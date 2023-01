Hace mucho que sigo con admiración reflexiva las obras y las exposiciones de uno de los artistas de más larga e interesante trayectoria de nuestra Región, pero nunca había estado en su taller y si algo estoy aprendiendo con esta serie es la importancia de ver a los creadores en su rincón de trabajo: es ahí donde terminas de entender muchas cosas sobre ellos. José María Garres Garres vive en las afueras de su Molina de Segura natal, su casa tiene una magníficas vistas al valle y a la huerta, así se lo hago saber, pero el refunfuña: Se lo están cargando todo impunemente, esto no es ni por asomo lo que fue, aquí se concentra mucho del desprecio que le tenemos al planeta». Garres es tan gran artista como persona combativa, luchador y militante comprometido en mil causas, últimamente con las reivindicaciones de los abuelos.

En la casa, nada más entrar, te encuentras con su taller, amplio pero lleno de rincones para las muchas disciplinas que maneja: pintura, escultura, cerámica, grabado… Hay muchas obras en proceso, muchos materiales que recoge y reutiliza, un horno, maderas, papeles, mil piezas de barro… todo está repleto, pero ordenado por pasillos. Tengo claro que él sabe muy bien dónde tiene cada cosa. Abajo, la planta del sótano es un gran almacén de obras, desde sus primeros dibujos y pinturas hasta sus distintas series. Aquí echamos un gran rato mientras me va explicando algunos de los miles de tesoros que aún tiene en su poder. Es, sin duda, un artista tan variado como prolífico. Me llama la atención una serie de pinturas coloristas del natural, de sus salidas al campo, algo muy distinto, sin duda, de lo que luego ha sido su trayectoria con la abstracción y los símbolos y con sus series en blancos y negros o con esos contrastes con rojos, amarillos o azules.

La escalera está repleta de pinturas y esculturas, como una sala de exposiciones. Subimos hacia la planta de su vivienda y, a cada paso me va hablando y contando: cada obra está cargada de historias y de referencias a gentes, compañeros y artistas. «A ratos te noto un poco dolido», le digo, y me cuenta que en la vida ha recibido algunas puñaladas en la espalda. Nos sentamos y le pido que me hable de sus años anteriores a sus estudios de Bellas Artes: «Mi padre era corredor de frutas y hortalizas, mi madre era modista. Yo ayudaba a mi padre y aún recuerdo que disfrutaba cosiendo los sacos y que me gustaba, extrañamente, el barro de la huerta. No se me olvidan aquellas meriendas con los trabajadores, en las que comíamos patatas asadas, sangre frita con cebolla o cabezas de cordero y vino en porrón, que tampoco estaba la cosa como para beberlo en vaso, que se gasta más. No te lo creerás, pero estos recuerdos siempre me han acompañado, incluso en mi obra. Me impresionaba el rojo de la sangre, en las matanzas, y cómo iba cambiando de color, hasta hacerse negra. Con los gusanos de seda me ha pasado algo parecido, no me desprendo de ello».

Y me cuenta que estudió Magisterio y que las prácticas las hizo en el caserío de Los Valientes, a dónde iba en bicicleta. También estudió Artes y Oficios y Delineación en Maestría. En aquellos años de lucha contra la dictadura estuvo fichado y vigilado, incluso sancionado por pertenecer a movimientos de izquierdas como la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Y añade: «En el año 68 me fui a Alicante y allí empecé mis primeros pasos como artista, me presenté a concursos de pintura y escultura, aunque me costó entrar en este mundo, porque entonces me pedían materiales que se llamaban definitivos, como la piedra y el bronce y, claro, yo no me los podía permitir. Con los años me fui a Barcelona y fui jefe de decoración y publicidad de Carrefour. Hice de todo, incluso aprender a hacer fotos de gastronomía, controlando los brillos de un huevo frito usando agua oxigenada, creatividad que no faltase. Luego me vine al Pryca de Murcia y seguí compaginando mi trabajo con mi vocación artística», y me cuenta otras muchas cosas: que ganó algunas becas, como la de Artes Plásticas de la Comunidad Autónoma en el año 1991, que entendió y valoró el flamenco al ver una obra de Lucio Muñoz en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca y luego, en la Inauguración de la Sala Verónicas, se lo dijo y trabó amistad con él.

Garres no ha perdido su aura de artista maldito y, pese a la multitud de grandes exposiciones de los últimos tiempos (yo he disfrutado especialmente las de la Sala El Jardín de Molina de Segura, o las de el Museo del Cristo de la Sangre, o la del Almudí de Murcia), me confiesa que no es de los que gustan de acercarse al poder, sino que suele rehuirlo, a veces criticarlo y en alguna ocasión hasta denunciarlo. Me cuenta también aquellos años del primer intento de poner en marcha una Asociación Regional de Artistas Plásticos: «Me dejaron de presidente, pero yo me apresuré en organizarlo todo para poder pasar el testigo rápido».

Con todo el respeto que le tengo, creo que a Garres no se le dan muy bien las relaciones sociales, ni falta que le hace, a veces hasta parece huraño, pero en la cercanía es un gran tipo, y en el taller es donde destaca como el gran maestro que ha llegado a ser. En nuestra conversación se abre en canal, me cuenta cosas y es crítico con la gestión y la cultura actual: «En Murcia tenemos lo que nos merecemos. Aquí el arte tiene mucho de pantomima y lo que más se lleva es lo retro, pero una cosa es que resucitara Jesucristo y otra es empeñarse en que resuciten todos los muertos, sin atender a los vivos», me dice a modo de resumen este creador, del que alguien ha dicho que «siempre ha ido dos décadas por delante».

Y terminamos hablando de sus referentes y de grandes artistas a los que admira generosamente, como Juan Martínez Lax, Manuel Delgado o Antonio Ballester, «y a José María Párraga, que sigue vivo». Me voy con el firme propósito de volver a perderme en este estudio y en este grande.