En una semana de escasa actividad para las salas de conciertos, Garaje Beat Club pone la nota musical a la agenda cultural murciano con su primer concierto de este 2023. Y lo hace, no de cualquier manera, sino con una banda internacional y de reconocida trayectoria como The Real McKenzies. La banda canadiense, referentes del celtic punk, se encuentra inmersa en una extensa gira europea que arrancó este domingo en Barcelona, que ayer pasó por Valencia y que hoy llega a la capital del Segura con un doble propósito: celebrar el treinta aniversario del grupo y presentar las canciones de su último disco, Songs of the Highlands (2022).

«Fundados en 1992 por el laureado poeta Paul McKenzie –apuntan desde Garaje Beat Club–, los de Vancouver llevan tres décadas recorriendo el planeta convirtiendo cada gira en una auténtica aventura, haciendo de cada show un fenómeno inolvidable. Pioneros en el uso de la gaita en el punk y creadores del celtic punk escocés –diferenciándose claramente del estilo irlandés iniciado por The Pogues–, son una auténtica leyenda que ha compartido tablas con bandas de la talla de Metallica, NOFX, Rancid y Flogging Molly, y sus canciones han formado parte de la banda sonora de películas, videojuegos y anuncios televisivos».

En cuanto a Songs of the Highlands, el decimotercer disco en la carrera de The Real McKenzies, se trata de un álbum compuesto por doce canciones tradicionales escocesas sobre el mar que han sido cantadas por otros artistas durante décadas, si no siglos, y a las que los canadienses le dan su toque particular. Eso sí, los fans pueden estar seguros de que en Garaje Beat Club sonarán viejos himnos como Chip, The tempest, Barrett’s Privateers, Drink some more y Farewell to Nova Scotia. También los temas de la banda murciana LaPlaza, que abrirá el bolo a partir de las 20.30 horas. La apertura de puertas tendrá lugar media hora antes y el show de The Real McKenzies arrancará en torno a las 21.50 horas.