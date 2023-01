Ginesa Zamora: consagrada a la música

Admiro la santidad de las personas entregadas a la cultura, a quienes valoro tanto como si se hubiesen ido a las misiones a defender a los más necesitados de la tierra. Es el caso de Ginesa Consolación Zamora Saura, profesora de Instituto y presidenta de la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia. A los 17 años fue nombrada madrina de la Santa Cecilia en Pozo Estrecho, y desde entonces no ha dejado de estar vinculada a esta centenaria banda y al resto de colectivos musicales de la Comunidad.

A Ginesa la conozco de siempre, pero de manera más cercana cuando coincidimos en la Comisión del Centenario de la banda Galilea y, después, en otras comisiones y efemérides culturales como la del Centenario del Pasodoble Suspiros de España. Desde 1994 forma parte de la directiva de la Federación de Bandas, y desde 2009 es la incansable presidenta de esta entidad que aglutina a más de 40 bandas de la Región.

Quedamos en la Escuela de Música de la diputación cartagenera. Las salas y cabinas de ensayo están en plena ebullición, así que nos vamos a un despacho y allí mantenemos una conversación que empieza con sus orígenes familiares. «Mi padre fue alcalde pedáneo e impulsó cosas como la Caja Rural local y la algodonera, pero también apoyó a la banda de música con la construcción del anterior local. Seguramente es por eso que a mí me eligieron madrina de la Santa Cecilia, como agradecimiento a sus gestiones, pero aquello me lo tomé tan a pecho que nunca he dejado de echar una mano cada vez que se me ha pedido y cuando no lo han hecho, también. He formado parte de muchas directivas y esa ha sido mi escuela para comprender que las bandas de música son una bendición para los pueblos, generando cultura y participación y dando a los niños y los jóvenes una de las mejores experiencias posibles. Las bandas hacen una labor cultural y musical inmensa, pero también son una escuela de convivencia y de relación intergeneracional insuperable. Hay estudios que demuestran que estar en una banda de música mejora las relaciones humanas y, en muy alto grado, hasta el rendimiento cerebral y el éxito en los estudios».

De Antonio Zamora, su padre, y de aquella época que le tocó vivir, me cuenta otras cosas: que él nació en el caserón de Bernal, que se dedicó a la agricultura pero que también colaboró en la constitución de varias cooperativas de viviendas en la Aljorra y en Pozo Estrecho, que era una persona muy inquieta, que de niño leía sin descanso a la luz de un quinqué, que era un gran jugador de ajedrez y que con los años se esforzó en enseñar a jugar a muchos en el Centro Instructivo… También me habla de la importancia de la algodonera, pionera en la Región, y que su padre hizo viajes a Israel, en los años 60, para traer nuevas técnicas de aprovechamiento de agua, por goteo, y de mecanización de los cultivos, mucho antes de que viniese el trasvase al Campo de Cartagena: «La gente ya no se acuerda, pero todo aquello hizo que Pozo Estrecho duplicase su población en poco tiempo, con gentes venidas de La Mancha y de Andalucía». E insiste en cómo los que vinieron a trabajar se fueron integrando en la vida cultural y festiva del pueblo, participando en la banda de música o en los grupos de teatro locales: «La música y la cultura nos hace mejores y nos une».

No me extraña que ella siempre quisiera ser ingeniera agrónoma, pero no pudo, porque había que irse a Valencia, así que estudió Magisterio y después la licenciatura de Historia. Aunque, durante años, mientras trabajaba en la educación de adultos, no paró de estudiar: Pedagogía, Antropología Social y Cultural, máster de Psicología en Intervención Social, titulada en Dirección de Campamentos y Colonias a nivel nacional… Y me confiesa: «Mi mayor ambición siempre ha sido aprender, y si tengo alguna virtud, esa es la de trabajar sin descanso». Me cuenta que también fue profesora de religión en los colegios, teniendo que estudiar, para ello, cursos de teología. Que siempre ha sido catequista y que, después de dejar la educación de adultos, ha impartido cursos, de manera altruista, por asociaciones de mujeres.

«La pandemia –me dice-, ha dado un palo muy duro a las bandas de música, en todos los sentidos, no solo porque se han suspendido conciertos o pasacalles, sino también porque se han retirado los miembros mayores, más preocupados por los contagios. Ahora están volviendo, pero hemos atravesado un desierto y una gran falta de recursos de la que aún no hemos salido». Me abruma contándome la multitud de gestiones de su directiva y las muchas reuniones con ayuntamientos, con la Asamblea Regional y con la Comunidad para ayudar a las bandas: «El mayor logro ha sido conseguir la Ley de la Música de la Región de Murcia, que nos está ayudando muchísimo, pero eso es solo el primer paso, porque falta desarrollarla con decretos específicos. Estamos demandando que se pueda obtener la titulación de Grado Elemental en las escuelas de las bandas de música, lo teníamos muy avanzado con la consejera de Educación y ahora, con el cambio de estos días, no sabemos cómo queda el asunto. No podemos estar empezando siempre ni retrasar temas como este».

Me sorprende cuando empieza a detallarme la cantidad de convenios de la Federación: con ayuntamientos, con la UPCT, con la UMU, con los cronistas de la Región, con la Federación de Municipios, con la red de albergues, con la Confederación Europea de Entidades Musicales… y me cuenta con entusiasmo sobre los Certámenes Regionales de Bandas, que se hacen de manera itinerante, los cursos de formación y de especialización para músicos o para directivos. En el mes de marzo tendrán un curso en Yecla sobre cómo conseguir la declaración de utilidad pública para las bandas y me detalla algunos de los muchos proyectos y próximas entrevistas, un no parar: «Pero no todo son gestiones, reuniones y cursos, lo que más me gusta es escuchar a las bandas, recorrerme la Región cada ‘finde’, yendo a sus conciertos y festivales, ver esa magia que nace de tanto esfuerzo y tanto amor, no hay nada que me emocione más», y sí que le emociona, a Ginesa se le han puesto los ojos húmedos y rojos, como su gran corazón.