A la espera de su siempre intensa programación paralela y de completar la convocatoria de su jornada de bienvenida ('Welcome'), el Warm Up - Estrella de Levante da por cerrado el cartel principal de su quinta edición (29 y 30 de abril) con diecisiete nuevos nombres entre los que destacan, por encima del resto, los británicos The Kooks, que junto a Franz Ferdinand y Temples cierran un potente triunvirato de indie-rock inglés en lo más alto de la lista de Producciones Baltimore. Pero junto a ellos también aparecen en esta nueva y última tanda de confirmaciones propuestas de todo tipo que demuestran el eclecticismo del festival: ahí está el neofolk de Guitarricadelafuente, la energía de Cala Vento y el techno de Sofia Kourtesis y Chimo Bayo.

De este modo, será la primera vez que The Kooks actúen en el Warm Up; que no en Murcia ni en La Fica, a cuyo escenario ya se subieron en 2014 durante un SOS 4.9 que encabezaron junto a The Prodigy, Pet Shop Boys y Damon Albarn, entre otros. Aún así, ha pasado casi una década desde entonces y el trío liderado por Luke Pritchard no ha dejado de trabajar. De hecho, ya son casi veinte años sobre los escenarios y siendo uno de los referentes del indie-rock a nivel internacional. Eso sí, la banda ha sabido adaptarse a los tiempos y su sexto álbum, 10 tracks to the echo in the dark (2022) -que será el que presenten en Murcia- es un buen ejemplo de ello, ya que en él evidencias una inclinación más retrofuturista con sonidos más industriales y minimalistas. Ahora, durante su concierto en la capital del Segura no faltarán sus grandes himnos: Naive, Junk of the heart (Happy), She moves in her own way...

Por su parte, Guitarricadelafuente aportará al cartel "frescura, sinceridad y futuro". Y es que el alicantino es uno de los artistas del momento, con hits como Guantanamera y Nana triste, esta última junto a Natalia Lacunza (que también actuará en el Warm Up). Acompañado en directo por los murcianos Maestro Espada (de los que también se podrá disfrutar 'en solitario' en La Fica), presentará su primer disco, La cantera (2022), un álbum producido por Raúl Refree en el que se entremezclan los sonidos nostálgicos, la rumba y los teclados. Mientras, Cala Vento pondrán sobre las tablas la energía y el descaro que les caracteriza, además de las canciones de su inminente nuevo disco, del que ya han mostrado un par de adelantos, Equilibrio y Casa linda. La organización asegura que era una de las bandas más solicitadas por los warmers en redes sociales.

En cuanto a la electrónica, la visita de Sofia Kourtesis es particularmente reseñable. Directa desde el Boiler Room de ciudades como Estocolmo o Hamburgo, la productora peruana llega a Murcia con "uno de los DJ sets más audaces del momento: mezclas house, con influencias de toques andinos y con el techno al más puro estilo de Berlín". Y qué decir de Chimo Bayo... El valenciano, figura clave de la electrónica española de los noventa, pondrá La Fica patas arriba con temas míticos como Así me gusta a mí -que llegó a alcanzar el número uno en países como Japón o Israel- Bombas y La tía Enriqueta. Ocurrirá precisamente el año en el que el espíritu de La Ruta ha vuelto a la primera línea del imaginario colectivo, tras el éxito de la serie homónima.

El resto de confirmaciones

También destaca entre las últimas confirmaciones del Warm Up 2023 el gallego Baiuca, que regresa al festival murciano con su particular revolución de la folktrónica. Y es que Alejandro Guillán -así se llama- ha logrado "cambiar los códigos de la música gallega por medio de una mirada actual y futurista con instrumentos como flautas y gaitas que se entremezclan con sintetizadores y cajas de ritmos". Por cierto, también desde Galicia y compartiendo sello llegará Blanco Palamera, "una propuesta musical difícil de clasificar", apuntan desde la organización. Con sonidos que viajan desde el neo-soul al chillin' pop, el R&B y la electrónica, este dúo gallego presentará su último lanzamiento, Mundo pequeño, que llega tras el éxito de crítica de su segundo álbum, Intimidade (2022).

Y toca volver a centrar la mirada en el 'Escenario Dancefloor' para hablar de la DJ vascomadrileña BRAVA, AKA Sara N'Donga, que ofrecerá en Murcia uno de sus divertidos y únicos sets, que atraviesan géneros y estilos y fluctúan entre el trap, el pop y el R&B. "Su sentido de la experimentación y su mezcla de sonidos la han llevado por clubes de toda Europa y a festivales de todo el mundo, incluido el mismísimo Coachella", recuerdan desde el Warm Up. Y otra fiesta, pero de corte indie-pop, será la que servirá la alicantina Innmir, que lleva años iluminando las pistas de baile con sus sesiones. Sin embargo, ha publicado recientemente su primer single como compositora y cantante, Tienes esa luz, que ha sido todo un éxito y que ha transformado su DJ set, en el que hay pop-rock, indie y electrónica.

Por último -aunque sin salirnos del 'dancefloor'-, el Warm Up continúa con su apuesta por los talentos en auge de la escena electrónica nacional y este año apuesta por Miqui Brightside -uno de los productores más innovadores de su generación-, Fernanda Arrau -la chilena afincada en Madrid aportará sus sonidos techno, house y electro-, El Cuerpo del Disco -y sus sesiones equilibradas entre el disco, el boogie clásico y la electrónica- y Yahaira -que ofrecerá otra de sus electrizantes sesiones techno-. No faltarán tampoco los talentos levantinos como Carrie Palmer, REM DJ's y Stereo DJ's, ni una de las nuevas formaciones de Murcia que más está dando que hablar, los jovencísimos Cutre, con "chiclosos singles" como Crush y No te vayas.

Últimos abonos a la venta

Los abonos tanto para los dos días de festival como el pack que incluye la entrada para el 'Welcome' están ya disponibles -y solo hasta este domingo o hasta agotar cupo. en warmupfestival.es y en entradas.com desde 69 euros.