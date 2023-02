Gran parte de la vitalidad cultural del municipio de Águilas es fruto de iniciativas como la de la Asociación de Amigos de la Cultura que preside Domingo López Rodríguez, un gran hombre, en todos los sentidos, un buen tipo y tan buena gente como inquieto y creativo, siempre maquinando nuevas acciones culturales en torno a las artes plásticas, la literatura o la música, y siempre pensando en su pueblo. Domingo es, además, Juez de Paz del municipio costero y durante muchos años ha trabajado en CajaMurcia, a la vez que se volcaba en organizar actividades y exposiciones en el centro local de la Fundación, cuyo próximo cierre cuenta con sentida tristeza. Me encuentro con él en el Casino, a cuya directiva entregó 14 años de su vida, muy en su línea de apoyar el asociacionismo, las entidades y la cultura aguileña. Algunas de las actividades en las que más se vuelca se realizan en los salones de este histórico edificio, en particular esos conciertos de jazz que le apasionan. La foto se la hago en el patio de luces, mientras me habla de los más de 125 años de la entidad y de las pinturas que nos rodean, obra de José Sánchez Carlos, que son alegorías del arte, la agricultura, el trabajo, la maternidad o la Región murciana.

He de reconocer que hace tiempo que quería dar cuenta de alguno de mis gratos encuentros con Domingo, al que le debo algunos buenos ratos artísticos que he pasado en Águilas, asistiendo a actividades de los Amigos de la Cultura y disfrutando de buenas exposiciones de importantes artistas, incluso participando yo en alguna de ellas, pintando del natural en la bella y bulliciosa plaza del ayuntamiento… y siendo tratado con todo mimo por este gran anfitrión. El pasado diciembre, por ejemplo, organizaron una estupenda exposición en el Auditorio con su importante fondo de obras de artistas murcianos. Hoy, tras las fotos, nos vamos a una terraza de la glorieta, hablamos largo y tendido, vemos un grupo de mujeres disfrazadas, adelantándose al carnaval y a la propia alcaldesa o a mi admirada concejala de cultura, yendo para allá y para acá, ocupándose de que todo esté a punto para los próximos días.

«Yo creía que al prejubilarme de la banca iba a tener, por fin, un poco de tiempo libre –me dice-, pero ahora estoy más ocupado que nunca, es lo que pasa al tener más tiempo para darle vueltas a la cabeza e imaginar nuevas actividades culturales con la Asociación. Lo de Juez de Paz también me ocupa bastante, así que últimamente no estoy sacando tiempo para mis salidas a andar por la costa o por el monte y creo que me tengo que quitar algún kilo que otro». Me lo había contado ya en otra ocasión, pero le vuelvo a preguntar por aquellos tiempos en que conoció de cerca a Paco Rabal: «Mi padre había trabajado en las minas y después emigró a Alemania para traer dinero a casa. A la vuelta, junto a mi madre que era buena cocinera, montaron el bar Su Café en 1973, que se convirtió en un lugar de encuentro de todo tipo de gentes: trabajadores, políticos locales y regionales o Rabal y sus amigos, todos en torno a los sabores de la cocina tradicional. De niño observé que allí llegaban a acuerdos y pactos gentes de diversa índole e ideas dispares, puede que fuera la semilla para que yo siempre haya sido un hombre de consenso, una persona centrada y un enamorado del espíritu de la transición. También me acuerdo que por nuestra calle pasaba el carnaval, no como ahora, controlado y organizado, sino el carnaval improvisado, el que se hacía a escondidas», y añade: «Nuestro carnaval viene del campo, de la zona de Marina Cope, era una iniciativa popular, gentes que se vestían con ropas, telas o mantas antiguas, muy distinto al carnaval de la gente pudiente, que se hacía en el Casino, más elitista y reservado para socios».

«Tengo una manera de ser que hace que me lleve bien con todo el mundo, seguramente eso ha hecho que, desde hace 16 años, me hayan elegido, por unanimidad, como Juez de Paz, lo cual hoy, en estos días de crispación y trincheras es casi un milagro y un ejemplo» y me va contando sus tareas de registro civil (matrimonios, nacimientos, defunciones) y lo que más me interesa: la mediación entre particulares, tarea que conforme me la cuenta, me parece tan hermosa como necesaria y que se hace antes de dar lugar a un juicio: «En cierta medida, mi vocación cultural tiene mucho que ver con la de juez de paz. No hay nada más alejado del conflicto y de las guerras que el encuentro en torno a la cultura”.

Vuelve a salir el tema de la historia y de cómo fue Carlos III quien aprobó el puerto de Águilas para dar salida por mar a los productos de Lorca. «Así que yo no soy demasiado nacionalista (pueblerino, al fin), sino realista. Hay quienes, como los comerciantes, prefieren asociarse en la Cámara de Comercio de Murcia con tal de no hacerlo en la de Lorca, pero yo creo que es mejor potenciar nuestra comarca y sería mejor dejar los celos de Villatripas de Arriba y de Abajo y asumir la realidad». Pero lo que me queda claro es que Domingo es un enamorado de su pueblo, del que me habla con entusiasmo indisimulado de su actividad creciente, no solamente en la época turística del verano, y de su vitalidad cultural: «La Asociación Promúsica de Águilas, con medio millar de abonados de la zona y hasta de Almería o Mojácar, llenan el Auditorio y cualquier concierto bueno es un triunfo. Lo mismo pasa con el Teatro y el Certamen Paco Rabal».

Y me sigue contando un sinfín de próximos proyectos que está perfilando con la asociación que preside: obras de teatro, mesas redondas, excursiones, rutas arqueológicas, talleres… «En octubre nos traemos El Tenorio, vamos a hacer un taller de dulces tradicionales y de huesos de santo. En diciembre conciertos de carácter benéfico con proyección de obras de El Prado a gran resolución…». Le confieso a Domingo que hacen falta políticos con su talante pero es tajante: «Admiro la vocación de servicio público, respeto a los políticos pero lo mío es la cultura», o tender puentes, le digo.