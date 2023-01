Gregorio León: "Escribimos para ordenar el mundo desordenado en el que vivimos"

El murciano Gregorio León (1971) se proclamó ganador de la quinta edición del Premio de Novela de la Policía Nacional. Lo hizo con El último viaje de Miranda Grey (Algaida, 2022), un relato negro inspirado en los terremotos de Lorca y ambientado en las rosadas aguas de las salinas de Castellblanc, «un pueblo costero al que no iban ni los turistas». Con treinta años de carrera como periodista en Onda Regional y otros siete libros a sus espaldas (en su mayoría, también reconocidos en diferentes certámenes literarios), León atiende a La Opinión para introducirnos en esta compleja trama, cargada de personajes e historias entrelazadas, pero que brilla por su agilidad.

Prácticamente todo lo que ha publicado ha sido premiado en algún certamen. ¿Ayuda eso a uno a reconocerse como autor?

Sí. Sobre todo porque a veces, cuando escribes, no tienes la suficiente conciencia crítica. Es verdad que es algo que poco a poco vas desarrollando, y que llega un punto en el que te conviertes en lector de tus propios textos (lo que te ayuda a ser más crítico y, consecuentemente, a mejorar), pero cuando una obra tuya pasa el filtro de un jurado como este tu idea queda reforzada.

Entiendo que esa validación experta ayuda a la hora de salir en librerías, de enfrentarse al público.

Sí. Pero bueno, uno siempre anda a tientas, ¿eh? Yo, por mucho que haya escrito y publicado y por muchos premios que haya ganado, siempre me enfrento a cada nueva historia con la máxima humildad. De hecho, si algún día me considero a mí mismo un novelista reputado estaré perdido [Risas]. Por eso, esta tarea hay que enfrentarla siempre con respeto, sabiendo que te estás disociando en cada página y que no puedes bajar la guardia, igual que cuando haces periodismo (que en cualquier momento te la pueden colar). Hay que tener siempre la sensación de que estás escribiendo tu primer libro.

Pero, en este caso, El último viaje de Miranda Grey es su octava novela, y se ha impuesto entre unos 180 manuscritos y frente a un jurado que, entiendo... debe ser muy exigente, sobre todo en lo referente al retrato que se hace de la policía en el libro.

En efecto, en el jurado había gente muy preparada en el genero policial –como Lorenzo Silva–, pero también agentes y exagentes del cuerpo que, además de conocer su oficio, son grandes lectores. Así que, claro, iban mirando con lupa cada línea y no solo se valoraba la estructura literaria, sino también la exactitud de los procedimientos o métodos policiales narrados. Y yo, en este sentido, tuve la suerte de contar con Ignacio del Olmo, jefe superior de la Policía Nacional en Murcia, quien me orientó y corrigió.

¿Por qué ese interés por retratar de un modo tan preciso estas prácticas y protocolos?

Quería hacer algo diferente. Dice Muñoz Molina que cada nueva novela debía desmentir a la anterior. Para mí, la última [Estación Sol, 2019] supuso un ejercicio de documentación importantísimo en relación con la construcción del metro de Madrid, cien años atrás, y necesitaba una motivación distinta; desafiarme, retarme..., ver si era capaz de montar una estructura compleja que atrapara al lector pero que se valiera de un lenguaje sencillo. También diría que El último viaje de Miranda Grey es mi pequeño y humilde homenaje a tantas novelas y series que me han emocionado y me han tenido noches sin dormir. Así que ese era mi objetivo, quitarle horas de sueño al lector.

No es la primera vez que afirma que le obsesiona particularmente que los suyos sean libros fáciles de leer, ágiles. Supongo que organizar esta historia en torno a capítulos de no más de cinco o seis páginas tiene que ver con esto...

Por supuesto. Mira, en este momento, los lectores tenemos un problema evidente para fijar la atención en un texto. A nuestro alrededor hay demasiados elementos que nos distraen. El principal –y es un enemigo declarado de la literatura– es el móvil. Así que me he preocupado mucho por que el lector no se desenganche fácilmente, y organizar esta historia en capítulos cortos era fundamental para conseguirlo. También que todos los cables estuvieran conectados, que es algo que a mí me ha hecho sudar con cada giro de la trama... Y, por último, el lenguaje. Porque juntar palabras que suenen bonitas es sencillo; lo difícil es plasmar una historia fácil de leer y difícil de olvidar.

Otra cosa que le interesa particularmente es que sus textos sean divertidos. Supongo que el género negro es de los más apropiados para ello..., y no solo para el lector, también para el escritor (aunque diga que a veces le hace sudar...).

Sin duda. Para mí es como tener un bloque de plastilina entre las manos: puedes jugar, puedes hacer lo que quieras con él. Esa es la sensación que a mí me genera el escribir: la de estar jugando. Pero, claro, también hay desafíos, momentos de más tensión. Es como jugar un partido de fútbol: te diviertes, claro, pero también sudas. Y, cuando terminas, si lo has hecho bien –si todas las piezas están en su sitio, como en un puzle–, la sensación de felicidad es total. Porque nosotros a veces escribimos novelas para ordenar el mundo desordenado en el que vivimos: ahí fuera pueden quedar cabos sueltos, pero en la literatura sabes que todo lo que necesitas saber está en la última página.

Hemos hablado mucho de la forma, pero no de la trama. ¿Qué se va a encontrar el lector en El último viaje de Miranda Grey?

Una historia que arranca con un terremoto y que juega con escenografías reales y que nos son muy familiares. Porque pensé mucho en Lorca –por los seísmos de 2011– y en las salinas de Torrevieja. De hecho, imaginé qué pasaría si el temblor sucediera allí y cómo los flamencos echarían a volar al notar la tierra moverse. Ese es el primer capítulo del libro. Pero, sobre todo, una doble investigación: por un lado, una que pretende arrojar algo de luz sobre el presunto suicidio de una chica (la que da nombre al libro, Miranda Grey) y, la otra, motivada por la desaparición de un chaval, Leo. Y hay dos investigadores: uno profesional, un agente de la Policía Judicial, y un ingeniero, encargado de clasificar los edificios tras el terremoto (de decir si es habitable o no), que se obsesiona con el caso de Miranda Grey.