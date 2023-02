El Visor Fest continúa rellenando los huecos del cartel de su segunda edición murciana. Tras celebrarse el pasado otoño por vez primera en La Fica, el festival regresará al recinto ferial de la capital del Segura los días 22 y 23 de septiembre, y lo hará con Orchestral Manoeuvres in the Dark, Nada Surf, Mercromina y dos nuevas confirmaciones: Suede y The Primitives, "dos bandas británicas imprescindibles", según la organización.

Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), Nada Surf y Mercromina, primeras confirmaciones del Visor Fest de Murcia Suede, la banda liderada por Brett Anderson, es toda una referencia del britpop. Han sabido mantenerse en lo más alto desde su debut en el '93, ofreciendo un directo potente y excitante con uno de los frontman más carismáticos del popular movimiento. Por su parte, The Primitives es uno de los nombres más representativos de la escena independiente del Reino Unido de los ochenta; escena que llegaron a trascender para sonar en todo el mundo gracias a su gran éxito, Crash. Se separaron en 1992 para regresar en 2012 a los escenarios, conservando su amor por la independencia y una férrea capacidad para llegar a todos los públicos. La promotora Monkey Pro ha asegurado, además, que a lo largo de las próximas semanas seguirán anunciando novedades, pero ha garantizado que el Visor Fest mantendrá su peculiar identidad de "festival boutique": "Contará con aforo reducido y con un formato más cercano a los directos en salas que a los habituales en macrofestivales, con conciertos completos y sin solapamientos en un único escenario con un sonido impecable al aire libre". 🔥 Suede y The Primitives en #VisorFest2023



⚡ 22 y 23 ⚡de Septiembre Beautiful ones y Crash sonarán en la FICA.



Los abonos para esta tercera edición del festival, "una cita imprescindible para los y las amantes de la mejor música de los ochenta y los noventa", están a la venta por 62 euros (más gastos) en la web oficial del festival, www.visorfest.com. También están ya disponibles las entradas para PMR y menores de edad a un precio especial de 51 euros.