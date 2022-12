El Teatro Villa de Molina todavía tiene un par de propuestas antes de que acabe del año (y, con ello, la temporada escénica). El lunes, La Barbarie Teatro ofrecerá sobre sus tablas su espectáculo familiar Anastasia, tributo musical, inspirado en la vida de la hija pequeña de los Romanov, mientras que el jueves despedirá el 2022 con Fariña, adaptación teatral del libro de Nacho Carretero. Pero las vacaciones le durarán poco a sus técnicos, ya que el 7 de enero el telón se volverá a alzar para acoger la inauguración del programa del primer cuatrimestre del próximo año. Tal y como anunciaron ayer el alcalde de la localidad, Eliseo García Cantó; la concejala de Cultura, Soledad Nortes Navarro, y el director de este espacio, Juan Francisco García Saorín, el Concierto de Año Nuevo de la Asociación Pro Música dará el pistoletazo de salida a un calendario con cerca de cuarenta fechas y en la que, como es habitual, el teatro será protagonista, con actores de la talla de Imanol Arias, Blanca Portillo y Gabino Diego citados sobre el emblemático escenario.

Sin embargo, y como ya se ha señalado, la primera página de esta agenda cultural ha sido reservada para Pro Música, que traerá a la localidad a la Madrid Festival Orchestra, con Pablo Amorós como pianista solista y el reputado Luis Cobos como director. La asociación molinense ofrecerá cuatro conciertos más: uno dedicado a Las cuatro estaciones, que tendrá lugar poco después, el 13 de enero; un recital lírico con Leonor Bonilla y Pedro Valero, el 2 de febrero; un espectáculo que enfocado en La magia del violín, el 23 de ese mismo mes, y un concierto contra la violencia de género que ha sido bautizado como Me quiere, no me quiere y que tendrá lugar a escasos días del 8-M (el día 3 de marzo, para ser exactos).

En lo musical también hay que tener en cuenta la gala final del IX Concurso de Jóvenes Intérpretes ‘Villa de Molina’, programada para el 25 de febrero, y el espectáculo Intrusos por una noche, de Zequi & La Patri. Además, una nueva edición del ciclo ‘Essentia’, el Festival Internacional de las Artes y los Sentidos, de la promotora regional Numen Music, se encargará de cerrar esta primera parte de la temporada: será los días 30 de marzo y 1 y 2 de abril, y tendrá como protagonistas a Ikigai Dúo, Perkilusionist y al Trío Enérgico, respectivamente.

Preponderancia teatral

Tras la apertura del curso, la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia presentará gratuitamente dos obras en el Villa: Pájaro azul y Herencias: aquí abajo ni el fuego ya ciega, los días 11 y 12 de enero, mientras que la catalana Dora Cantero hará lo propio el día 14 con El tiempo de las tortugas, un viaje emocional (y poético) hacia las aguas profundas del amor y el desamor. Y antes de cerrar el mes, cinco obras más: Casa, de la compañía vallisoletana Cross Border; Conquistadores, del Proyecto Cultura y la Junta de Extremadura; La amenaza del pirata Barbanegra, de La Pandilla de Drilo; El desmoronamiento de la ternura, de Teatro de la Madrugada y la Cía. Ferroviaria (que han puesto en pie el texto ganador del Premi Born 2021, del murciano Luisma Soriano), y Trapito viajero, de los gaditanos de La Gotera de Lazotea.

Febrero y marzo serán todavía más intensos que el primer mes de 2021, con doce y trece representaciones, respectivamente. El primero de ello arrancará el día 2 con el recital lírico de Pro Música, pero continuará el 3 con El peligro de las buenas compañía, de la compañía catalana Focus Teatre, y el 5 con El aprendiz de brujo, a cargo de la Compañía de Row de Rowan. Tras Zequi & La Patrile llegará el turno a Teatro Plus (Asturias y Bulgaria), la compañía alicantina de Lucas Escobedo, la madrileña La Belloch Teatro, la murciana Los Menos, Avance Producciones Teatrales y los gallegos Títeres Cachirulo. Así, el día 12 está previsto que se presente Pan; el 17, Päura; el 18, 337 km; el 21, Malnacido; el 24, Silencio (con Blanca Portillo), y el 26, Do, re, mi, Mozar juega aquí.

Y en marzo, además de Me hiere, no me quiere y el arranque de ‘Essentia’, una decena de obras entre las que destacan La curva de la felicidad (día 11), con Gabino Diego como uno de los protagonistas, y Muerte de un viajante (día 18), cuyo cast está encabezado por Imanol Arias. Por lo demás, varias obras para un público familiar (como Cris, pequela valiente, el día 5, y La ratita presumida, de Los Titiriteros de Binéfar, el 26) y dos para conmemorar el Día de la Mujer (Orgullecidas, de Aquibla, y Mujer tenías que ser, de la compañía también murciana Yampo Teatro, los días 7 y 8). Completan la programación dos montajes de grupos locales, como son The Woolfas (Culpables desde Eurípides, día 4) y La Mosca Teatro (La boda del año, día 17); uno murciano (Preparados, vivos, ya, de Teatro del Limo, el 24), y Soy una nuez (día 23), de la catalana Zum Zum Teatre. La guinda del pastel es Punto para los locos, el espectáculo del presentador y cómico Ángel Martín, que se subirá a las tablas del Villa el día 19 de ese mes.