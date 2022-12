Julio Guillén: "Cómo se toca o se afina una guitarra también es parte del patrimonio"

El pasado 27 de octubre, el Consejo de Patrimonio, que reúne periódicamente a cargos del Ministerio de Cultura y de las Comunidades Autónomas decidió aprobar la incoación del expediente para que los toques tradicionales de guitarra en el marco de las fiestas participativas sean declaradas Patrimonio Nacional. La guitarra como instrumento rasgueado existe, al menos, desde mediados/finales del siglo XVI, y ya desde entonces posibilitó la interpretación de determinados repertorios musicales en reuniones de todo tipo. El doctor en musicología Julio Guillén ha sido el encargado de redactar el informe que aprobó el Consejo de Patrimonio. Desde el curso 2020/2021, este albaceteño es colaborador externo de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) donde imparte la asignatura Etnomusicología de España en el Grado en Musicología. Su inclinación hacia la música tradicional le ha llevado a interesarse por los estudios de etnomusicología española, que han dado como fruto la publicación de varios artículos y trabajos publicados por diversas revistas tanto de ámbito regional como nacional.

¿Qué objetivos se pretenden con esta inclusión?

Se persigue sobre todo que se reconozca como una manifestación que está en peligro de desaparecer. Quizás no se percibe mucho en el sureste español, pero sí en otras zonas de España, y por otro lado, que se revalorice todo el tema del toque de guitarra y las fiestas participativas como una continuidad. Sobre todo en la mitad Sur de España es una tradición que existe prácticamente desde el siglo XVI, y que tiene unos valores musicales y sociales muy importantes.

Una tradición que ha pasado de generación en generación y sobre la que en los últimos años se está trabajando para dejar pruebas de ese folklore popular.

Hay estudiosos en toda España que poco a poco se van haciendo eco de esta tradición. Por ejemplo, en Valencia tenemos a Fermín Pardo, en Aragón, Ibor, o en toda la parte del Sureste español, a investigadores como Manuel Luna, que fue quien empezó a escribir sobre las Cuadrillas de Ánimas a mediados de los años 70. Últimamente estamos trabajando otras personas, en mi caso estoy trabajando con el audiovisual, con un proyecto que lleva por nombre Tiene boca y saber hablar, donde recorremos una parte de España a través de los toques de guitarra.

Llama la atención cómo los toques de guitarra cambian de una población a otra.

Hay mucha variedad de repertorio, pero además de esa variedad de repertorio muy interesante también hay una gran variedad de técnicas musicales, que es una cosa muy llamativa. Cómo le llaman los músicos a los acordes, cómo los enseñan. Pedro Cabrera, cuando enseñaba a tocar la guitarra, hablaba de «junto, junto, pulgar, junto, junto». Lo que otros dicen «chicha y pan, chicha y pan». También hay variedad a la hora de llamar a los acordes de la guitarra, tocar por arriba, por abajo, por la aragonesa. Es una gran riqueza a nivel musical: el repertorio, cómo se enseña y se toca o incluso cómo se afina de distintas maneras. Todas esas cuestiones también son parte de este patrimonio tan importante, no solo la música.

¿Cómo de importante es el esfuerzo que se realiza en muchos núcleos en riesgo de despoblación, como es el caso de Campo de San Juan, Sabinar y Calar, que se han juntado para que las cuadrillas no se pierdan?

La verdad es que es una suerte que en toda esta zona se encuentre uno de los lugares donde con más vitalidad se conserva toda esta manifestación. Si nos vamos a la Sierra de Segura, en Jaén, no han tenido la suerte de que vengan nuevas generaciones, como sí se han dado en esta zona. Lo mismo sucede en otras zonas de España, como pueda ser la Mancha o algunas zonas como Guadalajara o Segovia, donde vemos que hay gente que practica esta música pero no se ha renovado de la manera que se está haciendo desde hace más de cuarenta años en el Sureste peninsular. Ese es uno de los objetivos de la declaración, porque no se conserva de manera uniforme en el Sur de España, como se conserva aquí en el Sureste.

¿Cómo ve la salud de esta manifestación en la Región?

Siempre todo puede ser mejorable, pero la verdad que hay mucha gente que practica esta música y que la tiene como una actividad diaria, lo que es el baile suelto, y todas las actividades que se realizan a lo largo de estos días, como las Misas de Gozo, Carreras de Ánimas o Misas del Gallo. Es muy interesante todo el movimiento que existe, sobre todo si lo comparamos con otras zonas de España. Somos una zona privilegiada.

Ahora mismo vivimos unos días muy importantes para esta manifestación cultural.

Ya se han escuchado los aguilandos. Aquí cerca, la Hermandad de Ánimas de la Puebla de Don Fadrique, que vive con mucha intensidad la Navidad, lleva días con cantos de madrugada. A eso le tenemos que sumar que durante estos meses tiene lugar la época más fuerte de los encuentros de cuadrillas. Es una época para vivirla y para ir de un sitio para otro disfrutando de todas estas tradiciones.

¿Qué pasos toca seguir a partir de ahora?

Elaboramos un informe, intentando retratar esta manifestación desde un punto de vista antropológico, viendo en qué zonas se conservaba, dónde se había perdido y qué estrategias había que seguir para recuperarla. Una vez presentada en el Consejo de Patrimonio, las Comunidades Autónomas están realizando las alegaciones a ese informe. Además, varias universidades revisarán ese informe para realizar las alegaciones pertinentes. Este proceso llevará más o menos un año. Vamos ahora mismo a la par que la jota, que también se está intentando declarar, aunque en el caso de la jota será Patrimonio de la Humanidad. El paso final será cuando, una vez superado todo el trámite administrativo, se apruebe en Consejo de Ministros.