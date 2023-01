En la próximas semanas se estrena el segundo capítulo de la serie documental Una huerta para..., de Teresa Camino. Si el primero, lanzado en 2020, se centraba en la escena musical (...para escucharla), ahora, en sociedad con Alba Molina, esta joven comunicadora y publicista se pregunta si es posible hacer una carrera creativa dentro del ámbito del diseño y partiendo «desde los márgenes». El resultado es Una huerta para ilustrarla, cinta que recoge conversaciones amenas y distendidas en enclaves característicos de Murcia en los que algunos de los actores más destacados del sector conversan sobre la buena salud de la Región en términos de diseño y sobre las condiciones de quienes han logrado poner a esta tierra en el mapa nacional de este arte (y también industria). Es el caso de creadores como Laura Árbol, Ladies Murcia, Fellas, Buas, Casa Chiribiri y Víctor Clemente, protagonistas de una pieza que, advierten, no será la última de la serie. Hablamos con ellas –con las directoras– para entender la propuesta y el mensaje.

Me gustaría que, para empezar, me explicaran con sus palabras dos conceptos clave. Vamos a empezar con qué es el diseño, a qué o a quiénes se refieren en Una huerta para ilustrarla. Lo digo porque, a veces, por su relación comercial, se nos olvida que también es arte, una pata más del mundo cultural y que, además, está cada vez más en boga.

Teresa Camino: Para nosotras el diseño es una forma de pensar y el arte una forma de sentir. Aunque el diseño puede ser arte y el arte también puede tener mucho de diseño. En cualquier caso, es otra forma de crear y otra parte más de la cultura, sí. En este caso, nos centramos en el diseño gráfico y la ilustración porque las dos estamos ligadas a esta disciplina y flipamos con todo lo que se está haciendo en Murcia.

Y lo otro que quería aclarar (por si hay algún despistado) es, por supuesto, qué es eso de «los márgenes».

Alba Molina: Esta palabra nos encanta. El margen marca la zona, límite o extremo de un lugar. Además, hace referencia a la orilla del río, donde está nuestra huerta, el origen de todo. Hemos sentido que en los últimos años se ha intensificado la centralización de casi todo en España. Parece que si algo no sucede en Madrid o Barcelona los medios no se hacen eco de ello, la ciudadanía no se entera y es como que no ha sucedido. ¿Y no pasa nada en los márgenes de estos lugares? ¡Por supuesto que sí! ¡Suceden muchísimas cosas! Y en este margen, en la Región de Murcia, hay mucho y queremos mostrarlo. De ahí surge la pregunta que vertebra este capítulo: ¿es posible hacer una carrera creativa desde los márgenes? La respuesta es sí, y además es a lo que aspiramos.

T. C.: Para nosotras estar en los márgenes es crear y vivir lejos de la corriente principal, de lo que muchas personas llaman ‘normalidad’. Vivir en los márgenes es cuestionarse el porqué de las cosas y plantear otras formas de entender el mundo. No hay solo una mirada, hay cientos de ellas y todas están bien.

¿De dónde nace este interés por sacar a la luz lo que ocurre en los márgenes? Yo lo hicieron en 2020 con Una huerta para escucharla y, ahora, vuelven a la carga centradas en el mundo de la ilustración y el diseño.

T. C.: Creemos que en los márgenes suceden cosas maravillosas porque no están tan sujetos a ciertas ‘normas’; en ellos hay más libertad, y la libertad es un elemento imprescindible para crear. En el caso de Murcia, nos pasaba que las dos hemos vivido mucho tiempo fuera y percibíamos que la imagen que tenía el resto del mundo no se correspondía con lo que nosotras vivíamos. Nos apetece mostrar esa Murcia que no se conoce fuera de aquí.

¿Qué han encontrado allí, en los márgenes?

A. M.: Síndrome del impostor, autoexplotación, pocas ayudas institucionales, soledad creativa... Muchos puntos en común entre todas las personas que deciden crear desde estos lugares menos transitados. Pero también mucha fuerza, unas ganas increíbles de apoyar lo local y un tremendo deseo de quedarnos aquí.

Y la romantización del underground (que es algo en lo que a menudo se suele caer cuando trabajas en los límites)... ¿es peligrosa?

T. C.: Mucho. La romantización en general es peligrosa. En el caso de hacerlo con el underground corremos el riesgo de contribuir a que las cosas no cambien nunca. A veces, desde los márgenes tendemos a enfocarnos solo en unos pocos, y nosotras creemos que eso es un error. Lo ideal sería trabajar como se trabaja en el underground, pero sin tener miedo a conquistar lo mainstream.

Enseguida les pregunto por el documental propiamente dicho, pero, antes: ¿cambió su perspectiva sobre el estado del sector entre que iniciaron este proyecto y terminaron con las entrevistas?

A. M.: Hemos confirmado que nos autoexplotamos todas por dos motivos diametralmente opuestos: uno es la precariedad que nos rodea y otro, el afán de superación, de salir de la monotonía, de aprender otras cosas. Hemos confirmado que en la Región de Murcia hay mucho talento y que las instituciones ayudan poco. Y que a veces a los jóvenes nos ha tocado hacer lo que algunos políticos no saben: crear empleo.

Por cierto, el documental lo comenzaron mucho antes de que ‘El País’ hablara del «milagro creativo murciano». Cuéntenme cómo y cuándo nace Una huerta para ilustrarla.

A. M.: Teresa ya tenía planeado darle vida a ‘Ilustrarla’, pero cuando nos conocimos hicimos match, surgió la posibilidad de hacerlo juntas y hasta hoy. La grabación tuvo lugar en junio tras meses de trabajo (elegir a los participantes, contactar, preparar el guión, el material, a nosotras mismas…) y, una vez terminada esta fase, se unieron Paula Navarro (dirección de arte), Dani Páez (edición) y Fabio Martín (cámara) para darle forma entre todos.

"Lo ideal sería trabajar como se trabaja en el ‘underground’, pero sin tener miedo a conquistar lo ‘mainstream’"

Teresa, cuando comenzó con Una huerta para escucharla animada por el programa de Ariel Rot, ¿ya tenía la idea de convertir este proyecto en una serie o ha sido durante el proceso cuando se han dado cuenta de que hay mucho que rascar?

T. C.: La verdad es que no. La idea de abarcar otras disciplinas culturales surgió en la pandemia. A partir de ahí, el proyecto se fue transformando poco a poco.

¿Esto quiere decir que podría haber nuevas entregas centradas en otras ramas de la cultural (no sé, teatro, cine...)?

A. M.: Por supuesto. Las vamos a saborear, a filmar, a investigar, a habitar, a leer… y en cada una de ellas vamos a hablar de un tema en concreto.

Pero ahora hablamos de diseño. ¿Qué me pueden decir de su selección de invitados, de Laura Árbol, Ladies Murcia, Fellas, Buas, Casa Chiribiri y Víctor Clemente?

A. M.: Creemos que con ellos hemos transmitido la heterogeneidad de la creatividad en Murcia. Cada uno de los y las participantes tienen su chispa, su visión y su forma de trabajar. Nos costó mucho hacer la selección porque la cantidad de personas que nos hubiera gustado que intervinieran en este capítulo es infinita. Elegimos a estas personas porque nos gusta su trabajo, conectamos con su filosofía y muestran diferentes facetas de la creatividad.

Y hay una invitada más. En esta ocasión han apostado por alguien externo para guiar estos encuentros; Natalia Mirapeix, para ser exactos. ¿Por qué? ¿Qué pretendían ganar (o evitar) dejando este cometido en manos de una ‘forastera’?

T. C.: El concepto de la serie es ese: que cada temporada (es decir, cada disciplina) venga alguien de fuera a conocer el talento de su disciplina en la Región. Y que juntas intercambiemos puntos de vista, formas de trabajar, de entender el mundo…

"Estamos dejando atrás el ‘complejo murciano’ y empezando a abrazar lo que somos y de donde venimos sin intentar imitar a otros"

Conviene advertir a los potenciales espectadores de que ustedes no plantean estos encuentros como entrevistas, sino como charlas, e inciden en su informalidad (lata de Estrella de Levante en mano). Supongo que es algo perfectamente meditado. ¿Qué pretenden transmitir o lograr con este posicionamiento?

T. C.: Queríamos transmitir que en las conversaciones cotidianas es donde está la vida. Por eso reivindicamos el ‘estar de cháchara’, el hablar y ya está, sin intentar sacar nada productivo de ello (aunque es de esta manera cuando se llega a las grandes conclusiones).

¿Y entre todas han llegado a alguna conclusión respecto a la situación del sector? ¿Hay algo que falta, algo que habría que mejorar (hablan, por ejemplo, de la vida del autónomo)?

A. M.: Al finalizar la grabación nos dimos cuenta de que precisamente la vida del autónomo era uno de los temas más recurrentes en todas las conversaciones: demasiada burocracia, cuotas muy altas, poca remuneración, precariedad, pocas ayudas del Estado... Sufrimos incertidumbre y soledad. Pero, por otro lado, consideramos que es un privilegio poder dar el paso y emprender, que aporta independencia y libertad para trabajar como quieras, donde quieras y con quien quieras. Es un tobogán infinito de sensaciones. Por ejemplo, Laura Árbol en sus viñetas habla mucho y bien de esta situación. Nos representa.

Supongo que responder a esta pregunta es parte de la gracia del documental, pero... ¿a qué creen que se debe el hecho de que Murcia se haya hecho un hueco a nivel nacional en cuestiones de diseño partiendo desde los márgenes?

T. C.: Puede ser porque Murcia, al no estar todavía ‘contaminada’ por el turismo masivo que hay en otras ciudades, guarda su pureza, y desde ahí surgen un montón de ideas para crear. Y también porque creemos que estamos dejando atrás el ‘complejo murciano’ y estamos abrazando lo que somos y de donde venimos, sin intentar imitar lo que se hace en otros lugares.

A todo esto, ¿se sabe cuándo podremos ver el documental?

A. M.: El 27 de enero presentaremos el proyecto en un evento público que servirá de excusa para reencontrarnos y volver a estar un rato de cháchara [en El Colmado, a las 19 horas; invitaciones, a través de su cuenta de Instagram, @huerta_doc]. Y, a partir de ahí (1 de febrero), lo publicaremos en Oculto.TV y YouTube. La semana después del evento tendrán acceso de forma exclusiva las personas que asistan a este encuentro y, poco después, estará disponible para todo el mundo.