comienzo la décimo tercera edición del Festival Internacional de Cine de Murcia, el Ibaff –como se le conoce popularmente–, anunció este jueves los títulos a concurso de esta nueva entrega del certamen. Tras recibir más de seiscientas películas de los cuatro continentes y cerrar inscripciones el pasado martes, la organización ha seleccionado diez largometrajes y doce cortos; cuyas proyecciones se unen a los pases, talleres y encuentros dados a conocer hace unos días en la presentación oficial de esta nueva cita con el cine más experimental.

En concreto, la ‘Sección Oficial’ estará compuesta, en la categoría que recoge proyectos de larga duración, por las películas argentinas Trenque Lauquen, de Laura Citarella, y Atlas, dirigida por Guadalupe Gaona e Ignacio Masllorens; la tunecina Under the fig trees, de Erige Sehiri; el filme lituano Burial, de Emilija Skarnulyte –estreno en España–; la portuguesa Super natural, de Jorge Jácome; la suiza Disturbios, de Cyril Schäublin; la australiana The plains, con dirección de David Eastal; la rumana The island, de Anca Damian y Augusto Zavonello, y las españolas El año de las 10+1 películas, de Carlos Escolano, y La mala familia, de Nacho A. Villar y Luis Rojo.

En cuanto a los cortometrajes, en el Ibaff se podrá disfrutar de los filmes Horror Vacui (Serbia), de Boris Poljak; The dream of a horse (Irán), de Marjan Khosravi; The great arch (Francia), de Camille Authouart; The bath (Portugal), de Maria Inês Gonçalves; 2together (Suecia), de Kim Ekberg; It’s raining frogs outside (Filipinas), de Maria Estela Paiso; Blind date (Alemania), de Jan Soldat, y los trabajos nacionales Alas/Tierra, de Maddi Barber; Estudios del parpadeo, de Ana Esteve Reig; Olores, de Alba Esquinas, y Cosas que no van a morir, de Manuela Gutiérrez Arrieta. Y, como colofón –o, más bien, como pistoletazo de salida–, otra producción gala, La mécanique des fluides (Francia), de la joven cineasta local Gala Hernández.

Y es que el laureado proyecto de la realizadora murciana –que todavía no se ha podido ver en la Región– va a ser el encargado de inaugurar hoy esta nueva edición del Ibaff. Será a partir de las 20.30 horas en la Filmoteca Regional, sede del festival, con entrada libre. Mientras, los otros once cortos a concurso serán repartidos en dos sesiones, con especial atención a Horror vacui, cuya proyección en Murcia significará su estreno en nuestro país. Además, su director, Boris Poljak, es uno de los más importantes realizadores y documentalistas croatas, y en esta ocasión registra una especie de viaje turístico por espacios militarizados. También cabe destacar The great arch, de la francesa Camille Authouart, un juego de animación en torno al arte como refugio.

También de arte habla El año de las 10+1 películas, el largo de Carlos Escolano, que se podrá disfrutar el próximo martes (17.00 horas). «¿Y si el cine no tiene remedio y se ha desconectado del arte del siglo XXI?», se pregunta el realizador español. Y algo similar ocurre con Super Natural, del luso Jorge Jácome, que parece responder a Escolano: «¿Y si lo que pasa es que está en camino de trascender la cultura y contracultura y ser otra cosa?». La organización ha tenido a bien programar su proyección ese mismo día, solo que a las 21.00 horas.

También son importantes en esta edición del Ibaff los viajes (en plural, ya que habrá varios). El primero siguiendo un orden cronológico tendrá lugar este domingo y servirá para abrir la ‘Sección Oficial’ de largomentrajes con Trenque Lauquen, un filme de cuatro horas «en el que pasan muchas cosas –señalan desde el festival–, como un libro de esos que no puedes dejar de leer y en el que lo mejor es descubrir quién es protagonista». Y otra aventura en la que sumergirse es la de The plains, que el 2 de marzo cerrará las proyecciones de esta categoría junto a la rumana The Island. La primera es un viaje en el que «no pasa nada y pasa de todo, como en la vida misma, ejercicio de cotidianidad», mientras que la segunda es «un alto al corazón de la imaginación, donde un Robinson Crusoe cultiva voluntariamente su soledad (aunque con una tablet)».

Otras proyecciones

Al margen de la ‘Sección Oficial’ –cuyas fechas pueden consultarse en las redes sociales del certamen–, el festival anunció este jueves otras proyecciones fuera de concurso. Es el caso del ciclo ‘#EducaIbaff’, especialmente dedicado a los más pequeños, pero con idea de ofrecer historias contadas «de otra manera», ya sea en lo puramente narrativo o desde la experimentación visual. Serán dos sesiones: la primera, este domingo a las 12.00, dedicada a la película francesa El pequeño Nicolás, de Amandine Fredon y Benjamin Massoubre, basada en la obra del escritor y guionista de cómics francés René Goscinny, creador de personajes como Astérix y Obélix, y del dibujante Jean-Jaques Sempé. Y la segunda será el sábado 4 de marzo (a las misma hora), con La belleza de la vida, un viaje al pasado y al presente de China a través de una deliciosa obra coral compuesta por siete historias de animación con técnicas que van desde la acuarela a la pintura con tinta o el collage y entrañables protagonistas.

También tiene fecha el estreno en cines de Donde quiero estar, el viaje audiovisual del artista canario Quevedo para su primer álbum (del mismo nombre). Será el viernes 3 de marzo, a las 20.30 horas. Se trata de una película en 16 actos o videoclips –uno por cada canción del disco– que transporta al espectador a la isla de Gran Canaria. Es un trabajo de la productora Antiestático con los murcianos Nabil Ejey como productor y el dúo Joaquín Lun - Alfonso Riera (El Cielo), como directores.

Donde quiero estar se incluye dentro de ‘Panorama Murcia’, un ciclo que tiene el objetivo de «visibilizar el talento regional y dejar constancia del salto de calidad que el sector audiovisual murciano ha experimentado durante los últimos años». Así, además de la película de Quevedo, se ha preparado un programa con una cuidada selección cortometrajes y un largo, Emilia, de Miguel Ángel Calvo Buttini. Los cortometrajes son Puto humo, de José Prats; Lo que se cuenta, de Ginés Cárceles; No conozco la historia del fuego, de Sara Domínguez, Alberto Ruiz y Luis Morla; Agosto, de Remedios Sola; La apariencia por el culo, de Carlos Cara; El río, de Paco Martínez y Abarca Sánchez; Versos rumiantes, de Manuel Nicolás Meseguer, y Todos contra mí, de José Antonio Valera.