«Queríamos tener relación con esta tierra y con el Mediterráneo: un concepto abierto pero que nos defina». Así explica Carlos Salas la idea detrás de LaLuz, la nueva galería de arte que dirige en la calle Alejandro Séiquer número 2, a la altura de la Plaza Cetina de Murcia. El pasado jueves celebró su inauguración con una selección de invitados y ya tiene las puertas de sus salas de exposición abiertas al público.

Este espacio es la apuesta de Carlos Salas González, profesor de Historia el Arte en la Universidad de Murcia y en la Escuela de Arte. Es la primera vez que abre una galería: «Tras años interesándome, he decidido dar el paso –explica–. Han sido muchos años de conocer artistas y galerías de dentro y fuera de la Región». Es arriesgado abrir un espacio de este tipo en tiempos de internet, pero no duda de que «quien no arriesga, no lo consigue».

Murcia cuenta con una variedad de galerías de arte «muy notables», en palabras del propio Salas. En este panorama, él confía en que LaLuz pueda llenar un espacio que ahora mismo está sin ocupar, teniendo un componente de archivo y los brazos abiertos a un enfoque multidisciplinar, con tres salas de exposición y espacios multiusos.

La primera de esas salas, que sirve de escaparate y presentación de la galería a los viandantes, da hogar a la obra de Manuel Pérez, uno de los dos artistas que inauguran LaLuz. El mar camina conmigo es el lema que cobija su obra, «un fogonazo de explosiones de color», en palabras del galerista. Manuel Pérez engloba en esta colección una selección de sus obras más destacadas de los últimos años y algunas piezas creadas «expresamente para la galería entre 2022 y 2023 –cuenta el artista murciano–, con el tema del mar muy presente».

En la segunda sala está El hábitat propio, con firma de la cartagenera Virginia Bernal. Carlos Salas destaca los contrastes entre ambas colecciones, a pesar de estar conectadas por la luz del Mediterráneo: «Las de Virginia son piezas para ver con lupa, más pequeñas y más recogidas en esta sala», detalla el galerista. A través del collage, usando técnicas originales y variadas como fotografía y dibujo, la cartagenera hace un recorrido por su infancia a través de los ojos de su niñez. «Es una invocación de la llegada del verano, de sus viajes de niña al Mar Menor. Es una obra de una delicadeza extraordinaria», concluye.

Una tercera sala recoge obras de archivo, recogiendo el testigo de la recientemente clausurada galería Chys, ubicada durante 70 años en la Calle Trapería. Así, desde LaLuz darán cabida a obras de sus fondos de colección. En esta inauguración, esta sala estará habitada por obras de artistas murcianos del pasado siglo, algunos ya fallecidos y otros aún en activo, con obras firmadas por Pedro Cano o Molina Sánchez, entre otros. «Vamos a tener una diversidad que nos hará especiales –explica al respecto de esas salas multiusos–, queremos acoger a distintos creativos», como diseñadores gráficos, ilustradores o diseñadores de joyas.

Su vinculación con la historia artística de la Región comienza en su propio nombre, haciendo referencia al Santuario Ibérico de la Luz, un yacimiento arqueológico en la zona de La Alberca y Santo Ángel donde se hallaron algunas de las primeras manifestaciones artísticas en el entorno de Murcia. «Por eso nos parecía un nombre muy positivo y relacionado no solo con esta tierra, sino con todo el Mediterráneo», explica el galerista y profesor de Historia del Arte.

El énfasis en la palabra ‘Mediterráneo’ no es casual. Las aspiraciones de LaLuz no son únicamente regionales, y del mismo modo que ese mar baña la costa española desde Andalucía a Cataluña y moja las costas del sur de Europa, la intención de Carlos Salas es recibir en LaLuz a artistas de toda esta geografía. «Tenemos relación con artistas del sur de Italia, de la zona de Nápoles y Catania, y Murcia es una Región 100% mediterránea».