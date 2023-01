En el marco del programa navideño de la Fundación Cajamurcia, la Orquesta Sinfónica de la Región despide esta tarde los conciertos de Año Nuevo en el Auditorio Víctor Villegas de la capital del Segura. Lo hará tras las actuaciones del pasado lunes y martes en Águilas y Cartagena, respectivamente, y con el mallorquín José María Moreno a la dirección. Considerado como uno de los directores españoles más apasionados, enérgicos y versátiles de su generación, el balear ya ha demostrado que no solo que es capaz de contagiar su entusiasmo a los músicos, sino también al público. Y lo ha hecho con un programa clásico en el que no faltan los valses, polcas y marchas de la familia Strauss, pero en el que incluye además alguna pieza poco utilizada pero perfectamente asimilable en un repertorio como este.

¿Cómo se están portando los músicos?

Muy bien. Es rendimiento de la orquesta es estupendo; me ha sorprendido muy gratamente. Es verdad que me habían hablado muy bien de esta formación, pero hasta que no llegas y trabajas con los músicos no eres del todo consciente de hasta qué punto tienen más o menos nivel. Y en el caso de la Sinfónica de la Región de Murcia no solo me ha gustado el nivel, sino, muy especialmente, la actitud tan positiva de sus integrantes. Se trabaja muy a gusto con ellos y con un clima así es mucho más fácil conseguir tus objetivos.

¿Y el público? El concierto de Año Nuevo siempre es especial y muy esperado por los aficionados de la clásica..., bueno, y por los no tan aficionados, ya que es una cita muy propicia para que los menos afines se acerquen al auditorio.

Desde luego. Según yo lo veo, es un concierto ideal para atraer a nuevos públicos. Es una cita a la que los aficionados, los abonados, nunca suelen fallar (sabes que puedes contar con ellos), pero además tiene un tirón muy grande entre esa gente que está menos habituada a esta música e igual está buscando el momento perfecto para acercarse, para intentar contagiarse. Por eso suelen ser actuaciones que a nivel de taquilla funcionan muy bien. Y así ocurrió en Águilas, donde no solo hicimos lleno, sino que nos encontramos con un público maravilloso que sin brindó una respuesta entusiasta. Estuvieron entregados desde el principio, desde la primera obra que interpretamos (que además es una pieza muy poco conocida y nada habitual en este tipo de repertorios: un fragmento del Don Quijote de Minkus). En ese momento ya nos dimos cuenta de que iba a ser una gran noche, tanto para nosotros como para ellos, que disfrutaron muchísimo y así lo demostraron, no solo aplaudiendo, sino acompañando por momentos a la orquesta con palmas.

Es la primera vez que se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de la Región de Mucia y supongo que no es fácil enfrentarse a un grupo de músicos desconocidos (ni para ellos ponerse en manos de un director con el que nunca han trabajado). ¿Cómo es tomar la batuta de una formación ajena?

Efectivamente, es mi primera vez con la OSRM; es, de hecho, una de las pocas orquestas españolas que todavía no había tenido el placer de dirigir, con lo que me hacía particular ilusión afrontar estos conciertos. Además, conocía Murcia, pero hacía mucho tiempo desde mi última visita, y tenía ganas de comprobar, no solo cómo suena esta Sinfónica, sino también los auditorios maravillosos que tenéis en esta Región. Y, respondiendo a tu pregunta, por cosas así es por las que conocer a una formación nueva me resulta tan sumamente estimulante; diría, incluso, que es una de las cosas que más me gusta de mi profesión. Es algo muy bonito el tener la oportunidad de trabajar con personas de diferentes lugares, culturas e, incluso, cuando viajo al extranjero, idiomas; digamos que es cuando más consciente es uno de hasta qué punto la música es un lenguaje universal, capaz de hacer que la gente se entienda sin mediar palabra. Eso sí, por supuesto, para nosotros es primordial tener una técnica de dirección clara y que pueda ser entendida y asimilada por los instrumentista lo más rápido posible.

Pero en eso usted tiene ya un máster...

[Ríe] Sí. Además es que tuvo la suerte de que al principio de mi carrera dirigí mucho en el extranjero, sobre todo en Alemania y Centroeuropa. Y luego también tuve una temporada en la que trabajaba mucho en Escandinavia. Bueno, y orquestas rusas, y en Latinoamérica... Eso me permitió conocer diferentes culturas y el verdadero significado de la música como un ‘lenguaje universal’, y comprender que no es tan difícil hacer música juntos cuando se tienen las ideas claras y hay voluntad.

Y una partitura de por medio... En este caso, en el de este concierto, son más de una quincena las piezas que vais a interpretar. ¿La selección es suya?

Consensuada. La orquesta me propuso un repertorio, pero me instó a cambiar o incluir alguna pieza si lo creía conveniente; se mostraron abiertos a mis posibles sugerencias. Y lo cierto es que el que me plantearon era una repertorio muy atractivo, pero quizá muy escuchado (y más en esta Región, donde tenéis sobrada experiencia en conciertos de este tipo). Así que, además de los temas clásicos de estas fechas, que no puede fallar, hemos incorporado algunas piezas que, en mi opinión, encajan perfectamente con las demás. Me refiero en especial al principio tanto de la primera como de la segunda parte del concierto, en las que interpretamos una selección de fragmentos de la música de Don Quijote, un ballet cuya música es muy desconocida en el mundo sinfónico (pese a ser imprescindible en el terreno danzístico). Y es magnífica, fantásticamente escrita, muy alegre, jovial y llena de ritmos bailables, muchos de ellos de rasgos hispanos. Además, su autor, Ludwig Minkus, era austriaco y de la época de los Strauss (siglo XIX), con lo que se adapta perfectamente al programa.

Un programa que incluye, efectivamente, los valses, polcas y marchas de la familia Strauss. Supongo que a más de uno entre el público le costará mantener el culo pegado a la butaca...

[Ríe] Sí. Como te digo, ya en Águilas tuvimos un público muy entregado y que se notaba que tenía ganas de pasarlo bien. Son fiestas, la gente estaba contenta, y si a ello le añadimos un buen repertorio, pues... tienes todos los ingredientes para que la velada sea un éxito. Y sí, por momentos daba la sensación de que la gente quería saltar de sus butacas; cualquier ocasión era buena para ponerse en pie y aplaudir. Pero es que este un tipo de música que, al igual que ocurre con el pop o el rock, te mueve por dentro, te llama a participar. Y yo, como director, percibí eso en el ambiente e intenté involucrarles también a ellos en el espectáculo. Además, no quise limitarme a lo típico que se hace en estos conciertos (sobre todo en los de Viena, donde se invita al público a acompañar con palmas la Marcha Radetzky y poco más), sino contar con ellos durante toda la actuación.

¿Hay que romper el excesivo formalismo de los conciertos de la Filarmónica de Viena?

A veces sí. Es que hay la falsa creencia bastante extendida de que los conciertos de música clásica son aburridos, para gente carca, mayor, sin alegría, sin energía..., y el concierto de ayer [por el lunes] y los de esta noche y mañana [en referencia al de este martes en Cartagena y el de esta tarde en Murcia] son un claro ejemplo de que esto no es así. De, hecho, diría que todo lo contrario. De la música clásica se puede disfrutar mucho, te lo puedes pasar en grande en los conciertos; no tienen nada que envidiar a los de otros géneros.

¿Y en qué punto percibe usted que está la afición por la música clásica en España en este momento?

Pues yo diría que en uno muy bueno. Oigo a mucha gente en España quejarse amargamente de cómo están las cosas actualmente en este mundillo, pero yo, por mi experiencia internacional –que me permite ver las cosas quizá con mayor perspectiva– creo que no estamos tan mal; más bien, todo lo contrario. En este país tenemos muchas y muy buenas orquestas, pero también una gran afición. Volvemos a lo de antes: se dice que solo se interesa por nosotros gente muy mayor, y que los jóvenes no quieren saber nada de la música clásica. Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión profunda al respecto. En general (aunque en unos sitios con más y, en otros, con menos acierto), en España se está apostando por la educación musical: los colegios e institutos llevan a los chavales a los auditorios, a conciertos, y esto es algo fundamental. Pero también es cierto que la gente joven –en términos globales– tiene otras inquietudes. Sin embargo, no creo que sea motivo para alarmarse; simplemente es algo que tiene que ver con una evolución natural. Igual que un chaval no ve el mismo cine con 15 años que de adulto, o que la gente de 50 años ya no va a discotecas como cuando tenían 20, a la clásica seguramente se llegue –aunque hay honrosas excepciones– en un momento de madurez. Y te pongo un ejemplo: llevo muchísimos años escuchando eso de que a nosotros solo vienen a vernos la gente mayor y que cuando estos se mueran nos quedaremos sin público, pero aquí seguimos.

¿Un deseo para este año 2023, José María?

Yo en realidad ya me siento muy afortunado en lo personal... Tengo una profesión maravillosa y, por suerte, no me falta el trabajo; incluso en los momentos más delicados de la pandemia conseguí mantener mi actividad. Así que solo puedo desear que en 2023 las cosas sigan en la misma línea, con nuevas experiencias musicales con las que poder continuar disfrutando de mi trabajo. Y también me gustaría desearle a Murcia lo mejor, en este sentido. No solo tenéis una orquesta que ha encontrado un equilibrio muy sólido entre la dirección artística y la gerencia (lo que es capital para el buen funcionamiento de una formación de este estilo), sino también un equipo humano estupendo, y un programa muy estimulante en proyectos para 2023. Así que seguro que va a ser un año muy bonito.