Walls: "En la música, a veces, se tiende a romantizar movidas serias como la depresión"

La de Walls es una de las propuestas más interesantes del momento. Con su particular forma de entender la música ha creado Los niños del parque (2022), un disco que congrega una gran amalgama de estilos y que ha sabido conectar con las nuevas generaciones. Prueba de ello es su exitosa gira de presentación, que este mismo mes le ha llevado a actuar en La Riviera ante dos mil personas. Ahora regresa a casa, a Murcia, para mostrar estas canciones ante los suyos desde el escenario de la Sala Mamba!

¿Sigues en Madrid?

Sí, sigo aquí, a gustito. Cada sitio tiene su magia, pero mola mucho bajar a Murcia, que es una gran ciudad también.

¿Te resultó costoso definir un concepto en Los niños del parque? En una entrevista anterior contabas que no te gusta que los discos sean de singles, sino que reúnan una totalidad.

Sí, a mí me gustan los discos que tienen un concepto claro, me gusta definir una idea, saber lo que estoy defendiendo, tanto en un escenario como en una entrevista o en cualquier circunstancia, y nos ha salido muy bien la jugada. La gente ha querido escuchar el disco se ha sentido identificada y se ha creado una especie de minimovimiento en torno a él. Estoy muy contento.

¿Siempre intentas escribir sobre las cosas que te pasan?

Sí, 100%.

En este disco le cantabas a ‘los niños del parque’, ¿tus amigos de la infancia?

Mi gente, sí; mis colegas de Murcia. Hemos compartido aficiones y pasiones y la vida ha hecho que la mayoría estemos trabajando juntos en mi proyecto.

Aquí tenías una colaboración con Funzo & Baby Loud, pero has trabajado también con Belén Aguilera (algo más apartado de lo que suele ser habitual), y Hens en Tan vacío, donde hablas de esa sensación, y de querer volver a cuando eras un niño, que puede ser un leitmotiv de Los niños del parque. ¿Era urgente hablar de ello?

Sí. Cuando hice el álbum estaba en una etapa de transición, de que no sabía muy bien lo que quería hacer con mi vida a nivel personal. Me acababa de mudar a Madrid. Quieras que no, era un crío, y sigo siendo un crío, pero he aprendido muchísimas cosas durante estos últimos meses, y en ese momento lo único que quería era volverme a Murcia, vivir con mis padres. Ahora sigo teniendo días de bajona, pero la cosa va bastante bien.

De hecho, parece que no te pueden ir mejor las cosas...

Sí, sí. Yo estoy superagradecido. Las cosas van de puta madre, viento en popa y a muerte.

De hecho, aunque tampoco es que haya pasado mucho tiempo desde el lanzamiento del disco, has seguido publicando cosas; esta semana, sin ir más lejos, estrenas nuevo single, Mi mejor versión. ¿De qué va?

Este temita podría haber entrado en Los niños del parque perfectamente. Es una balada de pop-rock que le hice a mi última pareja (estoy hablando en plata) y que trata el amor de una manera bastante más madura. Porque una cosa es decir que estás enganchado a no sé qué persona y otra –que es lo que hago yo aquí– hablar sobre cuando dejas a alguien a quien quieres mucho, mucho, mucho, pero con quien, por circunstancias, las cosas no funcionan. Me mola que no sea la típica canción de amor al uso.

Los días que sale tema nuevo siempre son especiales, ¿no?

Sí. Siempre me mola tomarme una birra para celebrarlo.

¿Hay algún tipo de predisposición, de nerviosismo, de «a ver cómo van a acoger este tema...»?

Siempre hay nervios, pero creo que habrá más en un futuro, cuando pruebe con sonidos nuevos. Ahora mismo yo sé que este tema a la gente le va a gustar porque es el sonido al que les tengo acostumbrados; si yo hiciese otro tipo de música, estaría como más nervioso, pero con este tema no.

¿Los artistas de tu generación sentís el apoyo de la generación anterior?

Sí. Y tanto por parte de otros artistas como del público, ¿eh? El otro día, por ejemplo, tocamos en Barcelona y había gente de todas las edades. Obviamente, había alguna madre que venía a acompañar a su hijo o a su hija, pero luego había tipos de 35, 40 o más años que venían solos a disfrutar del bolo. Y con la gente de la música, lo mismo. Yo creo que al final todo es compatible; además, nosotros tenemos mucho más que aprender de ellos que ellos de nosotros, pero nos podemos retroalimentar.

He visto vídeos de ese concierto de Barcelona y la verdad es que mandabas.... Tenías al público comiendo de tu mano.

Muchas gracias, tío. Yo lo hago lo mejor que puedo. Siempre me mola currarme el directo; creo que dar conciertos es, de lejos, lo mejor de este trabajo, mucho más que componer. Así que intento ofrecer un buen espectáculo y conectar con la peña (eso es importante). Un artista que no conecta con el público hace su show aburrido. Por muchos efectos que tengas, por muy bien que suenes, si no conectas, hermano, te peinan.

¿Cómo te lo planteas a la hora de hacer el directo? ¿Habéis tenido a alguien que os haga una producción de directo?

Yo curro siempre con mi banda, que son cuatro chavales de Murcia, y luego la dirección creativa del escenario la llevan Pedro Alarcón y Nacho Florit, que son las dos personas que están currando en toda la escenografía, en el vestuario y tal; gente a las que yo les dediqué el disco Los niños del parque y que trabajan estrechamente conmigo. Me mola juntarme con todos ellos y ponerme a maquinar.

¿Estás muy pendiente de las cifras de Spotify?

A ver, es inevitable. Y el que te diga que no, o que se la suda, se las está dando de hippie. Yo intento relativizar todo un poco, pero, obviamente, cuando tienes las cifras tan a tu alcance es muy difícil no mirarlas. Pero yo intento refugiarme en eso de: «Joder, macho, me están bajando los siguientes datos mensuales, pero estoy vendiendo más entradas que nunca». En fin... Te mentiría si te dijese que no le hago ni puto caso, pero intento darles la importancia que se merecen.

¿ Y qué es lo que se te hace más cuesta arriba?

Los lunes, tío, sin ninguna duda. Porque si salgo el sábado y salgo fuerte, el lunes todavía me quedan resquicios y cuesta arrancar la semana. Pero vuelvo del gym y me quedo a gusto.

¿Hay algo que se te haga cuesta arriba en este año que acabamos de comenzar?

Pocas cosas, la verdad. Ha empezado muy bien el año: estoy superilusionado y tengo muchísimos proyectos en la cabeza. Obviamente cuento con que va a haber altibajos, días en los que me sienta peor, pero yo voy palante. Creo que este va a ser un buen año, y espero que sea un año de transición para que 2024 ya sea completamente épico.

Así lo estás preparando con esta nueva canción, Mi mejor versión, que no sé si formará parte de tu nuevo álbum...

Eso todavía está por ver. Depende del sonido que coja el álbum. Prefiero no pensarlo y hacer canciones como de cero, y ya si puede entrar... Pero no quiero depender de este tema.

En alguna ocasión nos has comentado que aunque la tuya sea una profesión muy bonita, se puede acabar muy mal de la cabeza. Últimamente está encima de la mesa el tema de las enfermedades mentales.

El otro día leí que la depresión estaba muy asociada a los músicos, y yo, gracias a Dios, tengo una salud mental de la hostia. Además, creo que se puede perder la cabeza en cualquier trabajo... La cuestión es que en este mundillo, a veces, se tiende a romantizar movidas muy serias que en otros sectores tendríamos claro que son terribles. También ocurre con el consumo de drogas, por ejemplo, que cuando eres artista parece que no pasa nada por que las tomas. Y de la depresión se dice que puede ser inspiradora, pero es una puta mierda, seas artista o seas panadero.

¿Y quién dirías que es Walls?

¿Quien soy yo? Walls, en verdad, es simplemente un personaje; un artista, una persona que se dedica a hacer música. Y Ginés es un chaval normal de Murcia que quiere hacer las cosas lo mejor posible y que está enamorado de su trabajo, de la música y del arte. El otro día llegué a la conclusión de que las cosas me pueden ir mejor o peor, pero yo no voy a hacer otra cosa en mi vida (principalmente porque creo que no sé hacer otra cosa). Así que ya está, esto es lo que soy.

En otra canción, En dos, le cantabas a la nostalgia, al desamor, algo que preocupa también a los jóvenes de hoy. ¿Tú consideras que los jóvenes de ahora son parte de una generación triste con fotos felices, cómo se observa en las redes sociales?

Las redes sociales reflejan, si acaso, un 1% de lo que es la realidad. Sé que es el tópico y que no estoy descubriendo América diciendo esto, pero es lo que pienso. A mí me parece que no es honesto contarle a una cámara cosas que no son, y me siento un poco hipócrita diciendo esto porque yo soy el primero que lo hace, que se graba un vídeo sonriendo e igual he tenido un día de mierda. Aunque también eso forma parte de mi curro... Sea como sea, intento que no me afecten en mi vida diaria, que sean generadoras de complejos. Pero, también te digo, bien utilizadas son una herramienta de la leche.

Has recibido el Premio de la Música Región de Murcia; también el Alfonso X. ¿Te sientes profeta en tu tierra?

Sí, tío. Me encanta tocar en Murcia, hacer música en mi ciudad, y creo que eso se refleja en mi disco. Siempre que voy por ahí defiendo de dónde soy. Me encanta mi tierra, sus gentes..., y que me reconozcan de esa manera me flipa, porque me parece que soy de una de las tierras que más talento musical saca de toda España; y no lo digo por decir, sino por lo que dicen los datos. Estoy superorgulloso de ser de aquí.