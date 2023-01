Anselmo Sánchez, recuperando cuentos inmemoriales

Se llama Anselmo José Sánchez Ferra, ha sido profesor de Instituto en la especialidad de Historia y, aunque nació en Molina de Segura, vive, desde que se casó, en la nueva Santa Ana de Cartagena. Es todo un intelectual y estudioso, un referente europeo en la investigación y recopilación de narraciones orales, cuentos tradicionales y cultura popular, labor en la que, junto a su compañero Gregorio Rabal, es una autoridad sin parangón. Mi admiración hacia su trabajo es inmensa, por su titánica labor de entrevistarse con los viejos de los pueblos perdidos, tomando notas de toda esa sabiduría popular que se pierde irremediablemente si no hay nadie que la ponga por escrito.

Anselmo tiene tanto cuento dentro que la conversación ha sido toda una delicia, plagada de anécdotas, historias y relatos de su dilatada experiencia de treinta años recogiendo el saber popular de nuestros mayores. Su casa tiene dos plantas y en la de arriba tiene su reino: dos despachos y varias habitaciones que conforman una amplia, ordenada y variada biblioteca. La fotografía se la hago en una sala llena de cómic, una de sus pasiones, con colecciones completas de tebeos y, para mi sorpresa, encuadernaciones que él mismo ha hecho de algunas tiras como la de los 50 años del Tío Pencho.

Está estupendo y ha aprovechado los días previos a Navidad y su prejubilación para hacer el viaje de su vida: un recorrido por el Nilo y las pirámides de Egipto del que viene maravillado. Empezamos con su infancia: «Yo nací en Murcia pero mi familia vivía en Molina de Segura. La familia de mi padre era de Mula y la de mi madre de Lorca, mi hijo nació en Yecla, cuando yo estaba destinado allí, y mi mujer es de Cartagena, tierra que me ha adoptado, así que se puede decir que llevo sangre de todos los rincones de esta Región. Estudié Historia y Arqueología en la Universidad de Murcia, de la segunda promoción, y he de subrayar que soy discípulo de don Antonino González Blanco, que influyó tanto en mi formación que he de reconocer que me cambió para siempre. Era de un talento sin igual, de un fuerte carácter pero intelectualmente ha sido la persona más brillante y generosa que he conocido. Su seriedad, rigor y profundidad ha marcado todo el trabajo que hemos hecho Rabal y yo».

Me cuenta que su «interés por el cuento folclórico nace en el primer destino: fui profesor de FP en Puerto Lumbreras, donde impartí, además, lengua y literatura. Encargué a los chicos una recopilación de los cuentos que supieran sus padres y sus abuelos y me di cuenta que aquel material era alucinante y que merecía la pena ponerme a ello en otros lugares de la Región. Empecé con mucho entusiasmo y cierto desconocimiento, pero con los años fui mejorando el método de entrevistas, aprendiendo de otras experiencias en el mundo, y leyendo todo lo que se publicaba sobre el tema en español, inglés, francés o alemán».

Antonino propició uno de sus primeros trabajos, recogiendo La memoria de Caprés, un pueblecito de la Sierra de la Pila, para la Revista Murciana de Antropología. Este repaso integral de la cultura tradicional de la aldea ya añade un capítulo dedicado a los cuentos y las leyendas. Y me cuenta de una especie de «confluencia astral» que lo conectó con el geógrafo Gregorio Rabal, también exalumno del profesor, que volvió de Andalucía destinado al instituto de San Pedro del Pinatar. El ayuntamiento de Torre Pacheco les encargó un trabajo de campo, del que nació Camándula, una recuperación de cuentos del municipio que supuso el inicio de su trabajos conjunto, yendo por todos los rincones de la Región, entrevistando a los mayores para recopilar cuentos, historias, canciones, poemas, vocabulario, costumbres, usos tradicionales o curativos de las plantas, etc. Y me confiesa: «El trabajo ha sido inmenso, las publicaciones muchas y aún tenemos en el tintero cosas recogidas para hacer varios libros más. Pero lo mejor es que lo hemos disfrutado muchísimo, ha merecido la pena y nos lo hemos pasado de fábula con estas gentes. Hemos conocido la Región con el contacto con sus gentes».

Sin ropa tendida es una de sus últimas publicaciones, hecha en colaboración con Ángel Hernández Fernández y con ilustraciones, de nuevo, de su artista de cabecera, Antonio Vidal Máiquez: «Se trata de medio centenar de cuentos folclóricos tradicionales que giran en torno al sexo. Durante años nos iban contando estos relatos, muchas veces obscenos, que recogíamos pero que no nos atrevíamos a publicar, pero ahora lo hemos hecho para gozo de los lectores de hoy día que se rinden ante su ingenio y, en ocasiones, su función lúdica e incluso didáctica. Con el tiempo hemos aprendido que no hay que desdeñar ningún material, ni siquiera los cuentos procaces, hemos ido abandonado prejuicios y este libro se ha convertido en todo un acierto. La gente se sorprendería de que los cuentos más picantes nos los han transmitido las mujeres».

Daría para muchas páginas dar cuenta de esta conversación en la que Anselmo me fue dando toda una lección sobre cómo ha encontrado gentes que le han contando cuentos que les enseñaron sus abuelos, sin saber que proceden, por ejemplo, de Esopo, que también recogió la memoria oral de su época: «Que un abuelo en El Carmolí te cuente un cuento que ya lo escribió Boccaccio sin haberlo leído es el milagro de la tradición oral, que no ha tenido fronteras», y me confiesa: «Muchos se han llevado a la tumba su sabiduría de generaciones, pero hemos sido unos privilegiados porque hemos tenido acceso a muchos de ellos: los últimos sabios populares, contadores de historias y cantadores de viejas canciones. Nuestro trabajo ayudará a las generaciones futuras a los estudios de antropólogos, sociólogos, filólogos, etc.».

Se emociona Anselmo recordando a muchos de sus informantes, como Juan Abellán Alcaraz, ‘El maestro’ de San Cayetano, o Miguel Soto, tendero, agricultor y barbero de Morata que le contó 200 relatos. Por mi parte, le deseo mucha salud para que publique sus libros pendientes y le hago un ruego: que haga una segunda edición de la Colección de 770 Relatos de Cartagena, pero en dos tomos, que es un taco, maravilloso, de 820 páginas. Aún no me voy de su casa y ya estamos quedando para hablar otro día. Una gozada, una mina, un grande.