La vida es sueño, de Calderón de la Barca, llega esta noche a Calasparra de la mano de la compañía Aves Truz. Se trata de la obra más celebre del genial autor, una propuesta para acercarnos al problema de la predestinación de la vida humana y a nuestra capacidad para encontrar espacios de libertad en nuestra peripecia vital. Hablamos con Oriol Pàmies, director de esta particular adaptación con sello made in Murcia.

Afrontan el reto de mostrar la división entre la realidad vivida y lo soñado con uno de los mejores tratados sobre filosofía de nuestra literatura...

Y no solo de filosofía, sino también de religión (además de ser un buen estudio sobre historia y un tratado del verso). Pero no pretendemos hacer una representación de La vida es sueño al uso. Vamos a trabajar a través de los títeres de gran tamaño para potenciar toda esa atmósfera onírica que rodea a Segismundo, y todo el universo que hay alrededor de él, así como la mentira en la que su padre, el gran rey Basilio, le ha envuelto desde que nació.

Además, hacen una puesta en escena muy atrevida (especialmente, para un clásico).

Somos una compañía joven; llevamos apenas dos años de recorrido... Así que lo que queríamos, en primer lugar, es hacer cuerpos expresivos de un texto tan complejo de entender, y de alguna manera poder acercarlos a todo tipo de público (no solo a aquellos que ya conocen la obra de Calderón, sino también a gente joven). Vamos a poder representar la obra en institutos y tenemos la posibilidad de dar a conocer el verso y el teatro clásico entre los chavales, y no podíamos desperdiciar esta oportunidad. También pensamos en que la manera en la que los títeres podían crear un juego escénico –tanto desde la plástica teatral y la visualidad, como desde el gesto– iban a poder hacer amena esta adaptación y dar un toque de humor a una obra que no deja de ser un drama religioso.

Unos títeres que llaman, y mucho, la atención del público más joven

La idea es apelarles. Y hablamos de un teatro en verso que es bastante complejo de entender, así que hemos hecho todo lo posible por favorecer el entendimiento del diálogo y la comunicación con el público. En este sentido, los títeres nos permiten salir de una interpretación más naturalista (y habitual) de La vida es sueño, así podremos llegar al mundo de Segismundo a través de la luminotecnia y entrar dentro de ese imaginario tan particular que posee.

Se trata, por cierto, de un trabajo premiado en el certamen CreaMurcia...

En el 2021, sí. Ganamos el segundo premio. Y, a partir de ese momento, vimos una apuesta por nuestra compañía de parte del Ayuntamiento de Murcia, lo que nos animó a seguir desarrollando nuestra propuesta y a intentar hacerla crecer a nivel nacional. Además, tuvimos la suerte de participar en el festival Naves 73 Clasic Off, y ahora estamos viendo cómo darle mayor vuelo al proyecto.

¿Cómo nace la compañía?

Nosotros nos conocemos a raíz de estudiar Arte Dramático en Murcia. Venimos de Alicante, Murcia, Elche y Torrellano, y nos conocimos en la escuela. Cada uno tiene su especialidad y decidimos empezar a trabajar juntos. Al final lo que nos une es la amistad, ese ha sido nuestro motor creativo.

También trabajan en este proyecto con la compañía Agosto del 36. ¿Cómo ha sido trabajar con ellas?

Ha sido fabuloso. Ellas también son de mi promoción, nos conocimos en la carrera. Y su compañía surgió casi a la vez que la nuestra. Nos apoyamos en la infraestructura que Agosto del 36 estaba creando a nivel de distribución. Y gracias a ellas pudimos darle recorrido y establecer algunos puntos de contacto que nos ayudaron a conseguir actuaciones y, poco a poco, a ir desarrollando nuestra labor artística.

Además de la dirección, ¿qué papel desempeña en esta obra?

Realicé la adaptación y dramaturgia también –con mucha ayuda de los compañeros actores– y tocó la música de la obra en directo. Con el violín y el piano hacemos efectos sonoros, porque creemos que la música en directo da un valor mayor.

¿Cómo están llevando este momento que vive actualmente el mundo del teatro?

La pandemia fue, para todos los que nos dedicamos al teatro, un golpe muy duro; piensa que, de un día para otro, vimos paralizada casi toda nuestra actividad. Pero desde hace un año estamos viendo cómo todo se está abriendo poco a poco, cómo la gente está yendo cada vez más al teatro y cómo más festivales retoman la marcha normal. En este sentido, más teatros están apostando también por valores jóvenes, que es lo que nosotros queremos: poder entrar en un mercado laboral que muchas veces es complicado, pero estamos empezando a darnos cuenta de que hay instituciones que estás apostando por nuestro trabajo.

¿Tienen algún trabajo en mente?

A raíz de este primer trabajo, como director desarrollé un texto que se llama Forzar el azar, que tuvimos la suerte de estrenar el pasado 15 de diciembre en Madrid, y ahora estamos arrancando con las primeras representaciones de esta obra. Es un trabajo que trata sobre el amor, el azar y el tiempo, y a diferencia de La vida es sueño, que es una obra histórica, en esta ocasión hablamos de la historia de Peter y Lucía, dos jóvenes que viven en el siglo XXI y que poco tiene que ver con este clásico, pero que, a nivel estilístico, sí que sigue un poco la idea de los cuerpos expresivos y esa atmósfera onírica, que creo que van a ir impregnando el estilo de esta compañía.