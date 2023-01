Después de un año y medio de práctica inactividad por culpa del coronavirus, la música en directo regresó a la Región en el verano de 2021, pero no fue hasta el recién concluido 2022 cuando el sector recuperó la normalidad. Y lo hizo con lo que para mucho fue una sobresaturación de la oferta, entre la programación de las giras previstas para ese año y las aplazadas del anterior (e incluso de 2020). Sin embargo, parece que, poco a poco, el agua vuelve a su cauce habitual y todo apunta a que en este 2023 las cosas se parecerán bastante a aquellos tiempos prepandemia; al menos, en los estrictamente musical, porque lo del precio de la entradas..., esa es otra película.

La cuestión es que, aunque todavía queda mucho por anunciar, arrancamos el nuevo año con una muy interesante agenda de conciertos que, incluso, incluyen algunos shows que hasta hace muy poco parecía imposible que llegaran a Murcia (lo que habla muy bien de la Región, y en concreto de la capital del Segura, como destino de giras internacionales). El caso más significativo es, por supuesto, el de Iron Maiden, una de las bandas más grandes de todos los tiempos, del metal en particular y de la música en general. La ‘Dama de Hierro’ actuará en el Estadio Enrique Roca de Murcia el 20 de julio, en el que será uno de los espectáculos más grandes que haya acogido la ciudad en toda su historia. La visita de la formación liderada por Steve Harris y Bruce Dickinson, que espera congregar a 25.000 espectadores, se enmarca dentro del The future past Tour, en el que los ‘Maiden’ presentarán algunas canciones inéditas de su último proyecto, el álbum Senjutsu (2021), y rendirán homenaje a uno de los discos más aclamados de su extensa discografía, el icónico Somewhere in time (1986).

Pero esta no es la única buena noticia que manejan los heavies murcianos. Este verano -del 23 al 25 de junio- se celebrará también la segunda edición del Rock Imperium Festival de Cartagena, que contará con medio centenar de bandas de talla internacional. Volverá Europe, tras su actuación en el parque de El Batel de hace apenas medio año; se reunirá a tres bandas capitales del power metal como Helloween, Blind Guardian y Stratovarius, y, para los amantes del hard rock, se cederá el escenario a bandas como Skid Row y H.E.A.T. (además de a otras como Soen, Lordi, The Winery Dogs, etc.). Pero, sin duda, los grandes destacados del cartel son dos bandas que, de nuevo, pocos podían esperar por la Región: los legendarios Deep Purple y una banda icónica como pocas, Kiss, que además ofrecerán en la ciudad portuaria y en exclusiva el que será su último concierto en España antes de su disolución. ¿Los culpables? La promotora murciana Madness Live!, responsables también del concierto de Iron Maiden.

Solo con estos, 2023 se presenta como un año histórico para los aficionados al rock y al metal, pero hay más. Garaje Beat Club y la Sala Gamma volverán a ser puntos de reunión recurrentes para toda la comunidad con conciertos como los que ofrecerán allí, respectivamente, los londinenses Haken (junto a Between the Buried and Me y Cryptodira) y los finlandeses Apocalyptica (bien secundados por Epica y Wheel). El primero de estos bolos tendrá lugar el 10 de marzo, mientras que para el segundo queda poco más de un mes: se celebrará el 11 de febrero. Y también pasarán por Murcia dos bandas de larga trayectoria como los italianos Rhapsody of Fire (GBC, 23 de marzo) y los estadounidenses W.A.S.P. (Gamma, 23 de abril).

Interpol visitarán por primera vez la Región el mes que viene, y Orchestral Manoeuvres in the Dark encabezan el Visor Fest

Pop-Rock-Indie

Rebajando distorsión y decibelios, es inevitable –en este ejercicio de repaso de la agenda musical murciana para 2023– buscar en el calendario algunos de los principales festivales de la Región. Y si hablamos de pop-rock-indie y derivados, el gran referente es el Warm Up - Estrella de Levante, cuya quinta edición tendrá lugar en La Fica del 28 al 30 de abril (fiesta de bienvenida incluida). Todavía queda un buen puñado de nombres por anunciar, pero en lo más alto del cartel figuran bandas internacionales de prestigio como Franz Ferdinand, Hot Chip, Yo La Tengo y Temples (así como el trío alemán de música electrónica Moderat). Y en lo nacional, Vetusta Morla, Viva Suecia y Second, que también se despedirán al término de su actual gira (por el momento, esta será la última oportunidad de verlo en vivo y en casa).

Otro festival murciano con pegada internacional y edición confirmada para 2023 es el Visor Fest, que también se instalará en el recinto ferial de la capital del Segura; eso sí, los días 22 y 23 de septiembre. Vamos, que todavía queda una eternidad... Sin embargo, ya conocemos los tres primeros nombres de cartel: Mercromina, Nada Surf y Orchestral Manoeuvres in the Dark. Y en sintonía con el espíritu del Visor, cabe destacar aquí la que es, de momento, la gran cita de la temporada en la flamante Sala Mamba!, recién inaugurada en la zona de Atalayas. Monkey Pro son los responsables del proyecto y se han propuesto acoger las principales giras nacionales de salas, pero también a algunas bandas del extranjero, y ese es el caso de los neoyorquinos Interpol, una de las bandas de referencia del renacer del post-punk a finales de los noventa y principios de los dos mil; una banda heredera de los posicionamientos estéticos de Joy Division, Taking Head, Wire, Gang of Four y Siouxsie and The Banshees que, en más de veinte años de trayectoria, todavía no había pisado la Región. Será el 24 de febrero cuando rompan con este dato.

Murcia On también traerá a Pablo Alborán, Manuel Carrasco y Morat, y en TCM actuarán Kevin Johansen y Rufus Wainwright

Murcia On

Aunque si hay un recinto que garantiza grandes espectáculos ese es la Plaza de Toros; y, en concreto, el festival ‘residente’, el Murcia On de Ibolele Producciones. Además, a diferencia de años anteriores, en este 2023, al programación de este ciclo de conciertos se extenderá a lo largo de prácticamente todo el año, desde mayo, cuando está previsto que actúe sobre sus tablas Lola Índigo, el día 26, hasta el 14 de octubre, fecha prevista para que el coso de La Condomina acoja la gira Atemporal de El Barrio. Eso sí, el grueso de los directos se concentra en los meses de verano. Así, los colombianos Morat actuarán el 12 de julio, solo un día antes que la argentina Tini, mientras que los británicos Simply Red saltarán al escenario el 4 de agosto. Y a ellos hay que sumar a Pablo Alborán, que presentará se nuevo disco en Murcia el 3 de junio, y Manuel Carrasco, cuyo concierto ha sido programado para el 21 de julio.

Pero hay tres artistas que, de momento –y a la espera de nuevas confirmaciones– centran la atención de los aficionados: por un lado, Rod Stewart, leyenda del rock que, a sus 78 años, hará gala en Murcia –el 18 de julio– del magnetismo que le acompaña desde que iniciara su carrera en la década de los sesenta. Por otro, Alejandro Sanz, uno de los artistas más multitudinarios del país, que regresará un año después –el 15 de julio– para repasar los cortes de su último disco, SANZ (2021), así como algunos de los grandes éxitos de su larga trayectoria, como Corazón partío, Amiga mía o Mi persona favorita. Pero si hay dos fechas señaladas en esta nueva edición del Murcia On son las del 29 de junio y 1 de julio, días elegidos para recibir en la Plaza de Toros a Joaquín Sabina, quien, Contra todo pronóstico –así ha titulado el de Úbeda su nueva gira– volverá este año a la carretera para disfrute de sus numerosos seguidores.

Teatros y salas

Sin embargo, no toda la acción está en los grandes recintos. Hay muchos artistas de especial relevancia que actuarán bajo techo. Por los teatros de Murcia pasarán, por ejemplo, Kevin Johansen (9 de febrero) y Rufus Wainwright (21 de abril), mientras que por el escenario de la Mamba! desfilarán este 2023 artistas y bandas como Maldita Nerea (14 de enero), Walls (21 de enero), Pole (3 de febrero), Morgan (10 de ferbero), Los Secretos (18 de febrero), Despistaos (25 de febrero), El Kanka (4 de marzo), Funambulista (10 de marzo), Perro (24 de marzo) y Pignoise (13 de mayo), entre otros. Y en Garaje actuarán, por ejemplo, Los Zigarros (13 de enero), Shinova (27 y 28 de enero), GBH (10 de febrero) y Los Chikos del Maíz (16 de febrero).

Además, hay que tener en cuenta la programación del Microsonidos, desvelada hace apenas unos días y que surtirá de conciertos a la REM, Sala Musik, Sala Spectrum y La Yesería, entre otros. Algunos de los grandes destacados de esta extensa decimosexta edición del festival de Silbato Producciones son Rufus T. Firefly (3 de febrero), The Speedways (4 de febrero), La Plata (10 de febrero), Biznaga (17 de febrero), Kurt Baker (10 de marzo), Lichis (23 de marzo) y Airbag (31 de marzo). Y merece la pena estar atentos a lo que ocurra en torno al Cuartel de Artillería, espacio en el que el 16 de septiembre los Hombres G celebrarán su cuadragésimo aniversario. ¡Ah!, y todavía no sabemos nada de La Mar de Músicas, de los festivales de Jazz de San Javier y Cartagena, del B·Side...