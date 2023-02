El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado este miércoles 8 de febrero que su departamento acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula, por falta de justificación, la exclusión de los espectáculos taurinos del ámbito de aplicación del Bono Cultural Joven.

"Ha habido un fallo del Supremo y desde luego que lo vamos a acatar", ha señalado Iceta en el Congreso de los Diputados ante la pregunta en relación a la postura de su Ministerio tras conocerse el fallo del Alto Tribunal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Toro de Lidia contra el Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras del citado bono y anula la expresión "y taurinos" de su artículo 8.2.

Este precepto establecía que no eran subvencionables los espectáculos taurinos, además de los deportivos, la adquisición de productos de papelería, libros de texto curriculares, equipos, software, hardware y consumibles de informática y electrónica, material artístico, instrumentos musicales, moda y gastronomía.

El Supremo explica que no le compete resolver si los espectáculos taurinos son manifestaciones culturales, ya que ha sido el mismo legislador el que lo ha hecho en sentido afirmativo al regular la tauromaquia como patrimonio cultural. A ello añade que el Tribunal Constitucional también ha dejado clara la naturaleza cultural de los espectáculos taurinos.

Con todo, el alto tribunal entiende que ni en el expediente ni el propio real decreto hay razones que expliquen la exclusión. "No nos parecen válidas al efecto las que ofrece su preámbulo, ya que únicamente dice que los espectáculos taurinos se fomentan a través de otros instrumentos y que cada administración tiene capacidad para decidir libremente los sectores o actividades de interés o utilidad pública que fomenta y de qué modo lo hace", expone el TS.

La Fundación Toro de Lidia ha celebrado la sentencia y entiende que no incluirlos en este nuevo bono supondría una "decisión antidemocrática".

"Lo que hace la sentencia es anular la exclusión de la tauromaquia y si en el siguiente Decreto vuelve a ocurrir lo mismo, me parecería algo muy poco democrático. No digo que no lo vayan a hacer, pero si al final ocurre esto sería escandaloso desde el punto de vista del respeto al Tribunal Supremo", ha explicado a Europa Press el vicepresidente de la fundación, Fernando Gomá.

Gomá ha añadido que esta sentencia --que estima el recurso interpuesto por la propia Fundación Toro de Lidia contra el primer Real Decreto del bono cultural-- no supone solo "una buena noticia" para el sector, sino "también para el Estado de Derecho". "Tendría mal camino el que el Gobierno se dedique a poner impedimentos a una sentencia", ha apuntado.

De hecho, ha recordado que desde la Fundación se han puesto ya "a disposición" del Ministerio para "implementar" la tauromaquia en el próximo Real Decreto --que ahora se encuentra en fase de audiencia e información pública-- y muestran su "colaboración para dar la atención que merecen los toros".