Marta Gómez, cantautora colombiana ganadora de dos Latin Grammys, visita Murcia este fin de semana dentro de la gira Canciones de sol y luna, un concierto que tendrá lugar mañana en el Teatro Circo de la capital del Segura y que estará repleto de canciones especialmente dedicadas a los niños y niñas que se encuentren entre el público. De hecho, y pese a ser sábado, en el TCM han decidido programador este show en un horario especial –arrancará a las 19.00 horas– para que puedan disfrutar de él cuantos más peques, mejor.

No obstante, Marta Gómez considera que a los niños y niñas se les debe ofrecer música con la misma calidad y complejidad musical que a cualquier otro público. Por eso, no escatima en referencias ni simplifica una propuesta muy particular en la que se mezclan la alegría del Caribe y la nostalgia de los Andes, y en la que, nutriéndose de lo cotidiano, la colombiana plasma en sus letras historias con un profundo contenido social y humano.

Además, durante su actuación en el Teatro Circo habrá espacio para la interpretación de una exquisita colección de canciones de cuna que ella mismo ha ido recopilando por todos los rincones de Latinoamérica, lo que hacen de éste un concierto único.

Reputación internacional

Marta Gómez es ganadora de dos Latin Grammys y creadora de la canción y campaña internacional ‘Para la guerra, nada’. Graduada en el prestigioso Berklee College, la colombiana fue nominada en 2005 a los premios Billboard de la música Latina en la categoría Jazz Latino junto a nada menos que Paco de Lucía, Gonzalo Rubalcaba y Néstor Torres, y ha sido calificada por la prensa como una cantante con una «voz exquisita». Es más: el diario Los Angeles Times la describió como «un talento excepcional con una voz sublime», y a principios de 2004 fue incluida por el sello Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas, donde aparecen también la peruana Susana Baca, Totó la Momposina y Tania Libertad, entre otras.