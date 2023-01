A comienzos del pasado mes de octubre, el Iberia Festival de Benidorm celebró en el Auditorio Julio Iglesias su décima edición. Por supuesto, se trató de una cita especial tanto para los organizadores como para sus fieles seguidores, y eso se notaba también en el cartel, que incluyó por vez primera a una artista internacional de la talla de Bonnie Tyler. Sin embargo, la esencia de esta cita, inaugurada en 2013, radica en el pop y el rock español, y por eso por su escenario han pasado los mejores en cada rama, desde La Unión hasta Rosendo Mercado; incluso los murcianos M-Clan. Pero la participación de la banda liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez –que precisamente fueron protagonistas de ese especial aniversario del pasado año– no será, a partir de ahora, la única vinculación de este fijo de la agenda cultural nacional con la Región.

Porque si en 2022 celebró su décima edición, en este 2023 se conmemoran los diez años del nacimiento del Iberia Festival, y dentro de los objetivos que sus responsables se han marcado para festejar esta larga travesía se encuentra el de trascender (todavía más) la frontera alicantina; y, ya se sabe, Murcia es la provincia vecina. De este modo, uno de los eventos más importantes que el Iberia Festival prepara para el año que recién acabamos de estrenar es su desembarco en la capital del Segura; en concreto, en el Cuartel de Artillería, en una noche de verano para el recuerdo en la ciudad que presentará en concierto a tres gigantes del rock patrio: Loquillo, Ilegales y Burning.

La cita ha sido programada para el 3 de junio y las entradas ya están a la venta a 35 euros –la general, porque la opción front stage costará 60– en la plataforma web www.compralaentrada.com. «Lo vas a flipar», aseguran; «van a hacer saltar por los aires el Cuartel de Artillería», se aventuran a pronosticar. Pero lo cierto es que se trata de una apuesta segura, porque hablar del Loco, de Jorge Martínez y sus Ilegales y de los chicos de ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? es, desde hace años, garantía de éxito.

El cartel

Y aunque cualquiera de los tres podría encabezar la velada, será Loquillo el encargado de cerrar la noche como gran cabeza de cartel. En la actualidad, José María Sanz –su verdadero nombre– se encuentra inmerso en la gira de presentación de su último disco, Diario de una tregua. Titulado como El Rey –tema estrella de este nuevo álbum–, el tour arrancó precisamente en Lorca el 30 de abril, y este verano, tras recorrer media España, regresará a la Región de la mano de este Iberia Festival. De momento, se desconoce si su actuación en el Cuartel de Artillería estará enmarcada en esta ronda de promoción del que es uno de sus trabajos más sinceros y personales, pero todo parece indicar que así será, ya que en junio y julio el barcelonés todavía tiene fechas bajo el paraguas de esta larga gira en Valladolid, Alicante y Málaga. No obstante, desde la organización han asegurado que «repasará canciones que son parte de la historia de la música en nuestro país», como pudieran ser Cadillac solitario; Feo, fuerte y formal; Rock and roll star, y El ritmo del garaje, entre otras. Y es que, como apuntan los programadores, «loquillo es uno de los nombres propios del rock en nuestro país. Todo un símbolo».

En cambio, los encargados de abrir serán Burning, otros «coleccionistas de himnos», como Loquillo. El más reseñado, por supuesto, el ya citado, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?, pero hay más: Una noche sin ti, Esto es un atraco, Hey nena, Chica de moda, etc. Además, la banda actualmente liderada por Johnny Cifuentes –tras las muertes de Pepe Risi y Toño Martín– lleva desde 2013 sin publicar disco con nuevo material –Pura sangre fue el último–, con lo que acostumbran a repasar su incontable repertorio de grandes éxitos en cada directo (y todo apunta a que en Murcia no harán la excepción). A ellos debemos, en parte, la normalización del castellano como idioma para el rock and roll.

Y entre Loquillo y Burning, otra banda antológica: Ilegales, banda con cuarenta años de trayectoria y un estilo inconfundible. Y más viva que nunca, como demuestra su último disco de estudio, Rebelión (2018). No obstante, el cuarteto asturiano lanzó el año pasado un recopilatorio titulado La lucha por la vida (2022) en el que repasaron algunas de sus mejores canciones con invitados de lujo como Coque Malla, Andrés Calamaro, Iván Ferreiro, Vetusta Morla, Bunbury, Luz Casal, los propios M-Clan e, incluso, Loquillo, entre otros muchos. Capitaneados por el simpar Jorge Martínez, garantizan rock de calidad, letras corrosivas (aunque hayan pasado cuatro décadas desde que fueran escritas) y mucho nervio y actitud.