La quinta edición del festival Enclave Mujer centrará su programación en el humor. Así lo anunció este jueves durante su presentación el concejal de Cultura, Pedro García Rex, quien recordó que el objetivo de esta propuesta es, por un lado, atender las demandas de ocio del público de las pedanías y, por otro, «visibilizar y revalorizar el papel de la mujer en las artes escénicas». De este modo, anteriormente ya se ha dedicado este festival a las dramaturgas, a las músicas, a las narradoras y a la acción social, mientras que este año –del 9 al 27 de febrero– serán las cómicas quienes tomen las tablas de los auditorios municipales.

En total, la Concejalía ha preparado dieciséis actividades que incluyen espectáculos de teatro, clown, circo, monólogos, exposiciones, encuentros con artistas y hasta emisiones de podcasts en directo. Y, sobre los escenarios que las acogerán, Enclave Mujer llegará en las próximas semanas a los auditorios de Algezares, Guadalupe, Cabezo de Torres y Beniaján, pero también al Teatro Bernal de El Palmar y a los Centros Culturales de Santiago y Zaraiche, Torreagüera, Monteagudo, Puente Tocinos, Santo Ángel, La Arboleja, Jerónimo y Avileses, Javalí Nuevo, Churra y Corvera.

En cuanto a la programación, que se puede consultar íntegra en la página web www.enclavecultura.com, arrancará mañana a las 19.00 horas con la inauguración en Monteagudo de la exposición Lo que hace el sol con los girasoles, de la viñetista murciana Domm Cobb (Ana Belén López). Mientras, el viernes y el sábado será protagonista la malagueña Alessandra García, quien mostrará en Algezares un trabajo escénico y performativo con el que pretende «descontextualizar la comedia», Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, y, en Santiago y Zaraiche, Chaquetera, un espectáculo «para camerinos» en el que reflexiona sobre el oficio del intérprete. Cerrará esta primera semana La reina del Arga, de la artista multidisciplinar Estefanía de Paz Asín, que podrá verse en Guadalupe.

El festival Enclave Mujer continuará el miércoles 15 en Torreagüera con el espectáculo de clown gestual y físico Frágil, de María Andrés, y el jueves 16 será cuando tenga lugar, desde el Centro Cultural de Puente Tocinos, la emisión en directo del podcast Fue sin querer, de Begoña Iriarte y Clara García. Mientras, el segundo fin de semana comenzará el viernes 17 en Santo Ángel con los Monólogos de la vagina de la Asociación Entremedias, a los que seguirán el espectáculo circense Dos en vilo, de la compañía Fäula, y la obra teatral Reflexiones de mujeres al borde del abismo, de Las Mamarrachas, ambas el sábado 18 (la primera, en Cabezo de Torres; la segunda, en La Arboleja). Y, como broche, Samsara. No somos nadie, de la Cía. Deconné, el domingo en Jerónimo y Avileses.

La última semana arrancará el martes 21 con la clown Eugenia Manzanera, que presentará ante un público escolar No me comas y punto, en el Centro Cultural de Santo Ángel, y se desplazará a Javalí Nuevo para llevar a escena la obra para adultos Por la boca ¿muere el pez? Y el viernes 24 será el turno de Las couchers y de la sexóloga Silvia Pérez: el primero es un montaje de Consulto & Socorro Productions que podrá verse en el Teatro Bernal el viernes, mismo día en que Pérez presentará su monólogo en Churra. Por último, el sábado 25 visitará Corvera Raquel Sastre con su show Que la fuerza te acompañe, un monólogo irónico sobre los grandes males con trazas de «lo rural», mientras que la compañía Open Smiles dará visibilidad a la lengua de signos y voz a las personas desahuciadas en el Auditorio de Beniaján con la tragicomedia Welcome.

La entrada a todas las actividades programadas en los centros culturales es gratuita hasta completar aforo, mientras que los espectáculos programados en el Teatro Bernal y auditorios municipales tienen un precio de 4 o 6 euros y pueden adquirirse en sus respectivas taquillas o a través de la web (www.teatrobernal.com, www.enclavecultura.com y www.teatrocircomurcia.es).