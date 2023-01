Reconoce Luis Alberto Naranjo que durante años ha vivido escondido en su estudio. Siempre trabajando, componiendo, pero en las sombras. Sin embargo, desde que en 2017 volviera a los escenarios, su nombre ha empezado a ganar notoriedad. Primero, en su ciudad, Molina de Segura, cuyo Ayuntamiento le encargó la composición de una sinfonía para conmemorar el 750 aniversario de la constitución del municipio como Concejo y Villa, y, en los últimos meses, a nivel nacional e, incluso, internacional. Y es que si en octubre era nominado en los Hollywood Music in Media Awards –en la categoría de música épica/orquestal–, hace apenas unos días recibía la noticia de que los Global Music Awards le concedían la Medalla de Bronce a la Mejor Composición por Alzando el vuelo.

Vaya meses lleva, ¿no? Primero los Music in Media Awards y ahora los Global Music Awards (esta vez, además, sin la etiqueta de ‘nominado’, directamente como ganador).

La verdad es que está siendo un final de año muy potente en ese sentido. En general, el 2022 está siendo fantástico para mí en lo musical: he hecho dos bandas sonoras, he tenido la oportunidad de escribir la música para la celebración del 750 aniversario del Concejo y Villa de Molina de Segura y sí, estos últimos meses han sido de reconocimiento internacional, con esas dos increíbles nominaciones de los Hollywood Music in Media Awards –fui a Hollywood con mi familia para asistir a la gala– y los Global Music Awards. Sin olvidar que, además, también se me ha destacado en mi querida tierra como finalista en la sexta edición de los Premios de la Música de la Región.

¿Y cómo valora estos reconocimientos?

Pues realmente es algo que me llena de orgullo y satisfacción. Parece un tópico, pero es la pura realidad. ¿Sabes? Justo este año hace 25 del lanzamiento de mi primer disco, Human Feelings (1997), pero siempre he trabajado ‘escondido’ en mi estudio, tanto componiendo como grabando a grupos y produciendo discos. Ha sido hace relativamente poco cuando he decidido salir al exterior, y a partir de ese momento han empezado a llegar los reconocimientos.

¿Cuándo exactamente?

Pues fue en 2017, cuando volví a los escenarios. Y en 2019 fui semifinalista de los Premios de la Música Independiente (MIN).

Y ahora, todo esto de golpe.

Sí. Estoy feliz, ya que la música es mi vida, y como todo artista, además de los aplausos del público necesito que de vez en cuando se me reconozca el trabajo que tanto esfuerzo me cuesta.

Hábleme de ese Medallón de Bronce a Mejor Composición por Alzando el vuelo en los Global Music Awards, que es el último de estos galardones. ¿Habrá ceremonia de entrega, como en los Music in Media?

No hay gala, esta vez no... ¡y menos mal! [Risas], volver a Los Ángeles de nuevo sería complicado...

¿Cómo alcanzó estos reconocimientos? ¿Cómo recibió la noticia?

Simplemente decidí enviar mi música tanto a los Hollywood Music in Media Awards como a los Global Music; además, a la vez. Y, para mí, el hecho de ser ‘solo’ –y digo ‘solo’ entre comillas– nominado es ya un premio en sí mismo, ya que ser finalista en estos premios es harto complicado, ya que el proceso de selección es muy severo: examinan el tema en cuanto a composición, instrumentación, arreglos, producción... Y ganar el Medallón de Bronce, pues... es bestial. Me enteré por e-mail, un e-mail en el que me envían un certificado que dice que he sido agraciado en uno de los certámenes más importantes que hay en cuanto a música independiente a nivel mundial. Fue realmente emocionante.

Ya que en esta ocasión no habrá gala, cuénteme: ¿qué tal la experiencia del pasado mes de noviembre en Los Ángeles?

Asier, eso es otro mundo. A ver, era mi primera alfombra roja, y nada más y nada menos que en Los Ángeles, con lo que cualquier cosa me habría parecido enorme. Pero es los Hollywood Music in Media Awards son unos premios con un prestigio increíble. Allí estuve con ganadores de premios Oscar como Alexandre Desplat y Michael Danna, además de con otros compositores de prestigio como Brian Tyler (que se encargó de la banda sonora de Los Vengadores). Y todos ellos estaban nominados en diferentes categorías... En fin, que fue increíble; sobre todo por tener la oportunidad de charlar con compañeros y compañeras venidos de todas partes de Estados Unidos y Canadá (de Europa no éramos tantos). Conocer cómo trabajaban y poner ideas y métodos en común fue algo superenriquecedor. Y, bueno, conocer Los Ángeles con mi mujer e hijos, visitar los Estudios Universal, Santa Mónica... Puf, ¿quién me lo iba a decir a mí? ¡Un compositor de Molina en Hollywood!

¿Se valoran más allí, en Estados Unidos, este tipo de composiciones (las bandas sonoras)?

Pues es una pregunta complicada... Ahora quizá tendría que pensar que sí. La música instrumental, y más concretamente las bandas sonoras, tienen un reconocimiento muy pronunciado en los Estados Unidos. Aquí en España creo que no tanto, aunque sin duda y a pesar de ello, tenemos una cantidad de compositores de música instrumental (además de bandas sonoras) con un nivel bestial, pero no se nos da muchas oportunidades de cara al público.

Una cosa sí tengo que decirle: yo escucho sus obras y son muy del rollo que gusta en Hollywood (quizá por esa preponderancia de la electrónica, tal vez...). ¿También lo siente así? ¿Es algo que hace conscientemente?

Mezclar la música electrónica con la orquestal es algo que llevo haciendo ya un tiempo. De hecho, yo empecé en la música electrónica/new age, y he evolucionado hasta este tipo de composiciones, de bandas sonoras, que, sí, en su mayoría son orquestales con una parte electrónica. Pero no es algo que haga de manera consciente. Yo tengo esas melodías en la mente, esos sonidos, esos coros y..., bueno, la cabeza se viene arriba [Risas]. Luego es difícil plasmar todo eso en una partitura.

Porque... ¿cuáles son sus grandes influencias en esto de la composición de bandas sonoras? Porque no creo que me hable de los clásicos (de Williams, de Morricone, etc.).

Realmente no me siento directamente influenciado por nadie. Quiero decir, jamás he intentado hacer música como la de este o aquel compositor. Claro que al escuchar a músicos que te gustan (como los que te he comentado, que además me encantan, o Hans Zimmer y nuestro querido Roque Baños) es normal que algo se te quede de manera inconsciente, pero creo que he conseguido tener mi propio sonido. Como escribió una vez mi admirado Benito Martínez del Baño, he conseguido el ‘Sonido Naranjo’.

Por cierto, ¿cómo trabaja un compositor? O, más bien, ¿cómo trabaja Luis Alberto Naranjo? Recibe un encargo y... ¿qué ocurre a continuación?

Lo primero son los nervios [Ríe]. Bromas al margen, cuando recibes un encargo sientes una responsabilidad tremenda, así que enseguida me meto al estudio y me encierro. Y el primer paso si hablamos de bandas sonoras es leer el guión. Ahí empiezo a imaginar el ‘sonido’ de la película;me refiero al ambiente sonoro, a la instrumentación, etc. A partir de ahí, suelo hacer algunos temas de prueba y se los presento al director o directora. Su opinión es muy importante para mí: siempre tiene mucho que decir, ya que, al final, el proyecto es suyo, y hemos de trabajar sincronizados. Y la última parte, una vez concretado el tono de la banda sonora, es trabajar ya en postproducción con las escenas, componiendo la música dentro de ese sonido o ambiente.

Sin ir más lejos, acaba de estrenar la banda sonora del cortometraje Julia Domna, que se presenta el mes que viene (si no estoy equivocado). No sé si tiene algún otro proyecto en marcha y si ha notado profesionalmente la repercusión de estos premios (o si todavía es pronto).

Sí, Julia Domna, dirigido por el director malagueño Sergio Boj. Ya está terminado y está empezando a ser enviada a festivales. Pues ahora mismo estoy componiendo la sinfonía Molina eterna, con la Concejalía de Cultura de Molina, y en marzo continuará la producción del corto Ecce Homo, dirigido y escrito por el director tinerfeño Ángel Reyes, con el que ya he hecho otros dos proyectos antes (Antebellum, un episodio piloto de posible serie, y Mamá, salto de fe). Y sí he notado o estoy empezando a notar cierta repercusión... De hecho, me han llegado ya algunas posibilidades de trabajo en Estados Unidos, pero, eso, por el momento son solo posibilidades; cruzaremos los dedos.

No quiero dejar de preguntarle por esta ‘nueva’ faceta suya. Porque, como ya ha señalado, usted no empezó como compositor de bandas sonoras, sino como un artista vinculado a la electrónica. ¿Qué ha pasado entre aquella primera maqueta, Blue life (1996), y Alzando el vuelo? ¿Qué le ha ofrecido la música para cine que le ha hecho retomar con tanta fuerza su carrera como compositor?

Pues que he vivido una grandísima evolución como compositor, sobre todo en la manera de entender la música. Seguramente sea cosa de la madurez. Pero es verdad que pasé por diferentes estilos hasta que me llegó la oportunidad de componer mi primera banda sonora; aquello lo cambió todo. Amo el cine, y más a la música, y unir esas dos cosas ha sido, creo, lo mejor que me ha podido pasar a nivel profesional. Además me ha ayudado mucho a crecer, ya que he realizado diferentes cursos de orquestación, diseño sonoro... Y hoy día, componer música para el cine es lo que más me llena, más incluso que componer discos propios. Aunque aprovecho para decirte que mi último trabajo, The ancient garden, de 2021, prácticamente es una banda sonora para un cuadro de El Bosco, El jardín milenario.

Luis Alberto, ¿qué le pide a 2023 profesionalmente?

Le pido que como mínimo sea como este; quizá un punto más... Le pido trabajar en pelis, o en series, las productoras españolas están realizando trabajos bestiales, y me encantaría participar en ellos.

Y... ¿un sueño –digamos– ‘inalcanzable’? ¿Alguien con quien le gustaría trabajar (aunque hoy pueda parecer una quimera)?

Bueno, yo veía inalcanzable ir a Hollywood por una nominación, o ganar un premio de allí... Pero mi sueño es seguir componiendo y, ojalá, que esos proyectos de pronto tengan repercusión; eso hará que ese sueño ‘inalcanzable’ pueda convertirse en realidad.