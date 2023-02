Interpol, grupo neoyorquino clave en el revival del post punk, presentarán esta noche en Murcia su útlimo disco, The other side of make-believe (2022); álbum que comenzó a gestarse de forma remota durante 2020. No fue hasta los primeros meses de 2021 cuando Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler volvieron a reunirse para desarrollar todo este material en una casa alquilada en Catskills, antes de completarlo en el norte de Londres, trabajando por primera vez con el veterano productor Flood (Mark Ellis), y nuevamente con el excoproductor Alan Moulder para las mezclas.

The other side of make-believe contiene arreglos sinuosos de guitarra, y la voz de Paul Banks se ha retraído notablemente en textos que muestran escepticismo ante lo real. Según el vocalista, «siempre hay una séptima vez para una primera impresión». La revista MOJO afirma que «hay algo tranquilamente magistral en este disco», mientras que para NME es «un nuevo capítulo de Interpol: seguro, gratificante y sutilmente aventurero». Por su parte, The Sunday Times señaló su «extraña y desolada belleza», mientras que Clash destaca que «podría representar la mejor música de la banda neoyorquina desde su álbum de debut», Turn on the bright lights (2002), que el año pasado celebraba dos décadas. De hecho, la gira que les trae hoy a Murcia –será la primera vez que actúen en la ciudad– es una suerte de homenaje a sí mismos, o a sus fans, ya que, además de presentar en directo sus nuevas canciones, el trío está repasando éxitos de toda su carrera (de discos como aquel elepé germinal y otros de gran calado como Antics, de 2004, y Marauder, de 2018). Las entradas, por supuesto, están agotadas desde hace días.