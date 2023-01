The very best of Dire Straits, considerado el mejor espectáculo de homenaje a la legendaria banda de Mark Knopfler, regresa a la Región de la mano de Brothers in Band, que se han recorrido gran parte de Europa en su particular máquina del tiempo con un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones. Además, si por algo destaca esta formación es por su fidelidad en la interpretación de las diferentes etapas del grupo al que homenajean en cada uno de sus conciertos; el próximo, mañana en la Sala Mamba! de Murcia. Allí, Brothers in Band ofrecerán un show de más de dos horas en el que revivirán desde el sonido limpio y cristalino de Down to the waterline, el antológico Money for nothing, pasando por clásicos como Sultans of swing, Romeo & Juliet, Tunnel of love y Lady Writer, y revisitando muchos otros más.

Y si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits, lo mismo ocurre con Angelo Fumarola en Brothers in Band. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y su espectacular forma de tocar nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada que ya no volverá. Además, estará acompañado por músicos de primer nivel.