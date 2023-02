Mañana arranca la decimosexta edición del Microsonidos, festival de salas –categoría que quizá ya se le haya quedado pequeña...– que hasta el 7 de abril ofrecerá cerca de cuarenta noche de conciertos en los que participarán medio centenar de bandas de diferentes estilos y procedencias. El programa, en el que figuran bandas internacionales como The Speedways y grupos españoles de primera línea como Rufus T. Firelfy –ambos actuarán este fin de semana–, fue desvelado hace semanas por Silbato Producciones, la compañía al cargo, pero no fue hasta ayer cuando se presentó oficialmente en un acto celebrado en la Sala de Catas de Estrella de Levante.

Al acto asistió Rafael Gómez-Vizcaíno, responsable del ciclo, y Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía, departamento que, en el marco del sello de calidad ‘Festivales Región de Murcia’, ha colaborado en la organización de esta edición con una subvención de 20.000 euros. No en vano, «el Microsonidos se ha hecho con un lugar de privilegio en el calendario de eventos musicales del país, donde se ha convertido en una cita imprescindible», apuntó Ortuño durante la rueda de prensa, para añadir que, después de quince ediciones, «la industria, los grupos y las bandas han demostrado que no quieren quedarse al margen de un festival que año tras año reúne a algunos de los mejores protagonistas de la música alternativa, diversa y actual».

Además, para el consejero, «el éxito de este ciclo es el éxito de la Región, porque somos conscientes de la importancia del turismo de festivales, que atrae a aficionados a la música desde cualquier lugar, y eso se convierte en visitas, pernoctaciones y, a buen seguro, turistas que querrán volver». En este sentido, se estima que unas 8.000 personas acudan en los próximos meses a los eventos programados en la Sala REM, Musik, La Yesería y la Cooperativa Ítaca (incorporación para esta edición), así como en centros dependientes del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), como son la Sala Miguel Ángel Clares del Auditorio Víctor Villegas y el Centro Párraga. Eso, en lo referente a Murcia capital, porque el Microsonidos también llegará a la pedanía de Santiago y Zaraíche, a Cartagena (Míster Witt Café) y a otros enclaves de Mazarrón, Cieza y Torre Pacheco.

En concreto, la colaboración de la Consejería –a través del ICA– ha sido clave para la celebración de los conciertos de Joaquín Pascual, Fino Oyonarte y Meca, previstos para la noche del 10 de febrero, y el del Señor Chinarro, en el Villegas el 25 de febrero. Otras bandas destacadas del programa –que se puede consultar íntegramente en las redes sociales del Microsonidos– son La Plata, Biznaga, Kurt Baker, Luis Brea, Airbag y Los Brazos, junto a grupos más noveles como Margarita Quebrada, Otto, Mediapunta, Rococó, Vosotras Veréis y algunos que se han consolidado rápidamente, como es el caso de Medalla, Jamie 4, President, Verona, Bum Motion Club, Victorias, Vuelo Fidji y Lucas Colman. Además, el ciclo contará como siempre con artistas de la Región como Marcelo Criminal, Los Astrónomos, Higinio, The Rays On, The Golden Lips y Stahl Inc.