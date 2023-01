Al Dual: "La vida nos hace correr, pero los tiempos son otros"

Al Dual se dejó la piel en la confección de su segundo disco, el aclamado Reel to reel (2022), y desde su lanzamiento en marzo del año pasado se ha dedicado a rodarlo por escenarios de todo el país. Pero el rockero del barrio del Carmen no se ha limitado a interpretar sus partituras en directo. No. Al no es de esos. Él no es un disciplinado concertista, sino un músico y creador insaciable, y en los últimos meses ha retorcido estas composiciones –que le llevaron tres años registrar, entre correcciones y arreglos– hasta acabar convirtiendo algunas de ellas en algo prácticamente nuevo. Por eso, este jueves, en el concierto de clausura del Reel tour reel, en la emblemática Sala El Sol de Madrid, meteran un equipo de grabación para inmortalizar estos temas antes de que dejen lugar a nuevos proyectos. El resultante acabará convertido en un doble elepé que verá la luz en unos pocos meses y en cuyos créditos figurarán nombres de peso como los de Susan Santos, Ramón Arroyo y Ariel Rot, invitados de lujo para este bolo. Hablamos con el murciano a horas de subirse al escenario.

¿Cómo está, Al?

Muy bien, la verdad; en ambos planos: tanto en lo personal como en lo profesional. En este segundo caso, y tras dos años de pandemia, desde que la situación retomó más o menos la normalidad hemos hecho un buen número de concierto y, en su mayoría, con sold out. Así que yo y todo mi equipo estamos superagradecidos a nuestro público y con la certeza de que vamos en la buena dirección.

¿Cómo se presenta este recién iniciado 2023?

Intenso. De momento, este jueves tenemos en Madrid el concierto de fin de gira del Reel tour reel, grabación en directo incluida, y el día 20 de este mismo mes entramos al estudio para grabar el que será nuestro tercer disco, así que muy contentos e ilusionados.

Por ese concierto quería preguntarle, pero, antes... ¿alguna pincelada de ese próximo álbum? ¿Se puede saber más o menos por dónde van a ir los tiros? Que imagino que ya lo tiene más o menos perfilado...

Sí. Las premaquetas están terminadas y justo después del concierto de este jueves empezamos con los ensayos. Vamos a ver por dónde nos llevan, pero sí te puedo decir que será un disco más clásico, en el que habrá rock and roll, pero también baladas y medios tiempos; incluso alguna pincelada de carácter orquestal...

Su anterior grabación, la de Reel to reel, no fue fácil. Y sé que le flipa el estudio y que incluso anda muy volcado en temas de producción, pero tengo la sensación de que también le da muchos dolores de cabeza... ¿Ha sido en este 2022 cuando realmente ha podido disfrutar de verdad con las canciones del disco del que este jueves se despide?

Está claro que, después de muchos meses encerrado en el estudio, es muy reconfortante poder liberar en directo toda esa energía y adrenalina acumulada durante el proceso, pero también entiendo que son dos etapas que se complementan. Quiero decir: ese sentarte a reflexionar (ya no solo a componer) para ver qué dirección tomar es importante; experimentar esa soledad que de alguna manera te lleva a esas canciones es crucial para un músico, y parte de un todo indisociable. Pero sí, para eso se graban los discos, ¿no? Para tocarlos en directo.

Y a veces, para tocarlos con músicos de la talla de Ariel Rot, como es el caso. ¿Impone subirse al escenario junto a un músico como el que fuera guitarrista de Tequila y Los Rodríguez o eso de tocar con leyendas es algo que usted, por trayectoria, ya tiene más o menos asumido?

[Ríe] Para empezar, tocar con Ariel Rot es, sobre todo, un placer enorme. Es un mito, y no solo en España... Todos los guitarristas de mi generación hemos querido ser como él. Tiene una musicalidad y un virtuosismo extremo, y además es un letrista espectacular (algo en lo que quizá no se incide lo suficiente). Pero es que, además, cuando le conoces, es un tío majísimo. Pero claro, es Ariel Rot e impone muchísimo. Aunque será ya la segunda vez que tenga la suerte de tocar con él...

Por supuesto, hablamos de ese concierto de fin de gira en la Sala El Sol de Madrid. Pero el argentino no será el único invitado de excepción. También se subirá al escenario Ramón Arroyo, de Los Secretos.

Ramón es otro de los grandes. Un titán, un guitarrista excelso. Y sabe muchísimo de música americana y del rollo Nashville. Tengo muchos ganas de poder tocar con él porque, aunque nos conocemos, no hemos coincidido encima del escenario. Además, con él vamos a compartir uno de los temas más rápidos del disco...

¿Y qué me dice de Susan Santos? Ella completa esta convocatoria de lujo...

Pues que es una tremenda suerte poder contar con ella para un concierto así. Es una figura indispensable de la música de raíz y, te lo confieso, es mi guitarrista (mujer) preferida. Tiene una fuerza y un carisma arrollador... Tocar con ella es bestial, y además considerábamos que también ellas debían estar representadas en este concierto, con lo que su presencia era fundamental.

Seguro que va a ser un concierto que no va a olvidar en la vida, pero, por si acaso, van a meter la grabadora y a sacar de ahí un elepé en directo. ¿Cómo ve este proyecto? ¿Es más un regalito para los fans o un capricho personal, algo que le apetecía hacer?

Pues tiene un poco de cada. Pero, sobre todo, me apetecía registrar cómo suenan estos temas ahora, en este momento (y que en muchos casos no tiene nada que ver con lo que aparece en el disco). Y era ahora o nunca, porque muchas de estas canciones no se van a volver a tocar... y no quiero perderlas. Ya sabes que en directo me gusta llevar mis composiciones a diferentes lugares, probar nuevos arreglos, y esto digamos que va modificando las canciones a lo largo de la gira. Por lo tanto, este concierto de fin de gira es la fecha idónea para grabarlas en su estado actual, y más todavía en una noche tan especial como la de Reyes y con estos invitados de lujo. Va a quedar un disco doble fantástico.

Me recuerda a esos pintores que dicen que un cuadro nunca se termina, que simplemente se abandona. ¿A usted le pasa eso con las canciones?

[Ríe] Quizá un poco, sí. Somos muy perfeccionistas tanto a la hora de grabar como de tocar en directo, y a veces las canciones se acaban dejando como están (después de darles mil vueltas) porque no puedes estar con un disco tres años.

Eso le pasó, precisamente, con Reel to reel...

Sí, y es un disparate. Por suerte, no teníamos una discográfica detrás que nos estuviera metiendo prisa, y el techo económico era bastante alto, así que pudimos dedicarle todo el tiempo del mundo. Y, aún así, siempre te queda alguna espinita clavada; de esto que dices: «Igual ahí le hubiera venido mejor una doce cuerdas...» [Risas]. En fin, siempre se puede mejorar (y desde la distancia se aprecian mejor tanto los fallos como, también, los aciertos), pero una vez terminamos de grabar, procuro no darle más vueltas a la canciones.

Volviendo al concierto: la respuesta está siendo magnífica, ¿no? Quedan poquitas entradas a la venta...

¡Ya no! Justo me acaban de llamar para decirme que acabamos de hacer sold out, y no puedo estar más agradecido. Aunque vayamos a contar con invitados de excepción como los que hemos mencionado, hay muchos otros músicos, amigos a los que me gustaría haber tenido sobre el escenario, que no van a poder venir porque están de viaje (son fechas complicadas)... Y que la gente te arrope de esta manera es el mejor consuelo que nos podían ofrecer. Estamos con muchísimas ganas.

¿Va a haber alguna sorpresa añadida? Al margen de las colaboraciones de Ariel Rot, Ramón Arroyo y Susan Santos, digo.

Pues sí, tenemos un invitado sorpresa: un tipo supercarismático y gran amigo mío, el periodista Ángel Carmona, que va a ser nuestro maestro de ceremonias.

Igual es pronto para preguntarle, pero... ya que nos acaba de confirmar que está todo el papel vendido, ¿para cuándo cree que saldrá el disco? Por consolar también a quienes se van a quedar con las ganas de acudir al concierto...

Pues debería salir para mayo o junio, más o menos. Piensa que este proceso no es tan complicado como el de un disco de estudio: simplemente se graba, se manda, los ingenieros lo van mezclando y, a partir de ahí, lo que tarde en producir las copias físicas.

¿Y ese nuevo disco del que me hablaba antes, el tercero de estudio de Al Dual?

Pues precisamente hemos querido entrar ya en el estudio porque no sabemos cuando vamos a terminarlo. Vamos a empezar a grabar baterías, contrabajos y algún instrumento más y a lo largo de este 2023, tranquilamente, iremos construyendo y produciendo. Así que estimo que para el año que viene.

Aunque a la guitarra le gusta darle velocidad, en términos de composición y grabación las prisas no son buenas consejeras...

Totalmente de acuerdo. No marcarse fechas o marcárselas a largo plazo te da tiempo de corregir, de pulir... La vida nos hace correr, pero los tiempos son otros. A mí me gusta ir con calma, lento si quieres, y probar mucho. En When I was younger llegamos a tener tres arreglos definitivos de cuerda, ese es el punto [Risas]. Me gusta prestarle a las canciones la atención que merecen, y hasta que no doy con la fórmula no paro (y eso lleva su tiempo).

Entonces supongo que este año vamos a verle poco fuera del estudio... ¿O habrá conciertos de Al Dual en este 2023?

Sí, claro. Tenemos algunos festivales cerrados y algunas propuestas para tocar en auditorios el próximo verano. Estamos cuadrando la agenda y seguramente en un par de meses empecemos a anunciar algunas fechas. Porque la idea es presentar este disco en directo una vez salga a la luz.