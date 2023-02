Vida Luna es la segunda novela de Enrique Garcés de Los Fayos, colaborador de La Opinión con el blog semanal El regreso de Psique. Tras el éxito de Cartas desde el abismo, aborda ahora una temática dura, con un lenguaje sórdido y directo.

¿Qué es Vida Luna?

Luna es una adolescente maliense que abandona su país, como tantos otros africanos, buscando en Europa la salida a la pobreza y, sobre todo, al hambre. El inicio del viaje lo realiza con su hermano, pero será ella la que alcance la costa de ese continente tan poco proclive a la recepción de seres humanos. Lo hace gracias a un barco pesquero con el que llega a una playa del municipio de Lorca. Una vez allí encontrará trabajo en una empresa hortofrutícola y comenzará su aventura.

El lenguaje que utiliza es duro. ¿Es necesario para el desarrollo de la trama?

Me cuesta trabajo pensar en un lenguaje alejado de la realidad abordada, y si se dan situaciones en las que alguien sufre, por el motivo que sea, adornarlo de un lenguaje que poca gente habla considero que resta realismo a la trama. Supongo que sí es duro, mucho en ocasiones, pero muy cercano al que debe utilizarse en las situaciones que se describen. No obstante, quizás me quedaría con que es un lenguaje ágil que permite al lector mantener una interacción con la obra de inmediatez. De hecho, Vida Luna es una novela corta que se lee con rapidez. Otra cuestión es que lo leído se digiera o no emocionalmente. Si requiere esa digestión entonces la lectura deberá ser más pausada.

¿Qué ha de digerirse emocionalmente en la novela?

Luna es una chica de 16 años que llega a España, pero antes ha debido pagar los diferentes cánones que la ley del hombre blanco impone. También el del hombre negro con poder, porque en definitiva la dinámica establecida entre los que reciben a africanos y estos es una mera relación de poder. Si nos interesan económicamente pueden entrar, de lo contrario no tienen nada que hacer. Por último, mujer, joven y negra es una mezcla diabólica en un mundo donde la superioridad del hombre es manifiesta y, de alguna forma, tendrá que experimentarlo Luna. Todo esto hay que asumirlo, lo que supone una digestión en muchas ocasiones incómoda.

Un aspecto interesante de la novela es que no hay un narrador en tercera persona como suele ser habitual. ¿Por qué la segunda persona del singular a lo largo de todo el libro?

Me pareció interesante dejar a Luna que desarrollara su vida para que el lector pudiera conocerla. Para conseguir ese objetivo necesitaba a alguien que narrara esa vida, y me pareció interesante que lo hiciera en segunda persona porque la elegida se lo contaría a la propia Luna. Solo en el último capítulo, cuando se ofrece todo el desenlace, se podrá saber quién esa persona.

La primera novela, Cartas desde el abismo, también abordaba un tema social complejo como las drogas. ¿Se siente cómodo en ese tipo de temáticas duras?

No lo sé, pero no me resulta difícil situarme en quien lo está pasando mal. En el caso de Luna, es una mujer joven que solo quiere comer y no parece tenerlo fácil si no paga un elevado precio. Me resulta imposible creer que somos incapaces de dar de comer a quien tiene hambre por una cuestión de fronteras, banderas o color de la piel. Pero, que no se olvide, que Vida Luna, aún tratando sobre la problemática de la inmigración, mantiene un hilo conductor basado en el amor, tema que es transversal en todo lo que escribo.

Precisamente, sobre amor y duelo han tratado tus tres primeras obras de teatro. ¿Vida Luna supone un cambio radical en la temática que aborda su obra?

Vida Luna supone mi convencimiento de que me puedo sentir cómodo escribiendo novela, pero el teatro es un género que no puedo abandonar porque me gusta mucho. De hecho, sigo trabajando en ambos géneros que, al ser tan distantes, me permiten caminar de uno a otro con cierta comodidad. Siempre escribiré sobre el amor, si bien las aristas de este son tan variadas que las tramas que surgen también son muy diferentes.