Mañana llega al auditorio municipal de Calasparra la obra de Silfo Teatro El viaje de Melchor. «¿Qué es la Navidad? -se preguntan desde la compañía de artes escénicas- Más allá de su naturaleza religiosa, más allá de estos tiempos regidos por el consumismo, más allá de los estereotipos. ¿Qué es la Navidad?». Según ellos, este espectáculo es su respuesta: «Una fábula en que los niños y los adultos se encuentran para estar juntos, para escuchar y vivir un cuento viejo como el mundo, un cuento donde tres hombres, guiados por el anciano Melchor, se van a la aventura, derrumbando barreras y acabando arrodillados delante de un niño mágico». Así, los personajes míticos de los reyes magos se convierten en los héroes de un cuento sin confines. En su increíble periplo nos enseñan valores como la libertad, la generosidad y la integración. «A partir de esa nueva perspectiva (sin olvidarnos de la tradición) y con una punta de atrevimiento -explican-, hemos reconstruido su relato, para contarlo de una manera íntima y fresca, para hacer del acto teatral un momento de unión y de reflexión, algo parecido a los cuentos en familia cerca de una chimenea encendida». Una de las responsables de dar vida a esta función es la actriz Sara Sáez.

LA OBRA Fecha: hoy, 18 horas. Lugar: Auditorio Municipal de Calasparra. Precio: 3 euros.

Se trata de una obra que toca mucho estos temas de una manera muy poética. Hemos utilizado esta historia de los tres Reyes Magos, que por sí sola como historia de ese imaginario colectivo que tenemos todos, ya encierra esas temáticas.

¿Cómo nació este proyecto?

Para Fabrizio Azara, que ha escrito el texto e interpreta el espectáculo, era una de esas cosas que te vienen a la cabeza de manera recurrente, el contar la historia de los Reyes Magos. Comenzó a investigar y se dio cuenta de que realmente no conocemos la historia, todos conocemos su figura, pero no sabemos muy bien quiénes eran y por qué siguen esa estrella. Le entró esa curiosidad y contar esa historia de una manera diferente a como nos la solemos encontrar. Hemos entrado en las figuras de esos tres astrónomos de diferentes culturas y origines y cómo esa luz que brilla y que les hace perseguir esa estrella, cómo les une en este viaje. Es simple curiosidad lo que a veces te mueve a la creatividad. Empiezas a investigar y ya no puedes parar hasta que creas un espectáculo.

¿Por qué se trataba de crear otra perspectiva?

La figura de los Reyes Magos está ligada a la tradición y la religiosidad y no podemos, ni queremos, desvincularla de este marco en el que se nos presenta. Lo que hemos hecho ha sido humanizarla un poco más y sentirnos más identificados con esas figuras, con su generosidad. Entre ellos no se entendían, porque cada uno viene de un origen diferente, y aunque no se entendían a nivel lingüístico, les unía esa estrella y la astronomía. Al final, son valores que tenemos a nuestro alrededor y los hemos llevado a ese terreno más humano, para sentirnos mucho más cerca de esas figuras. Y el mensaje que trae la estrella, que va a nacer un niño y que será rey, también es una cuestión que simbólicamente queríamos focalizar. Los niños son los que realmente pueden salvar el mundo, y entendíamos que este doble sentido era muy bonito de transmitir.

¿Dónde está el equilibrio para mantener la atención tanto del público adulto como infantil?

Es una dinámica que desde Teatro Silfo hemos llevado siempre, ya que todos nuestros espectáculos tienen esa doble visión de adulto y de niño. Nuestra premisa es tratar a los niños como adultos y a los adultos como niños, y esas miradas al final se unen. Porque al final un adulto siempre fue un niño y todos los niños tiene esa capacidad. Creo que a veces minimizamos su capacidad de visión, incluso de autogestión. Ellos tienen mucha más capacidad de las que los adultos creemos que tienen. Siempre pensamos que ellos van a realizar una propia lectura del espectáculo, por lo tanto, no hay que dárselo tan masticado. Además, visualmente es un espectáculo bastante sobrio, pero ellos van a realizar también sus lecturas, abrirán su mente para traducir lo que les queremos contar.

Es un teatro al que siempre volvemos, lo hacemos cuando somos niños, luego acompañando a nuestros hijos y por último acompañando a nuestros nietos.

No podemos obviar que un niño va a ir acompañado de un adulto, así que no podemos trabajar pensando sólo en los niños.

¿Qué proyectos tienen ahora Silfo Teatro?

Ahora mismo estamos con un trabajo muy interesante que es el proyecto Piar de Intervención Artística Rural, que vamos a llevar a cabo este curso escolar y que será financiado por las ayudas europeas Next Generation, a través del Instituto de Industrias Culturales de la Región de Murcia. Estamos muy ilusionados, porque es un proyecto dirigido a los propios escolares, centros educativos y docentes. Consta de una serie de actividades que se centrarán en el espectáculo Chatunga, además de una exposición de objetos fabricados por Fabrizio Azara y un taller para docentes, porque creemos que al final ellos necesitan herramientas para llevar a cabo el arte dentro del aula. Se llevará a cabo en 13 municipios de la Región. También seguimos con nuestra gira nacional e internacional. Ahora Fabrizio está en Italia con una representación.