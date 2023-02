Regresan con ‘the river and the stone’

Tras cosechar un éxito masivo acompañando a Fito & Fitipaldis durante su último tour (Cada vez cadáver), Morgan continúan con su gira española de otoño/invierno presentando su último álbum, The river and the stone (2021), con un show de formato más cercano. Ya pasaron hace unos meses por el Teatro Guerra de Lorca y ahora regresan a la Región para pisar por primera vez el escenario de la Sala Mamba! de Murcia. Será esta noche, desde las 22.00 horas.

The river and the stone, grabado en Francia en el estudio Le Manoir de Léon, y producido por Campi Campón, se elaboró durante los meses de letargo pandémico. Morgan, convertidos en cuarteto, aprovecharon para componer, pulir el material y dedicarle tiempo, explorando como siempre ambientes, conceptos y sonidos. El disco es el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y de disfrutar de hacer música con amigos, aseguran.

Con su anterior trabajo, Air (2018), Morgan fueron los grandes triunfadores de los Premios MIN de la música independiente, con cinco galardones, incluidos el de Mejor Artista y Mejor Álbum.

¿cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿dónde? Sala Mamba!, Murcia ¿PRECIO? 25/28 euros

La bien querida

Tan atrevida como siemre

La siempre libre, atrevida y versátil Ana Fernández-Villaverde, mejor conocida como La Bien Querida, acaba de regresar a los escenario con su nuevo y séptimo álbum, Paprika (2022), el primero con el sello discográfico Sonido Muchacho. Bachata, salsa, rumba y bolero se mezclan en esta intensa colección de canciones con melodías pop, samples techno y guitarras rock.

Lo primero que mostró de Paprika fue, allá por mayo, La perra del hortelano, declaración de intenciones que marca el tono del álbum (y también la distancia con su obra anterior. Se trata de uno de sus habituales medios tiempos que habla «de todas las mujeres que habitan en ella». Otras canciones tratan sobre apps de citas (Datbay) o juegos BDSM (La voz de su amo, homenaje a Depeche Mode y su Master & Servant).

Según La Bien Querida, Paprika «habla de las delicias y los dolores en las idas y venidas de una relación». El álbum cuenta con excelsas colaboraciones: J de Los Planetas en No es lo mismo, Miren Tulsa en Mala hierba (rumba merengue estilo Bambino o Paquita la del Barrio) y Santiago Motorizado en La Cruz de Santiago, que incluye una estrofa El Magnetismo, la canción del grupo argentino Él Mató a un Policía Motorizado.

Lo presenta este sábado en la Sala Mamba! de Murcia a partir de las 22.00 horas.

¿cuándo? Mañana, 22.00 horas ¿dónde? Sala Mamba!, Murcia ¿PRECIO? 22/25 euros

Cumbre flamenca

Rocío Márquez & Bronquio

Curro Piñana inauguró el pasado miércoles la trigésima edición de la Cumbre Flamenca de Murcia. Ayer fue Julián Estrada quien cantó en homenaje a Antonio Fernández Díaz, ‘Fosforito’, mientras que hoy el programa llega al Teatro Circo con una cita doble protagonizada por Ezequiel Benítez y Duquende. Sin embargo, la cita más atractiva de esta primera semana del festival -que se alargará el día 25- tendrá lugar mañana, a partir de las 20.00 horas, sobre las tablas del mismo TCM. Y es que, pese a que el cante tradicional ha sido el predominante durante estos primeros días de flamenco en la capital del Segura, la organización ha apostado para este sábado por una de las propuestas más innovadoras (y alabadas) del género en la actualidad: la de la cantaora onubense Rocío Márquez y el productor jerezano Bronquio, que se mueve en los terrenos de la electrónica y la música urbana.

Márquez ha recibido por su limpia voz de nueva generación jonda numerosos premios y reconocimientos, entre ellos la Lámpara Minera del Festival de La Unión (2008) y el Premio Les Victoires du Jazz al Mejor Álbum de Músicas del Mundo (2020), que con ella se entregaba por primera vez a una artista española. Por supuesto, su meteórica carrera le ha llevado de actuar en pequeño escenarios y peñas flamencas, a subirse a las tablas de grandes auditorios (Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Olympia de París) y de festivales como el Primavera Sound o el Monkey Week. Y eso, sobre todo, con Tercer cielo (2022), su álbum junto a Bronquio, que investiga con valentía y, a la vez, respeta la tradición, y cuya presentación en vivo trasciende el mero concierto. Es flamenco del siglo XXI, con palos como bulerías, rumba, pregón, seguiriyas, tangos, garrotín, milonga, debla, toná, soleá o verdiales, tamizados con techno, electro o break.

¿cuándo? Mañana, 20.00 horas ¿dónde? Teatro Circo, Murcia ¿PRECIO? 15/18/20 euros

Leyendas del punk-rock callejero en garaje beat

Los históricos GBH, unos de los máximos representantes del street punk británico, siguen descargando su estruendoso sonido, rápido, distorsionado, de canciones cortas con mensajes directos y sencillos, sobre los escenarios. Esta noche lo harán sobre el de Garaje Beat Club, donde repasarán lo mejor de su repertorio, repartido en once discos y cuatro décadas de trayectoria en las que nunca se han alejado de su esencia, vigente desde aquel germinal City baby attacked by rats (1982); incluso antes, desde que en 1976 actuarán en el emblemático Club 100 de Londres dentro del cartel del considerado como el primer festival punk internacional: el Punk and Disorderly. Liderados por Collin Abrahall (voz) y Jock Blyth (guitarra), será la tercera vez que visiten Murcia -las dos anteriores, también, con parada en GBC-, pero en esta ocasión lo hacen presentando la marca Race Against Time Clothing, con Bladders como grupo invitado.

¿cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿dónde? Garaje Beat Club, Murcia ¿PRECIO? 15/18 euros



Mulatu Astatke

Un maestro sabio y sencillo

El etíope Mulatu Astatke (Jimma, 1943) utiliza con destreza instrumentos occidentales asociados al jazz (piano eléctrico, contrabajo, órgano Hammond, guitarra con efectos como el fuzz o el wah wah y su propio vibráfono) para crear música tradicional de su país. Aquello fue denominado como ‘ethio-Jazz’, y le ha valido reconocimientos como el premio Donostiako Jazzaldia (primer músico africano en recibirlo). Ya pasó hace algunos años por La Mar de Músicas, pero ahora regresa a la Región de la mano de la Fundación Mediterráneo; oportunidad de oro para disfrutar de un maestro carismático, sabio y sencillo.

¿cuándo? Mañana, 20.30 horas ¿Dónde? Fund. mediterráneo, Murcia ¿PRECIO? 20/30 euros

Vince Benedetti Quintet

Homenaje al gran embajador del bebop

El compositor, arreglista, pianista y trombonista Vince Benedetti (New Jersey, 1941), que ha participado en discos como Summertime, con Dizzy Gillespie & Johnny Griffin, y Summit Big Band, con Slide Hampton & Dusko Gojkovic, visita mañana el Jazzazza Jazz Club de Algezares. Y lo hace para rendir homenaje a Barry Harris, pianista de Detroit, gran embajador del bebop, que destacó por su incansable labor didáctica. «Lo escuché e inmediatamente me identifiqué con su forma de fraseo. Simplemente lo sentí, eso es todo», explica.