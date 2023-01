Pedriñanes 77: "A los que nos escuchan, muchas gracias por el apoyo; a los que todavía no lo hacen, que corran"

Herederos de Airbag, Los Nikis o Los Vegetales, el trío murciano Pedriñanes 77 ha venido para salvar el pop de guitarras. La banda formada por Javier Alburquerque, Antonio Díez y Ángel Calvo están de estreno con su primer LP, Todos sus éxitos en español (2022), donde presentan una adictiva colección de canciones divertidas y tonificantes, llamadas a convertirse en clásicas, que se caracterizan por su velocidad y su espíritu mordaz, y donde conviven actitud punk y costumbrismo.

El disco fue producido con Marco A. Velasco (Perro, Pájara Rey) en El Miradoor Studios, y cuenta con una portada de Antonio (batería en Pedriñanes 77 y Mare Carrier). Él baila solo; Mar Menor; Toñi, Ana y los poliamores; Conde Krápula, y Capitães de abril precedieron a este primer LP, del que recientemente han lanzado Windows 98, seguramente su tema más gamberro. La parroquia guitarrera está de júbilo.

«Tu boyband favorita y cada día la de más gente», dice vuestra presentación. ¿Habéis comprobado vuestro crecimiento en 2022? ¿Cuáles han sido los momentos más destacados?

El 2022 ha sido un buen año. Tomamos la alternativa en el Caravaca Power Pop, y sacamos un disco que le hemos endosado hasta a López Miras. Pero sin duda el mejor momento fue cuando nos pararon a mitad de concierto porque unas señoras estaban jugando al bingo en el centro social de al lado y no escuchaban los números. Tuvo que venir el alcalde pedáneo a poner orden.

Dice vuestra hoja promo que venís a salvar el pop de guitarras, el punk más melódico y las canciones directas, que habéis llegado para convertiros en una banda generacional, y que es difícil encontrar una colección de canciones más divertidas e inspiradas que las de este disco. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Igual con lo de salvar el pop y el punk se fliparon un poco. Por lo demás, todo correcto.

Todos sus éxitos en español, salió en formato físico, en álbum y en vinilo. ¿Una proeza en estos tiempos? ¿En lucha contra el maldito algoritmo? ¿Qué os impulsa a seguir haciendo plástico?

Es complicado que se den todas las condiciones para editar en vinilo y que salga mínimamente rentable. Por suerte, el destino nos hizo encontrarnos con nuestros apoderados (Antonio Hurrah y Domingo NoSurf), que no dudaron en sacarnos en este formato. Poniéndonos un poco místicos, para nosotros haberlo conseguido es como consagrarnos.

¿De qué forma describiríais vosotros Todos sus éxitos en español?

Creemos que ya de por sí es un título bastante explicativo...

¿El último disco os está sirviendo para abrir vuestra música a otros públicos? ¿Os sentís cómodos con la etiqueta de ‘power pop’ que os pone mucha gente ahora?

Lo de ‘power pop’ va muy bien para que la gente que no nos ha escuchado se ubique un poco, pero cuando vienen a vernos todos salen diciendo que han ido a un concierto de punk rock.

¿Demasiado punk para los popis, demasiado pop para los punks?

El espectro social e ideológico que hay en un concierto de Pedriñanes 77 es maravilloso. Puedes encontrarte a punkis, a ambiguos, a compañeras del trabajo e incluso a tus padres. Todos unidos, alegres y coreando.

Vuestra música se diría que tiene cierto regusto de la Movida. ¿Cómo lo veis? ¿Hasta qué punto os sentís herederos de Los Nikis o de Los Vegetales?

Nos han nombrado tanto a esos dos grupos que digo yo que algo de eso habrá. Pero de lo de la Movida no nos habían dicho nada, fíjate.

¿A qué llamáis vosotros «canciones tonificantes»? ¿Tiene que ver con algún tipo de cántico hooliganesco?

Canciones con las que puedas gritar, bailar, empujar y salir del concierto como burro en primavera.

¿Todos sus éxitos en español es una recopilación de singles? ¿Se ha homogeneizado el sonido, hay nuevas grabaciones, temas más recientes...?

Básicamente hemos juntado todo lo que teníamos en digital más unos temillas que aún no habíamos sacado, y Marco [El Miradoor Estudio] se ha encargado de dejarlo todo bien redondo. Pensamos que no todos los días sale la oportunidad de editar en vinilo, y decidimos no dejar ninguna fuera. De ahí lo de ‘Todos sus éxitos en español’.

Sale bajo la etiqueta de dos sellos: NoSurf (NS 33.002) y Hurrah! Música. ¿Habéis recibido una oferta que no se puede rechazar para abandonar Grabaciones Vistabella? ¿Qué os han prometido?

No hemos abandonado Grabaciones Vistabella; seguimos trabajando con ellos para la distribución digital, notas de prensa, organizar algún concierto, etc. Pero nuestros apoderados de NoSurf y Hurrah tienen buen ojo para los grupos, buen capital y la fe de recuperarlo algún día.

Parece que la estrategia empieza a dar resultado: hasta el Presidente ha comprado vuestro disco. ¿Os ha invitado a amenizar algún guateque?

Aún no, pero hemos visto una puerta abierta para ser el nuevo grupo del régimen y que Estrella de Levante nos pague la fiesta durante los próximos veinte años.

¿Pedriñanes 77 no estáis en la música por el dinero como los Pistols? ¿Por qué os habéis metido en esto?

Tocar está bien, pero lo que más nos gusta es recoger los amplis y la batería después de los conciertos.

¿Cuánto de importante es la actitud a la hora de hacer música?

¿Cuánto de importante es una cabeza de ajo a la hora de hacer migas?

¿En qué basáis las letras de vuestras composiciones? ¿No se puede abrir ya la boca sin riesgo de ofender a alguien?

Las canciones se basan en experiencias vitales, historias que nos inventamos o cosas que nos hacen gracia. A veces surfeamos la ola de lo que podría considerarse como ‘ofensivo’, y tenemos nuestros debates internos al respecto.

Sensibilidades sociales extremas, el covid-19, prohibiciones delirantes… ¿El mundo se va a la mierda definitivamente? ¿Cómo veis el panorama en este momento? Casi todo el mundo protesta por algo. ¿Contra qué protestáis vosotros?

Ahora mismo ya tenemos bastante con pasar la crisis de los treinta...

Aparte de Pedriñanes 77, me consta que tenéis otros proyectos personales. ¿Qué podríais decirme de ellos?

Ángel Calvo hace de Ángel Calvo en Ángel Calvo y los Trenes de Larga Distancia, Rino también toca la batería con Mare Carrier (con los que tenemos una bonita colabo dedicada a Victoria Federica) y Cuco sigue gritando en Pelacats junto a su amigo Nacho Pepsicolo.

Algunos militáis en proyectos políticos. ¿Esto es algo que se filtra en vuestras letras y en vuestra forma de actuar?

Ángel Calvo estuvo en el Partido Comunista, pero intentamos no airearlo mucho.

¿Qué significa para vosotros esta ciudad? ¿Se concentran aquí más los males generacionales que en otros lugares?

Murcia nos representa bastante, para bien y para mal. La ciudad va cambiando, pero todos los que hemos vivido fuera coincidimos en que, cuando volvemos, parece que todo sigue igual.

De grupos parecidos a vosotros dentro del panorama nacional, independientemente de la época, ¿a quién citaríais?

A falta de los Ramones, ya has citado al tres de gala de las comparaciones con Los Nikis y Los Vegetales. Y nos extraña que no nos comparen más con Fenómenos Extraños, ya que a nosotros también nos gusta Miguel Bosé.

¿Creéis que hay elementos recurrentes en vuestros temas que nunca pueden faltar en un álbum de Pedriñanes 77?

Intentamos no hacer siempre lo mismo, pero el amor, la nostalgia y las odas a personajes ilustres nos son muy recurrentes a la hora de crear.

¿Cuál es vuestro propósito como grupo en 2023? ¿Qué queréis contar a quienes os escuchan?

¡Salir de Murcia y que nos vean por ahí! A los que nos escuchan, gracias por el apoyo. Y a los que todavía no, que corran.