El Teatro Guerra de Lorca abrirá este sábado sus puertas para recibir a una de las voces más aclamadas de la llamada Generación Z, a la cantante navarra Natalia Lacunza, que saltó a la fama tras su paso por la décima edición de Operación Triunfo, la de 2018, , donde obtuvo el tercer puesto (tras Famous Oberogo y Alba Reche). No obstante, seguramente sea ella la que mejor se ha posicionado en el mercado de su promoción; tanto que, a día de hoy, es una de las grandes promesas del pop en español. Además, en la actualidad vive un momento dulce por la gran aceptación que ha tenido su álbum debut, Tiene que ser para mí, uno de los discos más destacados de 2022, y el público estaba ahí para acogerla a ella y a su particular banda, compuesta íntegramente por mujeres.

De hecho, ahora mismo es el nombre más sonado de las últimas ediciones de OT junto con el de la también navarra Amaia, y quizá sea porque su propuesta tiene algo de particular. Porque a Lacunza le encanta ir a bailar electrónica oscura y drum and bass a su discoteca favorita; afición que ha quedado reflejada en este primer elepé publicado bajo su firma y que está lleno de texturas digitales e historia con mucha energía. Por supuesto, con su actual gira, la artista se encuentra presentando por toda la geografía española estos doce temas, con los que pone fin a una etapa de tres años que le ha llevado a reflexionar sobre el tortuoso camino que hay que recorrer para llegar a pensar: «Tiene que ser para mí todo lo que di». ¿Su intención? Que los lorquinos lleguen mañana a la misma conclusión.

POLE. Del ‘under’ al ‘mainstream’ armando jaleo

Pole. (así, con punto al final) está revolucionando el panorama musical español con su personal mezcla de estilos. Surgido al amparo del boom de la música urbana, sin complejos incorpora rock y electrónica a sus canciones. Su ascenso al olimpo del nuevo pop español ha sido meteórico. Desde que en 2020 rompió el techo de cristal del underground para situarse en listas con Quédate conmigo, Roma y Batmóvil Remix, no ha parado de conseguir discos de oro y de platino, millones de reproducciones en plataformas digitales y miles de fans para un talento que ha sido reconocido y respaldado no solo por sus compañeros de hornada, también por las grandes estrellas de la música nacional de las últimas décadas. Así lo atestiguan sus colaboraciones con Dani Martín, Estopa, Pablo Alborán y Dani Fernández. Ahora anda inmerso en Esta vida es un jaleo Tour, que este viernes llega a la Sala Mamba! de Murcia.

DAVID MOYA y el tiempo lento de las cosas

El cantautor murciano David Moya sigue siendo ácido, honesto, independiente, lúcido. Sus canciones ofrecen un paisaje de reflexiones hirientes y dudas existenciales. Ya está disponible la edición física de “El tiempo lento de las cosas”, que se ha propuesto presentar con su “Gira Improbable” por pequeñas salas. Estará en el Café de Alba para demostrar que, como él mismo dice, con este disco ha mudado la piel. Le acompañarán Natalia Gómez (guitarra y piano) y Juan García (flauta y ukeleles) este viernes.

PROYECTO JASS, más piel de lo habitual

Tras su último ‘sold out’, vuelve este sábado al Café de Alba de Murcia Proyecto Jass, liderado desde 2003 por el lorquino Juan Antonio Sánchez (Jass), ingenioso y mordaz compositor que, en su dilatada trayectoria musical, ha pasado por grupos de pop-punk (Los Crespillos), y ha formado parte del dúo acústico Adosados. Su álbum debut fue “Cosas que nunca te dije a la cara” (2003); seguirían “Amor en prelavado” (2007), “Canciones de amor para domingos sin fútbol” (2009) y su última entrega: “Mujeres que entienden de aviones” (2012), que cuenta con la producción y colaboración de Miguel Ángel Hernando, Lichis (La Cabra Mecánica); una colección de canciones pop en la que se va quitando capas; como él dice, “con más piel de lo habitual”.

MIKE FLETCHER Jazz Orchestra

La Mike Fletcher Jazz Orchestra (MFJO), es heredera de la M.O.L.E. (More or Less Ensemble), primer grupo profesional de Mike Fletcher, creado en 2006, con el que giró por el Reino Unido y cuyo repertorio se inspiraba principalmente en el hard bop de los 60 y 70, y entre cuyos miembros originales estaba el trombonista escocés Richard Foote. Ahora la MFJO es una big band de 12 miembros (3 trompetas, 3 saxos, 3 trombones o tuba, y sección rítmica), más ágil, pero con el poderío sonoro de la habitual de 16 o más, en la tradición de big bands como las de Count Basie, Duke Ellington o Thad Jones. Interpretan originales de Fletcher, con colaboraciones regulares de solistas y compositores invitados.

Mike Fletcher (Birmingham, Gran Bretaña, 1982), multiinstrumentista, compositor de gran personalidad creativa, arreglista versátil, escritor y académico, vive a medio camino entre el Reino Unido y España. Su pasión por la música le viene de familia: su padre era saxofonista y en el hogar había una nutrida colección de discos. A los 6 años se inició con el piano, cambió al violonchelo a los 8, para decidirse por el saxo a los 14, y con 15 inició su carrera profesional como miembro de la Midland Youth Jazz Orchestra (MYJO), con la que participó en una gira que recorrió el Reino Unido y Europa. Llega este lunes al auditorio Víctor Villegas.

SALVANA shoegaze contemporáneo

Salvana es un nuevo cuarteto barcelonés que se estrenó con un EP epónimo en el que se escuchan reminiscencias de Nothing y Slowdive; un homenaje al shoegaze contemporáneo con toques de post rock. Cumplen a rajatabla con el canon del shoegaze: atmósferas etéreas, toneladas de delay y melodías envolventes.

Elure, banda de rock alternativo de Cartagena con influencias de bandas como Radiohead, Muse, Incubus, Dover y Nirvana, en 2019 estrenaron “Worthless”, canción que les llevó al Mad Cool Festival. Y ahora han sido confirmados en Rock Imperium 2023, junto a Deep Purple o Helloween. Ambas llegan el sábado a la Yesería de Murcia.

ZARPA, pioneros del heavy rock patrio

No mucha gente sabe que los valencianos Zarpa (antes Wolframio y Zarpa Rock), toda una institución, nacieron incluso antes que bandas madrileñas, como Barón Rojo y Obús, con las que siempre se les comparó y cuya popularidad no pudieron alcanzar. Representan el heavy rock nacional con actitud, sonido, trabajo y esfuerzo. Ahora celebran su 45º aniversario con una gira que precederá a un nuevo álbum, volviendo a demostrar que “no se puede escapar de la ZARPA”. Les acompañarán los murcianos internacionales IRON CURTAIN, en el que será su único concierto en Murcia de 2023, este sábado en el Garaje Beat Club. Después de girar en 2022 por España y Alemania, ultiman su próximo álbum, que saldrá a finales de año. Metal pesado, velocidad y alto voltaje.

SCARECROW AVENUE, de vuelta

Vuelve Scarecrow Avenue, una banda que ella misma se autocataloga en el metal alternativo. Tras más de 4 años sin pisar las salas de su ciudad natal, no encuentra mejor manera de empezar el año que con la primera fecha de 2023 en Cartagena. Para el show estrenan nuevo repertorio, nuevas canciones y algunas sorpresas. Junto a ellos estarán tocando sus hermanos de Skullmania; ambos grupos compartirán cartel en Rock Imperium Fest 2023 y este viernes el Al Viento, en el Puerto de Cartagena.

AVULSED, pioneros del death metal

Llega la segunda edición del festival que organizan conjuntamente Heavy Metal Espectros y Metalmería, que presentará las actuaciones de AVULSED (death metal, Madrid), INCULTER (black thrash, Noruega), HORRIFIC (thrash metal, Almería) y ALAE NOCTIS (heavy metal, Murcia).

Aún quedan supervivientes del primer estallido deathmetalero, como Avulsed, la banda española de metal extremo más luchadora (desde 1991), imprescindible para entender la evolución del metal patrio. Fieles a su estilo, incorruptibles, Avulsed han girado por todo el mundo e incorporado una enorme cantidad de fans que mueven la cabeza como posesos con su música. Furia y agresividad en estado puro este sábado en la sala Gamma.