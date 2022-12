Momo tiene una descarada calidad. No conoce el miedo y canta como el diablo; a Freddie le hubiera encantado». Así definía Brian May, legendario guitarrista de Queen, al madrileño Momo Cortés, que se ha hecho un nombre en la escena gracias a su particular tributo a la icónica formación británica; un homenaje hecho desde el corazón y sobre la base de una técnica vocal muy poco común.

Además, le acompaña una banda de nivel, lo que hace que sus actuaciones se conviertan en un espectáculo casi sin igual en el que recrea los grandes clásicos inmortales de Queen. Y Momo consigue «sorprender y emocionar incluso a los más fieles seguidores» del grupo que capitaneaba desde el micrófono el carismático Freddie Mercury. Así lo garantizan desde la sala Garaje Beat Club, que esta noche -a partir de las 22.00 horas- recibe al músico sobre su escenario. Como aval, otro gesto de May: él fue el responsable de que Momo fuera elegido para protagonizar la versión española del musical We will rock you. Además, con un profundo conocimiento del legado musical que versiona, el vocalista derrocha todo su saber sobre las tablas; no se deja nada. Y eso que el suyo no es un show sencillo: hablamos de dos horas de música, con temas de las diferentes épocas del grupo y con una sorprendente puesta en escena.