Sara Zamora: "Para dedicarse a la música no solo hay que ser valiente, también hay que tener pasión y disciplina"

Sara Zamora (Murcia, 1987) lleva años siendo una referencia vocal del jazz y el soul en la Región, pero no fue hasta 2019 cuando se lanzó a presentar bajo su propia firma su álbum debut en solitario, Do it. En aquel elepé, la cantante y compositoria murciana demostraba su versatilidad recorriendo con fluidez y sobriedad las principales vertientes del género al amparo de una elegante big band, pero los meses de pandemia posteriores debieron despertar en ella un espíritu más desenfadado que ya afloraba en temas como I still feel alive. Así, durante los últimos tres años, la artista y un selecto grupo de colaboradores han centrado sus esfuerzos en dar forma a un álbum que, en un gesto de rebeldía, invita a celebrar, en vez de a llorar; a bailar, en lugar de lamentarse. Porque en Time (2023), su nuevo disco, el jazz de club da paso a un pop soul de aires noventeros que invita al movimiento y en el que Zamora pone a prueba –con éxito– sus registros. Esta nueva colección de canciones verá la luz este viernes, pero el jueves, a las 19.00 horas, lo presenta en primicia en Murcia, en El Colmado.

¿Por qué Time, Sara? ¿Por qué el ‘tiempo’ ha sido tan importante para este disco como para bautizarle así?

Este disco lo empecé a escribir nada más empezar la pandemia, porque tantas horas en casa y tanto tiempo libre dan para mucho. Así que es un álbum cocido a fuego lento, como los buenos guisos. Han sido tres años largos de composición y grabación porque creo que el tiempo es necesario para hacer las cosas bien, sin prisas, para ponerle cariño al proceso y hacer algo con calidad.

Pero... ¿la covid le marcó los tiempos o ha sido cien por cien cosa suya, de querer tomárselo con mucha calma?

Ha sido un poco de todo, sinceramente, porque en alguna ocasión se han tenido que cancelar sesiones de grabación porque algún miembro del equipo estaba con el virus. Pero la realidad es que queríamos conseguir un sonido muy característico para este disco, un sonido muy de los años noventa –ya que es la música que más he escuchado desde mi niñez– y, para conseguirlo, hemos necesitado de mucha calma.

El resultado es..., seguramente, el trabajo más desinhibido de su carrera, el más festivo. Casi que uno podría esperar que un disco compuesto durante la pandemia ofreciera una escucha más solemne...

¡Pero por eso mismo suena así! Porque, por culpa de la pandemia, la vida de los músicos –igual que la de otros sectores de la cultura, por supuesto– se paró en seco, y ya hemos sufrido bastante como para encima estar lamentándonos todo el rato. A mí lo que me apetecía era bailar y que la gente bailara con nosotros.

El impacto para los que escuchamos Do it (2019), mucho más jazz, más sobrio, es grande.

Sí, pero no hay realmente ningún motivo importante más allá de lo que te comentaba. Simplemente me apetecía hacer un disco con tintes soul, pop y funk, un género que me encanta.

Y los vientos han sido clave en este nuevo sonido, ¿no?

Sí, una parte esencial. He de reconocer que soy una gran fan de Earth, Wind and Fire y sus arreglos aplastantes y electrizantes me han inspirado muchísimo en este sentido. Gustavo García Luque y Mike Martin han sido los culpables de dichos arreglos.

Por cierto, antes hablaba de que buscaban un sonido pop-soul de reminiscencias noventeras, y a mí la verdad es que lo que he oído me recuerda mucho a Anastacia y artistas del estilo. ¿Cuáles han sido sus referencias?

Mi referencia más cercana ha sido, sin duda, Steffen Morrison, que ha conseguido sacar su propio sonido sin imitar a nadie. También en muchas de mis canciones podréis apreciar pequeños homenajes a Michael Jackson y Whitney Houston, siempre desde el respeto más absoluto.

Dice Raúl de Lara que lo difícil era sonar a Los Ángeles estando en Murcia rodeados de limoneros. Entonces, por lo que me dice... ¿podemos decir que se ha logrado el objetivo?

¡Sí! ¡Objetivo conseguido! Nos hemos esforzado mucho para que así fuera, hemos escuchado mucha música de la época y, por supuesto, hemos contado con grandes músicos que se manejan bastante bien en este género, y con un productor como Juan Tae, ‘El niño de Mula’, que se ha implicado de lleno en este proyecto y que, además, es una gran admirador de este estilo.

Hábleme de la banda que lo ha hecho posible. ¿Quiénes son? ¿Serán los mismos que le acompañen en los directos?

Este disco ha sido grabado por Juan Tae (bajo, producción y dirección musical); Sergio Bernal (batería); Roberto Lavella y Fete Clemente (guitarras); Mike Martin, Pedro Contreras y Peps González (pianos); Pepe Pérez (saxo), Pepe Varas (trombón) y Antonio López ‘Chinche’ (trompeta). Y todo grabado en los estudios Arde el Arte, con Raúl de Lara como ingeniero. Para la gira, de todos ellos solo me acompañará Juan Tae, mientras que a la batería tendremos a Germán Sevilla; al piano, a Aure Ortega, y, a la guitarra, Fete Clemente.

De todos ellos, merecen mención especial Mike Martin y Pedro Contreras, que le han ayudado mucho a la hora de cerrar estos diez temas, ¿no?

Efectivamente. Mike Martin y Pedro Contreras han sido parte fundamental a la hora de dar forma a estas canciones. Son dos grandísimos pianistas y compositores que han respetado mucho este proyecto y a los que estaré eternamente agradecida. Y, bueno, en el disco también podemos encontrar un bolero en castellano escrito por Aarón Sáez, y el tema número diez es una balada compuesta por Juan Tae y una servidora.

Y también ha contado las voces de Belter Souls, que han puesto los coros. ¿Qué tal ha sido trabajar con ellos?

Ha sido una experiencia excitante. Recuerdo la primera vez que vinieron a grabar el tema My other side… Se me saltaban las lágrimas de la emoción de escuchar semejantes voces cantando mis canciones. Desde aquí aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de Belter Souls y, en especial, a Xiluva Tomás, por hacer los arreglos.

Permítame que insista en su nuevo sonido: ese punto pop y más festivo que tiene Time lo convierten, quizá, en un álbum más accesible que el anterior. ¿Era algo intencionado (buscar un estilo más familiar para el público general)?

Nunca me he parado a pensar en eso, la verdad; siempre he hecho lo que me ha pedido el corazón. Pero sí que es verdad que la respuesta del público está siendo muy intensa y gratificante. Recibo muchas palabras de apoyo.

Y, volviendo a la cuestión de los nombres, la gira se llama Brave, ‘Valiente’. ¿Hay que tener coraje para dedicarse a esto de la música (y más abordando géneros al margen del mainstream como hace usted? ¿Va por ahí la cosa?

Efectivamente. Estamos preparando esta ‘Gira Valiente’ fuera de las exigencias del mercado actual. Y el sonido es bastante moderno, en mi opinión, pero en nada se parece a la música que se hacer normalmente hoy en día... La cuestión es que no solo hay que tener coraje para dedicarse a la música, también hay que tener pasión, disciplina y capacidad para el trabajo duro, así como sabiduría para rodearte siempre de grandes profesionales.

Por cierto, The farewell, que es el último single de Time, dice que es su «niña mimada». ¿Por qué?

Es mi favorita del disco, por eso es la primera. Probablemente sea el tema que mejor resume la onda en la que oscilan el resto de canciones. Aúna pop, funk y soul con ese toque humorístico y fiestero que tanto me apetecía incluir en mis canciones. He de reconocer que a menudo pienso que The Farewell pegaría mucho como entradilla de una serie familiar americana... [Risas].

A todo esto, los videoclips (sobre todo el de We get it together) ha intentado que fueran divertidos, que transmitan el espíritu del álbum.

Absolutamente. Exceptuando My other side y Thank you que son más emocionales, el resto de vídeos marcan el estilo y el tipo de show que vamos a ofrecer en la gira; un show cargado de emociones, bailes y buenas canciones.

Como decíamos, ya ha presentado en redes el Brave Tour, que cuatro fechas (Madrid, Cádiz, Murcia y Barcelona). Los planes para 2023, imagino, son girar y presentar estas canciones en cuantos más sitios mejor, ¿no?

Sí. La verdad es que estoy muy contenta y agradecida a todas las personas que han contado conmigo para sus salas y festivales; eso significa que vamos por el buen camino. Pero más adelante iremos publicando nuevas fechas y ciudades; queremos que este disco recorra toda España y..., por qué no, el extranjero.

El disco sala el viernes 10, pero el 9 tenéis jaleo en El Colmado. ¿Qué tenéis preparado?

Tenemos montada una fiesta bien buena... Será un showcase con firma de discos y una pequeña actuación en acústico arropada por Juan Tae a la guitarra y dos coristas de Belter Souls.