Solo en su última gira, Recuperando las emociones, a la que pusieron cierre en el WiZink Center, Los Secretos dieron más de cien conciertos en España y Latinoamérica, y, tras un breve descanso, ya están de nuevo en la carretera; carretera que esta noche les trae hasta Murcia, hasta la Sala Mamba! Además, llegan con uno de sus formatos más solicitados, el sexteto eléctrico: con Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo a las guitarras, Juanjo Ramos al bajo, Jesús Redondo al piano, Santi Fernández a la batería, y Txetxu Altube, recientemente incorporado, potenciando la vertiente country/rock con sus guitarras y coros.

Tras más de cuarenta años sobre los escenarios –una longevidad a base de mucha constancia y éxitos discretos donde vive la melancolía–, Álvaro Urquijo se sincera sobre el buen momento que viven como grupo, en gira, sin restricciones de por medio tras la pandemia, con un recuerdo especial hacia su hermano, Enrique Urquijo, líder del grupo hasta su fallecimiento en 1999.

Cerrasteis gira en el Wizink Center después de un centenar de conciertos. ¿Habéis tenido tiempo para descansar?

Sí, hemos estado un mes de descanso. La cosa es que el 2022 fue muy raro..., la mayor parte del trabajo venía del ‘20 y del ‘21, de todo lo que se había pospuesto por la pandemia (que, sobre todo, eran presentaciones de nuestro disco Mi paraíso). Ahora por fin estamos haciendo conciertos ‘de normal’, con un repertorio supercompleto, y nos lo estamos pasando genial.

Esta vez venís a una sala.

Las salas me traen el recuerdo de cuando empezábamos... Nos permiten hacer un concierto distinto, un poco más rockerito, más caliente y más durito que los de teatros y auditorios, que son como más detallistas. Esto es más rock and roll, más divertido.

Sea como sea, la cosa es que lleváis años empalmando giras, un Neverending Tour a lo Dylan.

Aunque suene a perogrullada, la mejor manera de continuar con los conciertos es haciendo conciertos. Por suerte, tenemos varios formatos, desde uno de trío acústico hasta el sexteto mixto, que es eléctrico y acústico con orquesta sinfónica. El abanico es amplio... Por ejemplo, en la isla de La Palma tocamos para doscientas personas y, un mes después, para doce mil en el WiZink.

Y en todos dais la talla.

Porque son muchos años ya, y cada concierto es una práctica, un ejercicio de mejora. Además, somos sanos y profesionales:nos cuidamos y ensayamos incluso más que antes, lo que nos permite realizar nuestro show con plenas garantías. Fíjate, durante la pandemia hicimos algunas colaboraciones y directos online y, sin estar juntos, sonaron como si los hubiéramos estado preparando en el local; es esa complicidad que tienen los futbolistas, que siempre saben muy bien dónde están sus compañeros, dónde tienen que poner la pelota. Eso es lo que nos pasa a Los Secretos: llevamos tanto tiempo tocando juntos, tenemos cada uno tan claro cuál es nuestro rol sobre el escenario que es difícil que algo salga mal. Pero nosotros seguimos intentando mejorar, ¿eh? Esto es un aprendizaje continuo, por mucho tiempo que lleves.

El año pasado salió la biografía de Los Secretos. ¿Qué parte fue más difícil de escribir?

Pues fíjate que no estaba en mis planes hacer algo así, pero cuando tocamos en 2019 en el homenaje a mi hermano Enrique me hicieron muchas entrevistas preguntándome por el pasado, y me di cuenta de que los periodistas más jóvenes tenían una información equívoca; me preguntaban cosas de artículos viejos que daban lugar a cierta confusión...

¿Qué te preguntaban?

Me llegaron a preguntar que cómo se manejaba uno siendo marqués y tocando en un grupo de rock [Risas].

Lo mismo se refería a los marqueses de Urquijo, de aquel siniestro caso...

«Oye, que Urquijos en España hay miles, perdóname», le dije. Me di cuenta de que no tenían claras ciertas cosas, circunstancias que tienen que ver con el desarrollo y la vida del grupo desde los comienzos hasta ahora, de la muerte de nuestro primer batería, del segundo, de la muerte de mi hermano, etc., y estaba harto de contestar a todas esas preguntas, así que...

Supongo que también sobre la Movida...

Sí. Y nosotros iniciamos la Movida, pero, después de que muriera nuestro segundo batería, estuvimos tres años sin tocar, desde el ‘83 al ‘86, que es cuando fue el boom de todo aquello, así que no somos el mejor ejemplo... Además, nosotros hacíamos un tipo de canciones que no eran de las que molaba poner en la radio en ese momento:mientras todo el mundo estaba trabajando con los aparatos digitales (las primeras cajas de ritmo, las primeras Simmons), nosotros estábamos más pensando en los setenta, en la música de los Eagles, Flying Burrito Brothers, los Byrds, Dylan, Van Morrison... Por eso nunca nos terminaban de ubicar ni fuimos cabeza de cartel de nada, pero entretanto íbamos publicando canciones que, más allá de modas puntuales, perduraron; no canciones de usar y tirar, como ocurre ahora, sino que forman parte de la historia de la gente.

¿Y cómo lo habéis llevado?

Bien. Nosotros hemos hecho las cosas pensando en la dignidad de la cultura y en tener un estilo propio, aunque eso nos supusiera pagar un alto precio (como que nos echaran de una discográfica en el ‘83 porque no dábamos con el estereotipo de grupo moderno). Pero nosotros solo queríamos seguir haciendo nuestra música, dar conciertos y tener un pequeño público; la cosa es que todo eso se ha agrandado, y siento mucho que mi hermano Enrique no haya podido vivir el desarrollo que han tenido sus canciones dos décadas después de su muerte, y que canciones como Pero a tu lado, que en el año ‘95 fueron un fracaso, con el paso de los años sea número uno de todas nuestras listas. Y eso que no hay ninguna compañía que haya hecho una inversión, ni un videoclip o un anuncio de televisión con ella. Es la gente la que ha elegido esa canción como su favorita, y eso nos hace mucho más felices. Al final era preferible no tener un éxito y tener una carrera larga, que tenerlo con una carrera efímera, que brilla muy intensamente y dura menos.

Cuentas en tu libro también que cuando a Enrique, omnipresente, se le ocurrió Déjame, tú le aplicaste a la canción unos cambios importantes, pero lo cuentas como diciendo que tú no tenías ningún interés en que apareciera tu firma, con una cierta modestia.

Es que alrededor de los Secretos nunca ha habido mucho dinero, y eso creo que es algo que la gente debería entender. El dinero a veces es un contaminante. Si tienes un grupo que gana mucho dinero y estás en la cumbre, tienes un problema: la compañía discográfica o tu entorno va a querer que eso se mantenga en el tiempo, y eso es muy difícil. Porque ese tocar el cielo con grandes canciones no puedes hacerlo por antojo cuando quieres, y si no tienes un siguiente trabajo que, aunque bueno, sea tan bueno como el anterior, ya te están señalando: «Este fracasado, qué mal lo ha hecho».

Además de este libro, creo que hay planes para hacer un biopic de Los Secretos...

Estamos valorando cosas, sí, pero es complicado. Sobre todo porque no es nuestro terreno. Yo, como mucho, puedo haber grabado un videoclip en el que tuviera que hacer alguna escena sin guitarra entrando en un sitio, y ya con eso me muero del corte... [Risas]. Así que prefiero que este tema lo lleve otro, alguien de confianza. Y en ese punto estamos. Pero desde luego que nuestra historia es para hacer una serie, una película o un musical; ahora, si lo hacemos, tenemos que hacerlo bien, con un buen guion, con interés por parte de los que se impliquen... Lo bueno es que la banda sonora ya la tienen.

Efectivamente. ¿Y en qué momento se encuentra el grupo? Los Secretos han vivido ya los mismos años con y sin Enrique. ¿Qué te pillamos haciendo ahora, Álvaro?

Estoy componiendo canciones, pero para nada en concreto. La cosa es que cuando estás en gira es difícil concentrarte... Por eso el flujo de discos ha disminuido en gran parte de los artistas de nuestra generación, porque están muy ocupados con el directo para poder sostener sus marcas, sus entidades y su forma de trabajo. Yo en los noventa trabajaba dos meses al año, y el resto del tiempo estaba escribiendo o en el estudio;por eso sacábamos cada dos años un disco, porque teníamos muchos meses desde octubre hasta mayo o junio para componer (y para estar con nuestras familias). Ahora tenemos que buscar huecos en los tres días a la semana que estamos en casa..

Después de todo lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo no aceptable..., ¿son buenos tiempos estos para el optimismo en la música?

Yo soy muy optimista y muy agradecido, y me siento privilegiado por poder dedicarme a esto. Nunca me podría quejar. Además, creo que la gente que se queja pierde el tiempo, porque haciendo eso no solucionas nada. Es mucho más fácil: en vez de quejarte, haz cosas, y en vez de clamar ayuda, ponte un poco las pilas y hazlo tú mismo. Nosotros estamos en un momento muy dulce porque tenemos el control de lo que hacemos; estamos liberados de los yugos discográficos que en otro tiempo nos han puesto zapatos de barro que no nos dejaban avanzar a nuestro ritmo. Pero ahora, en lo profesional, estamos en los mejores años de nuestras vidas. Y mientras dure… Yo tengo ya 60 años, pero me siento con la mentalidad de uno 20; lo reconozco, tal vez sea un poco infantil lo que te digo, pero no me veo acusado ni degradado por el paso de los años, sino todo lo contrario. En este punto en que estamos Los Secretos, nos vemos con todo el poder de la sabiduría, con el apoyo del público y con el deber de cumplir con ese vínculo. Es como si el agradecimiento estuviera por encima de la economía y de la fama, y al final eso te da un rendimiento personal mucho más grato, y no ofendes a nadie; no luchas por ocupar el sitio de nadie, ocupas el tuyo propio, con todo el derecho del mundo y toda la dignidad, y es en lo que estamos.