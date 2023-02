Con cierto pesar, Javier Lorente reconoce que Domingo Valdivieso (1830-1872) sigue siendo para nosotros un «gran desconocido». Y eso que hablamos de uno de los más importantes creadores que ha dado esta Región, según el pintor, fotógrafo y comisario cartagenero, quien, en busca de respuestas, no es capaz de evitar comparar su caso con el de un paisano ilustre: «Como Isidoro Máiquez, es otro ejemplo de artista que dejó su tierra en busca del sueño de aprender, crecer y codearse con los mejores de su época, tanto en Madrid como en sus viajes por Europa», señala.

Quizá por ello, y también por su prematura muerte –con apenas 42 años a causa de una enfermedad cerebral–, su firma es, hoy día, menos recordada que la de otros, pero igual que el consistorio de la ciudad portuaria se propuso recuperar la figura de Máiquez con motivo del segundo centenario de su deceso, el Ayuntamiento de Mazarrón, localidad natal del olvidado pintor, ha encontrado en el 150 aniversario del fallecimiento de Valdivieso la excusa perfecta para rendirle tributo y colocarle en el lugar que corresponde.

Ya desde finales del pasado año, la agenda cultural mazarronera ha estado salpicada con actos puntuales enfocados en avivar el recuerdo de Valdivieso, con la mesa redonda que en diciembre protagonizaron Juan García Sandoval, director del Mubam; Mariano Guillén Riquelme, cronista oficial de la villa; Juan Antonio López Delgado, de la Real Academia de Historia y de la Alfonso X El Sabio, y Martín Páez Burruezo, director de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca. Sin embargo, no será hasta mañana cuando la Concejalía del ramo presente el gran proyecto en el que lleva meses trabajando para conmemorar tan señalada efeméride: Tributo a Valdivieso + 150.

Impulsada por el edil de Cultura de Mazarrón, Ginés Campillo Méndez, se trata de una exposición que, tal y como cuenta el propio Javier Lorente, comisario de la muestra, ha logrado reunir a 24 de los artistas más reseñados de la Región, en su mayoría con experiencia internacional y una mayor o menos implicación con el municipio ribereño –ya sea por nacimiento, veraneo o proyectos profesionales–, que han querido homenajear y reivindicar con su arte a Valdivieso. Hablamos de creadores de diferente pelaje como pudieran ser el pintor lumbrerense Marcos Salvador Romera y el grafitero Goyo 203; o Álvaro Peña y la escultora Sofía Tornero Gea o Silvia Viñao, particularmente interesada en el bordado. Esto da como resultado una muestra de lo más variada –también hay grabado y fotografía, por ejemplo– que sirve para acercarse a Valdivieso desde diferentes ópticas.

«Han trabajado con plena libertad, por supuesto. Además, a las sugerencias y bibliografía aportadas por este comisario han añadido sus conocimientos previos e investigaciones de los últimos meses», explica Lorente, que detalla: «Unos han reinterpretado obras suyas –de Valdivieso–, otros han utilizado sus temas, otros se han centrado en su persona, en sus autorretratos...». Porque en esta exposición, claro, todas las obras son nuevas, originales, creadas ex profeso para reivindicar a quien hoy les une en el espacio expositivo de las Casas Consistoriales de Mazarrón: «Han sido muy generosos», apunta el orgulloso comisario, que asegura que todas las piezas de esta muestra están realizadas entre 2022 y 2023.

«Y el resultado, sin duda, es de una creatividad y calidad sorprendentes –añade el cartagenero–; en cada obra te puedes perder, atendiendo a sus referencias, sus simbolismos, sus aportaciones y su acertada mezcla entre lo contemporáneo y el legado de este gran maestro». Lo cual, conviene aclarar, no sorprende cuando hablamos de –además de los ya citados– creadores contrastados como José María Garres, Manolo Pardo, Manuel Páez, Martínez Mengual, Salvador Torres, Torregar y Petrus Borgia. También de Ginés Vicente, Isabel Guillermo, Joaquina Sánchez Dato, José Carlos Ñíguez Carbonel, Juanma Balibrea, Luis Marino, Manuel Delgado, Miriam Martínez Abellán, Pérez Casanova, Vidal Máiquez, Virginia Bernal y el propio Lorente, que no ha podido resistirse a retratar a Valdivieso en la obra Origen, de técnica mixta sobre papel de acuarela.

No es la primera vez que el cartagenero logra juntar a semejante nómina de artistas. Ya lo ha hecho en colectivas similares como Cautivo de la hermosa herida, con motivo del cuarto centenario cervantino; El pintor del blues, en homenaje al Marcos Amorós (fallecido en septiembre de 2020), y, por supuesto, Máiquez, el sueño y la sombra, con lo que sabe cómo afrontar un encargo mastodóntico como este (y salir más que airoso). De hecho, aunque Tributo a Valdivieso + 150 no se moverá de Mazarrón hasta, como mínimo, el 11 de marzo, Lorente no descarta llevar esta exposición a otros puntos de la Región.

«Inicialmente no era la idea –reconoce–, pero una vez que la hemos visto montada..., la verdad es que sería una pena que se quedara aquí. El resultado merece ser disfrutado, los artistas son muy significativos y la actualidad de Domingo Valdivieso bien lo merece. Yo estoy seguro que esta gran iniciativa tendrá un amplio recorrido».

Eso sí, por lo pronto, habrá que visitar las Casas Consistoriales para disfrutar de estas obras. Es el primer paso (y el más natural) de esta campaña por la ‘recuperación’ de un artista que –según Lorente– debe darse a conocer como uno de los hijos predilectos de la Región de Murcia. «Su obra destacó en su época y, pese a su muerte temprana, nos ha llegado cargada de sentido, calidad y sugerencias. De exquisita sensibilidad, su maestría en el retrato, la anatomía y la composición, sigue sorprendiendo hoy día», asegura el comisario de la muestra.

No en vano, y tal como recuerda Guillén Riquelme en el texto que ha escrito para el dosier de esta exposición, no son muchos los artistas de esta Comunidad con obra en el Museo del Prado, la gran pinacoteca nacional. También aprovecha para insistir en que Mazarrón «sigue demandando que sus restos mortales regresen a la tierra que lo vio nacer», pero esa batalla, mejor, para otro día; porque hoy es momento de recordar a un artista que, como sentencia Lorente, «murió hace 150 años, pero sigue con nosotros». Y, para muestra, esta colección.